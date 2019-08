Las aspiraciones de Peñarol en el pase de Núñez a Almería: tiempo y dinero

La proyección en el fútbol que tiene el delantero de Peñarol, Darwin Núñez, despertó interés en mercados internacionales y promovió que el miércoles Almería, de la segunda división de España, oficializara al presidente Jorge Barrera una oferta para hacerse con la ficha del delantero.

Desde entonces, en el club, según pudo saber Referí, se plantearon cuatro escenarios sobre los que trabajan: tiempo, dinero, objetivos deportivos del club y aspiraciones del jugador, para sostener el camino que quieren recorrer y que apunta a mantener al jugador hasta diciembre.

El ofrecimiento que recibió Peñarol lo definieron a Referí como “muy importante, aunque no imposible de decir que no aún", porque se trata de una cifra que se acerca a lo que Los Ángeles FC de la MLS pagó este mes por Brian Rodríguez, cuya operación se cerró por US$ 8.000.000.

Los temas deportivos que los aurinegros ponen en la balanza son que la salida del juvenil significará desprenderse de una pieza importante de cara a la definición del Campeonato Uruguayo, en el que Peñarol buscará firmar el tercer título consecutivo, y que no están dispuestos a tomar el riesgo de quedarse sin otro futbolista titular en el mismo período de pases tras la transferencia de Brian Rodríguez.

Al mismo tiempo, escuchan al jugador. En estos casos, entienden que mantener un futbolista motivado es fundamental para la vigencia deportiva del delantero en este período, hasta su salida, y para evitar que caiga en un bajón futbolístico si sus aspiraciones son emigrar y el club le frustra el pase.

Diego Battiste

El escenario al que apunta Peñarol y sobre el que trabaja para cerrar el acuerdo es una oferta igual o superior a US$ 8.000.000 y que Núñez se quede hasta diciembre. Si Almería llega a ese nivel, la operación se concreta en este mercado de pases europeo que cierra el primer día de setiembre.