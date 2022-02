Ley de Casa de Galicia encamina a la mutualista a la venta y se desvanece la posibilidad de la apelación

Las voces discordantes este martes en el Parlamento se redujeron al mínimo. Fueron solamente los nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo quienes no acompañaron el proyecto en la Cámara de Senadores. Botana, principal detractor, indagó: "¿Qué va a pasar si la apelación final de Casa de Galicia consigue éxito? ¿Se le va a devolver el padrón social?". La respuesta es no, o altamente improbable que eso suceda.

El artículo 6 de la ley aprobada flexibiliza los requisitos para que el síndico que gestionó Casa de Galicia pida su liquidación. Eso permite que se comience el proceso de liquidación antes de que se expida el Tribunal de Apelaciones, que deberá analizar si revierte o no la sentencia del juez Leonardo Méndez, quien el 23 de diciembre determinó el cese de actividades.

"En el momento en el que se decreta el cese, no estaban las condiciones dadas para asegurar la atención asistencial básica de los usuarios de Casa de Galicia, nada menos que el feriado de Navidad. Entendí que dejar la sociedad funcionando en esas circunstancias era una irresponsabilidad, porque si algo ocurría ese fin de semana las consecuencias iban a ser mucho peores", había dicho el juez en entrevista con El Observador.

Una vez que entre en vigencia la ley ya el síndico tendrá la potestad de pedir que se comience la liquidación. Allí el juez Méndez deberá valorar nuevamente si la medida es procedente. Pero lo cierto es que la determinación se hará sobre una mutualista que ya no tendrá socios ni funcionarios, puesto que la ley indica la relocalización de ambos. La liquidación parece la única salida.

Los trabajadores y la cúpula directiva de Casa de Galicia habían apelado la decisión inicial de Méndez de cesar las actividades. Él indicó que su decisión no era pasible de apelación, pero luego un tribunal de apelaciones de feria señaló lo contrario, informó El Observador. Ahora, un tribunal de apelaciones en lo civil deberá manifestarse sobre el fondo del asunto. Pero, según dijeron fuentes judiciales, el expediente ingresó recién la semana pasada y llevará por lo menos un mes estudiar el caso.

Para cuando el tribunal de apelaciones se expida, la resolución carecerá de sentido, si es que se dispone la liquidación como lo prevé la ley, dado que el proceso de liquidación ya va a haber comenzado. Entonces, la respuesta a la pregunta de Botana sobre qué va a pasar si la apelación final de Casa de Galicia consigue éxito, la respuesta es nada. Todo seguirá el curso preestablecido.

De todas formas, si Méndez determinara la liquidación, la medida es apelable. Pero tiene una particularidad: no tiene efecto suspensivo. Es decir, mientras el tribunal de apelaciones analiza la procedencia, los activos de Casa de Galicia se irán vendiendo.

El debate parlamentario

Bajo gritos de socios y funcionarios de Casa de Galicia –que debieron ser desalojados de sala, algunos de ellos con lágrimas en los ojos– el Parlamento aprobó este martes el proyecto de ley para la redistribución de los socios de la mutualista que fue clausurada por la Justicia por insolvencia financiera.

“¡Gracias por tomarnos el pelo!", se escuchó desde las gradas de la Cámara de Diputados al momento en que la representante colorada Nibia Reisch explicaba el contenido de la propuesta.

Ese y otros gritos –"¡así van a matar a todas las sociedades!", "¡las van a pagar!"– aportaron una cuota de tensión a la larga jornada que delineó el futuro de los 45.000 socios y los cerca de 3.000 funcionarios de la casa de salud, con la votación primero en el Senado y luego en Diputados.

La oposición procuró asegurar que se mantuvieran las condiciones laborales de los funcionarios de Casa de Galicia, así como su piso salarial. Esta última condición no fue contemplada en el documento final, pero esto no afectó al voto de la oposición.

Durante la discusión en el senado, Botana dijo que el país debía "hacer más esfuerzo por preservar esta institución como lo ha hecho para preservar múltiples empresas del sector privado".

En Diputados, Vega se opuso con el argumento de que se trató de "una decisión apresurada". El legislador afirmó que cada institución de salud en quiebra debería ser absorbida en su totalidad por el Estado.

El senador nacionalista Gustavo Penadés destacó que la redacción de este proyecto logró "un consenso político".

En la cámara baja, el diputado nacionalista Eduardo Lorenzo también recordó que otras mutualistas del país "tienen sus fideicomisos", pero afirmó que el caso de Casa de Galicia "está abriendo los ojos" a la sociedad como para que esto no vuelva a ocurrir en otras instituciones. Luis Gallo, diputado frenteamplista, señaló que el tratamiento no fue apresurado y dijo que los trabajadores "no pueden esperar dos meses por una solución". En ese sentido, celebró el acuerdo al que llegó el Frente Amplio con el resto de los legisladores para redactar este proyecto ya que "hoy en Casa de Galicia la calidad asistencial es mala".