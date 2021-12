Larriera: "Solo a Bengoechea se le podía ocurrir la locura de tenerme acá, en Peñarol"

“Yo sí luché contra todos, yo sí, no por los arbitrajes, por la forma en que llegué”, expresó apenas concluido el partido y con lágrimas en sus ojos como consecuencia de la emoción que vivía, el técnico de Peñarol Mauricio Larriera en la transmisión de televisión.

Inmediatamente recordó lo que dijo Gregorio Pérez, histórico entrenador de Peñarol, de haber conseguido "cambiar silbidos por aplausos" y finalmente destacó su templanza.

Luego, tras la premiación y en una charla distendida con la televisión, Larriera profundizó en distintos temas.

Estas fueron sus principales reflexiones:

¿Es momento de balance?

"Por la posición en la tabla del año se puede decir que Peñarol fue el mejor equipo. Para mí, el que hace más puntos es el mejor equipo, dejando de lado las formas. Paso raya en eso y digo: costó, fue importante, pero nos queda legitimar todo ese trabajo siendo campeones del Uruguayo y tenemos un rival durísimo el martes, así que no es momento de pasar raya".

Los momentos complejos

“Fue complejo llegar porque tenía un 99,9% de desaprobación. Después hubo varios momentos malos. Hubo un momento en el que ahora quiero detenerme, que fue cuando coloqué a Denis Olivera, en un clásico. Me parece que nuestra sociedad, en que está bastante enferma (se corrigió y dijo), estamos bastante enfermos, aquello fue como si hubiera cometido un homicidio. Lo quiero traer a colación porque no me olvido de esas cosas. Después tuve momentos muy duros desde el punto de vista deportivo, la pérdida de un ser querido y un montón de cosas. En ese momento apareció una templanza personal que ni siquiera sabía que estaba y que para mantenerme en este club debía aparecer todo eso".

¿La templanza?

"Me asombré conmigo (con mi templanza), sobre todo en los clásicos de la Sudamericana, porque fallece mi papá en el medio y no sé de dónde saqué fuerzas. Capaz que fui bastante egoísta porque no he sido capaz de hacer el duelo y ahí apareció la templanza que no imaginaba que tenía. Allí me di cuenta que al pasar raya la templanza es bastante profunda y viene de mucho tiempo atrás. Son cosas que uno va descubriendo de uno mismo que aparecen cuando nos toca vivir este tipo de cuestiones. Solo a Pablo Javier Bengoechea se le podía ocurrir esa locura de tenerme acá, dirigiendo a Peñarol, y a partir de ahí fue todo una montaña rusa de emociones".

Del eslogan de Ruglio "contra todos" a "todos juntos"

"Lo que se manejó en la interna fue 'Entre todos' y 'Todos juntos', antes de empezar la Sudamericana, porque hay variables que uno no puede manejar. En el caso de los arbitrajes y otras cuestiones trato de no enfocarme en eso porque no puedo hacer nada. 'Entre todos', 'Todos juntos', sin protestar, manejando y gestionando las emociones".

¿Las virtudes de Peñarol?

"En lo deportivo ganaron las convicciones porque tenemos una forma de jugar que por ahí a mucha gente y a muchos hinchas no le agrada. Fuimos a jugar de visitantes o de locales tratando de no ser tan radicales, pero que primara el funcionamiento con el que trabajamos desde el 5 de enero. Por eso debo agradecer a los futbolistas que fueron muy nobles para tratar de desarrollar todo lo que les pedíamos. Fueron valientes y terminaron tomando para ellos mismos lo que les proponíamos".

¿Cuándo se decidió por el 4-2-3-1 para el partido con Sud América?

"Nos estamos reconstruyendo permanentemente. En la semana teníamos pensando un equipo. Queríamos ver cómo hacer daño a Sud América, porque era un enigma. Entonces, en la semana me incliné por eso, al partir al equipo, porque por características no teníamos por banda el juego que nos identificó en todo el Clausura y en Sudamericana y más allá del sistema, procuré hacer un balance fijo de 3-2 y 3-1 y soltar al ataque a los cuatro de arriba".

Cómo vivió la fiesta de la tribuna

"Desde que llegué a Peñarol traté de no dimensionar lo que es esto porque podría llevar a paralizarme. Por otro lado, intenté no dimensionarlo para poder ser yo. No es fácil ser uno en un club de estas características, en todo sentido y por lo que representa para mi desde la infancia. En un momento quería disfrutar de lo que era el estadio, lo que era la gente y de tener el privilegio de ganar este torneo corto. Retrotraerme y pensar de dónde vengo y a dónde voy, cómo llegué y cómo estoy. Porque el destino me permitió que la gente llegara al estadio en un buen momento nuestro".

Plaza Colonia rival de la semifinal del Uruguayo

"Fue uno de los mejores equipos del torneo. Está bien trabajado. Lo tiene bien merecido donde está. Está muy bien dirigido. Va a ser durísimo. Vamos a ver cómo llegamos. Ahora tenemos que bajar la pelota al piso. Descansar bien y va a ser una lucha titánica porque todos los partidos del fútbol uruguayo son así. Y tenemos que reconstruirnos, porque va a quedar algún herido y tendremos que reconstruirnos".