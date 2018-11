Las Spice Girls vuelven a los escenarios, pero con una baja

Toda una generación de fanáticos aferrados a la algarabía del pop que marcó el fin del siglo pasado está –probablemente– celebrando; hoy las Spice Girls anunciaron su regreso a los escenarios en junio del próximo año con una serie de conciertos por el Reino Unido.

Las cinco integrantes de la banda – Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Geri Horner y Melanie Chisholm– pasaron a la categoría de estrellas a partir de 1996 cuando su primer sencillo Wannabe, estuvo siete semanas en el puesto número 1 de los rankings de Reino Unido y, tiempo más tarde, también ocupó el podio de la lista Billboard de Estados Unidos.

Las Spice Girls se mantuvieron en actividad hasta 2000 cuando el grupo se disolvió. Pero seis años más tarde regresaron a los escenarios con una gira de despedida con el objetivo de darle un cierre a la banda junto a sus fans. En 2012 todo estalló nuevamente cuando la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres resultó la excusa perfecta para reunir en un mega show a las cinco cantantes.

Este lunes Baby (Bunton); Scary (Brown); Ginger (Horner) y Sporty (Chisholm) anunciaron que el 1º de junio en Manchester darán el primero de los seis espectáculos de la gira. Esta vez, las intérpretes de Say You'll Be There serán cuatro porque Posh –Beckham– se ausentará por motivos.

No obstante, Victoria –que lleva el apellido de su esposo, el exfutbolista David Beckham– envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram en apoyo a sus excompañeras. “Hoy es un día muy especial para las chicas ya que anuncian su primera gira desde que cantamos juntas en 2012. No me uniré a mis chicas en el escenario nuevamente, pero ser parte de las Spice Girls fue una parte enormemente importante de mi vida y les deseo mucho amor y diversión en su gira del año que viene. Sé que harán un show fantástico y que los fans presentes y pasados lo van a pasar fenomenal".

Aunque no explicó los motivos por los que no participará de la gira, la diseñadora de moda admitió un par de semanas atrás en la revista Vogue Australia que la música no es lo suyo y que no le ofrecía nada. Algo de lo que entendió –según relató– tras ver actuar en vivo a Elton John y vivencias el goce que este artista transmitía en el escenario.

Días atrás, en una fiesta de Halloween, Mel B aludió irónicamente al deseo que el grupo tenía de contar con la presencia de Beckham y se disfrazó de ella mientras su pareja se vistió como el exfutbolista. Él con un cartel que decía "Por favor, por favor, por favor. Hazlo por los fans de las Spice Girls" y ella con otro que respondía: "No, no voy a ir de gira".

Sin la Spice “elegante”, las cuatro Spice Girls restantes transmitieron con gran euforia su regreso en un video donde simulaban ser presentadoras de noticias. Luego de romper con la ansiedad del primer concierto de regreso, la grilla de conciertos continuará el 3 de junio en Coventry; el 6 en Sunderland; el 8 en Edimburgo; el 10 en Bristol; y el 15 en Londres.