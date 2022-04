Larriera por los gestos a la Henderson: "No pido disculpas, ojo, pero no logré gestionar mis emociones"

El director técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, volvió a hacer autocrítica como viene sucediendo casi normalmente en este Torneo Apertura cuando las cosas no le salen al equipo.

Luego de lo que fue el empate 0-0 ante el último de la tabla del campeonato, Cerrito, el DT carbonero habló de todo un poco en la transmisión de TV.

"Es bastante complejo el asunto, pero no conozco muchas fórmulas para dar vuelta esto"

"Siento amargura, impotencia porque no logramos encontrarle la vuelta a algunas situaciones. Tengo sensaciones bien complejas", comenzó diciendo el entrenador.

Y añadió: "Hace rato que nos está faltando gol, desde los partidos de verano, el funcionamiento ha sido muy fluctuante. El equipo no funciona de la mejor manera, no se logran resultados, la eficacia sobre todo en el área rival, porque mantenemos el cero, y ganar se puede ganar 1-0, pero no convertimos".

"No le estamos encontrando la vuelta a algunas cuestiones que son fundamentales en nuestra forma de jugar"

Larriera sostuvo que enfrentaron "a un rival que venía sufriendo y no logramos inclinar la balanza para nuestro lado. Es bastante complejo el asunto, pero no conozco muchas fórmulas para dar vuelta esto".

Además indicó: "Lo primero que tengo que hacer es autocrítica, que el equipo no está funcionando, no le estamos encontrando la vuelta a algunas cuestiones que son fundamentales en nuestra forma de jugar".

Pero asimismo, sin que le preguntaran, quiso hablar de la situación que se vivió el martes pasado en pleno partido contra Olimpia de Paraguay por la Copa Libertadores de América, cuando tras el gol del 1-0 convertido por Juan Manuel Ramos cuando se terminaba el primer tiempo, le hizo gestos a algunos hinchas de la Tribuna Henderson, algo que no es común en él.

"También quiero hacer autocrítica por un tema que fue muy cortito, fue una simpleza. Siempre le pido a los futbolistas que hay que gestionar las emociones y a mí me agarró un momento de un estrés importante, cosa que el año pasado no lo viví, lo disfruté mucho. No logré gestionar mis emociones con algo que no tenía nada que ver que es la gente, porque yo fui muy bien tratado acá y eso no es fácil en Peñarol, hasta me cantaron cuando ganamos la Supercopa. No pido disculpas, ojo, porque fue algo muy simple, y le quiero quitar trascendencia porque es una cuestión interna. Uno a veces no logra gestionar las emociones y es humano y nada más. Supongo que no va a pasar más. Ese tema empezó y terminó, tuvo una vida muy corta. Duró menos que un rumor. Incluso de la Henderson siempre recibo mucho aliento y los insultos no los escucho porque tengo memoria selectiva y la gente conmigo ha sido espectacular. Fluyó un poco la emoción que no tenía por qué fluir. Son los malos pensamientos, que a veces tenemos una semillita ahí que a veces germina, germinó y se murió", expresó.

Aquí se puede ver el video de sus declaraciones: