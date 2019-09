Las dos versiones de Montiel sobre qué hizo Manini con confesión de Gavazzo

Daniel Montiel primero afirmó que el excomdandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, "obviamente" le dijo el 14 de febrero al entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, que José Nino Gavazzo había admitido que tiró al agua el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973. Ante el fiscal Rodrigo Morosoli, el 8 de mayo sostuvo que aquel día de febrero, cuando Manini Ríos le entregó a Menéndez el expediente con las actas del Tribunal de Honor, "le dice que está el tema Gomensoro".

Sin embargo, el 17 de setiembre, interrogado nuevamente por los defensores del militar, el exsubsecretario de Defensa dijo lo contrario. El abogado Juan Carlos Fernández Lecchini, luego de escuchar a Montiel ahora decir que Manni Ríos debería haber avisado "en forma escrita" o en forma directa –"Señor ministro, como mando superior le estoy comunicando que tengo esto"– lo narrado por Gavazzo en abril de 2018, le preguntó: "¿A usted le consta que el señor ministro no le dijo esto a Menéndez?".

Entonces, según un audio del interrogatorio al que accedió El Observador, Montiel respondió que luego de ser cesado por el presidente el 1° de abril –junto con el ministro y los integrantes del tribunal–, fue a visitar a Menéndez a Durazno, donde estaba convaleciente. Pocos días antes de morir –Montiel no recuerda si el encuentro fue el 4 o 5 de abril–, el exministro le habría dicho que no sabía nada de las confesiones del torturador.

"Le pregunté al señor ministro, y ratificó una vez más lo que ya dije, si en algún momento el comandante Manini le había dicho, le había insinuado, de que en este expediente estaban contenidos algún tipo de causa referida a la muerte, desaparición y dispendio del cadáver que se hizo por parte de Gavazzo y quienes lo acompañaron. El ministro me dijo que no. Que eso no había acontecido. Entonces esa es mi única referencia que puedo tener a esa pregunta tan específica", declaró.

Esa versión que presentó el exsubsecretario es uno de los testimonios que tiene el fiscal Morosoli para fundamentar la imputación contra Manini Ríos que solicitará el 3 de octubre en una audiencia de formalización. Ante un juez, Morosoli deberá probar que el militar tuvo la intención de al menos retardar que las autoridades tomaran conocimiento de lo dicho por el torturador, algo que el artículo 177 del Código Penal le adjudica una pena con hasta 18 meses de cárcel. Esa norma castiga todo funcionario público que omitiera denunciar crímenes de los que tuvieran conocimiento por razón de sus funciones, y que hayan sido cometidos en su misma repartición.

Pero esa versión que apoya el relato del fiscal es muy distinta a la que ofreció más de cuatro meses antes, cuando todavía Montiel era uno de los indagados por Morosoli.

En esa oportunidad narró que tuvo una charla con Menéndez luego que Manini Ríos le entregó al entonces ministro de Defensa el expediente y los fallos del tribunal. En palabras de Montiel, Menéndez le habría comentado lo siguiente: "Mirá vino el comandante, me trajo los fallos, acá esta el tema Gomensoro, realmente es impresentable esto, me siento mal del estómago por lo que estoy viendo o leyendo’. Sin lugar a dudas en el diálogo le tiene que haber dicho esto tal”.

Luego Morosoli intervino para que ahondara en ese punto: “Me refiero a las confesiones de Gavazzo en cuanto a transportar el cuerpo, llevarlo al lago, las consideraciones sobre Gelman…”

Y Montiel respondió: "El 14 de febrero yo presumo de que sí, de que el comandante Manini le anuncia eso a Menéndez, sí. Lo que quiero decir es que no se lo dice antes del 14 de febrero, que es la pregunta que yo le hice al ministro”.