El entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, habló con la televisión luego del partido que los aurinegros empataron 2-2 ante Cerro Largo, destacó la forma en que levantaron el 0-2, valoró el trabajo que realiza Danielo Núñez en el club arachán, y dedicó una frase a lo que está ocurriendo con su equipo, en "Ciudad Gótica", en donde dijo que se sintió perjudicado desde el 5 de enero.

“Hicimos un buen primer tiempo desde el punto de vista estadístico. Cuando se cometen errores ante estos equipos se puede pagar caro”, fue la primera reflexión del entrenador, que valoró la forma en que empató su equipo, luego de estar 0-2 abajo, pero también dejó espacio para entender que fue “una pena no convertir el tercero y ganarlo”.

Consultado acerca de si el resultado fue justo, dijo: “Siempre hablo de la justicia y creo en la justicia, y en los méritos. En la tabla de los méritos ando ahí arriba. Creo que merecimos, impusimos nuestro juego, ante un rival que venía invicto, y sigue invicto. Felicito a Danielo (Núñez, entrenador de Cerro Largo) porque le sacan jugadores y siempre se reconstruye. Por las estadísticas y por lo que vimos (en el campo) merecimos mejor suerte”.

Sobre el primer tiempo, señaló: “Debíamos tener en cuenta el peor factor climático que tiene el fútbol, que es el viento. No lo tuvimos muy en cuenta y un rechazo de la defensa, y Otormín y Di Yorio, de gran campeonato, son peligros. Luego cometimos un error colectivo y yerro individual”.

El entrenador valoró que sus jugadores tuvieron el control de la pelota, la iniciativa, pero les faltó el toque final. “Entramos muchas veces al área. Anduvimos rondando por allí, por afuera y por adentro, y nos faltó el toque final. Esa es la explicación. Ellos llegaron dos veces y cometimos dos errores. Ir al descanso 2-0 era más que un problema”.

En la última pregunta que le hicieron en la transmisión de la televisión no quiso entrar a cuestionar arbitrajes, pero terminó ingresando en la crítica: “Me molestaron muchas circunstancias. Desde el 5 de enero que estoy en este club maravilloso, al que soñaba llegar algún día, me molestaron muchas cosas. Soy políticamente correcto. Pero esto es Ciudad Gótica. Tenemos un fútbol riquísimo que no sabemos aprovechar. Me molestó la forma en que lo perdemos (el partido). Aún hoy (para ser campeones) dependemos de nosotros (por la ubicación en la tabla)”.

Ciudad Gótica se reconoce como una ciudad maldita, oscura, con corrupción y un muy profundamente asentado sentido de la decadencia.