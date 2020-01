Las actitudes del Zorrito Suárez contra Nacional, su nuevo club

La confirmación de la llegada de Mathías Suárez tiene como antecedente algunas actitudes que tuvo cuando enfrentó a los del Gran Parque Central con la camiseta de Defensor Sporting.

Suárez es un jugador temperamental y en una nota que brindó a Referí el año pasado dijo que estaba intentando cambiar ese costado de su personalidad, que a veces le jugaba malas pasadas dentro del campo de juego.

Cuando jugaba en Defensor, tuvo algunos inconvenientes con los futbolistas tricolores.

En mayo de 2017, en un partido en el Franzini, discutió con Kevin Ramírez, al punto que el técnico violeta de entonces, Eduardo Acevedo, le gritó: "¡Zorro! ¡Basta porque te saco!".

Al año siguiente, en marzo, mantuvo un duelo particular -desde la cancha a la tribuna- con los hinchas de Nacional en el partido que se disputó en el Gran Parque Central.

Aunque no resultó expulsado en ese encuentro, la Comisión de Disciplina de la AUF lo sancionó con dos partidos porque fue denunciado por insultos a la parcialidad tricolor. "Hechos inmorales contra el público", decía la denuncia.

El defensor también simuló un cabezazo de Gonzalo Bergessio.

Otro inconveniente que lo tuvo como protagonista frente al club que ahora lo contrató a préstamo, fue en agosto de 2018 en el Franzini. A los tres minutos de juego el lateral violeta provocó la expulsión del delantero Brian Ocampo, quien agredió a su rival sin pelota.

En Nacional se quejaron de que el Zorrito Suárez lo agredió antes y eso fue lo que generó la reacción del juvenil delantero albo.

"Me dice todo el mundo que hubo una agresión antes de Suárez, que lo buscó", dijo el entrenador de Nacional, Alexander Medina.

Por su parte el técnico de Defensor Sporting, Eduardo Acevedo, expresó: "Yo no la vi la agresión de Suárez, me entero recién. Pero si lo hizo, el Zorro fue un fenómeno, porque no se dio cuenta nadie".

Todo esto generó que los hinchas de Nacional ahora recordaran estos inconvenientes y lo expusieron en las redes sociales. Algunos a favor de la contratación y otros en contra. A continuación, varios ejemplos.

¡Bienvenido Mathías Suarez al Decano! Bueno a defender al club y sudar la camiseta, como lo hicimos con Aguiar, a respetar y darle para adelante. #Nacional2020 #SomosNosotros 🔵⚪🔴 — El Chechi (@alexis_1899) January 28, 2020

No estoy para nada de acuerdo con su llegada porque siempre nos ha faltado el respeto.

Pero ahora es de los nuestros y le daré para adelante aunque le exigire más que al resto.

Bienvenido Mathias Suarez y a dejar todo por este equipo. — Ezequiel Escobar (@Ezeescobar9) January 28, 2020

No se que me da mas asco, si Naciónal o Mathias suarez... 🤢 https://t.co/ratlRlSADs — Flor Bonilla 🌼 (@florbonillaa) January 28, 2020