Libros para regalarle este domingo a papá

Patria

Fernando Aramburu

Es uno de esos libros que merecen y necesitan tiempo. Y también es de esos que cuando se decide entrar en sus más de 800 páginas no se pueden soltar. Patria (Tusquets, $ 900) es la historia de dos familias amigas desde siempre a las que el conflicto etarra enfrenta ferozmente en una tragedia. Bittori y Miren, las mujeres al frente de las familias retratan los estragos de una guerra y los radicalismos que surgen por su causa, cuando todos tienen que aprender una nueva forma de vivir en medio de las esquirlas de la lucha armada, héroes presos y familiares muertos. La maravillosa historia contada por el español Fernando Aramburu fue adaptada a una serie de televisión que se emitirá por HBO en ocho capítulos, y luego de haber sido pospuesta por la pandemia, se anunció su estreno para el próximo 27 de setiembre con un impactante tráiler. Pero ya lo sabemos, leer la historia antes es una buena decisión, y por suerte, todavía estamos a tiempo.



Hay café

Pablo Corrado, Sabrina Srur y Andrés Amodio

Pocos aromas y sabores son capaces de generar tanto placer a los sentidos como lo logra un buen café. Ni que hablar de lo que puede despertar esta bebida en un día gris de invierno, en una mañana donde la mente no quiere arrancar o en un encuentro con amigos cualquier día del año. Es que el café es calidez y energía, es delicia y encuentro. También es cultura. Pero no da igual cualquier tipo de café. No es casualidad que junto con la ola de productos de especialidad que se popularizaron en los últimos tiempos, esta bebida haya caído bajo la lupa de consumidores urguayos cada vez más exigentes y curiosos. Y para acercarse a este universo y profundizar sobre el camino que recorre el grano desde su cultivo hasta llegar a la taza, nació Hay café (Grijalbo, $1190). Los autores de este libro son un barista, una fotógrafa y un diseñador gráfico, que exponen conocimientos, técnicas, recetas y métodos para preparar café (y cocinar con café) en casa o disfrutarlo en los mejores rincones del país. La publicación es, además, una invitación a conocer más sobre una de las bebidas que más se consumen y de las que poco se conoce en realidad.

La vida que pensamos

Eduardo Sacheri

El escritor argentino Eduardo Sacheri ha construido su carrera en base a dos grandes pilares: sus novelas, que entre el costumbrismo y la épica de lo cotidiano retratan historias entrañables sobre el amor, la amistad y la justicia, con la ciudad de Buenos Aires y los pueblos de su provincia como escenarios, y por otra parte, los cuentos de fútbol, como los que componen ente libro. Esta antología, que reúne cuentos que ya estaban en otros de sus libros con otros que hasta la publicación de este libro estaban inéditos, tienen como hilo conductor al fútbol, pero en el fondo son historias sobre el amor, la muerte, la herencia que se transmite a lo largo de generaciones, el triunfo, la derrota, el dolor. Todo lo que se refleja cuando juega el equipo que uno sigue, o lo que se va aprendiendo al jugar con amigos en una cancha de barrio, en una plaza o en la calle. Cabe destacar de entre los cuentos que conforman La vida que pensamos a Una sonrisa exactamente así...en el que un joven utiliza el relato de la final de la Copa del Mundo de 1950 ganada por Uruguay para invitar a salir a una mujer que conoce en un bar. (Alfaguara $ 590)

Don Candinho o Las doce orejas

Tomás de Mattos

“Cuando se me impuso el traslado, Candinho tendría unos quince años y ya no era alumno de la escuela. Pero venía con frecuencia, cuando sustituía a Ignacio, un liberto que era encariñado capataz de su familia, a traer a sus hermanitas. Entre ellas, les pido que presten especial atención a esa rubiecita pecosa y diminuta, muy tímida y arisca, tanto que parece pretenciosa. No se sorprendan por que les diga que se llama Leonidas. Tuvo la desgracia de nacer un 22 de abril, fecha en la que en el Santoral se conmemora a un santo varón, con su nombre casi terminado en ‘a’”. De ese macho, la gurisa no solo heredó indebidamente el nombre. También el coraje y un insospechado e inmerecido destino de mártir”. Resulta imposible no querer seguir leyendo la historia de Don Candinho o Las doce orejas (Alfaguara $ 470) que empieza con un asalto en Caraguatá con diecisiete hombres que matan a otro y violan a su mujer, que queda embarazada. Es Candinho quien toma el desafío de matar a los asesinos y enterrar sus orejas. De toda esta historia, lo más profundo es la pluma de De Mattos, que dejó en estas letras una historia fascinante -una más- de la literatura uruguaya.

Heridas abiertas

Gillian Flynn

Camille Preaker, una periodista alcohólica y depresiva, regresa después de muchos años a su pueblo natal para investigar una serie de asesinatos misteriosos cuyas víctimas son siempre muchachas adolescentes. Para la periodista el viaje implica no solo un retorno a su pasado, sino también confrontar a su despiadada y manipuladora madre, a su media hermana caprichosa y, sobre todo, al fantasma de su hermana muerta. Ese duelo personal se va cruzando con la investigación de Preaker y del detective a cargo, y con el telón de fondo de la violencia y las normas sociales del interior estadounidense, así como el clásico axioma de “pueblo chico, infierno grande”. Aunque la traducción del título no lo indique a primera vista, fue adaptada hace poco como serie de televisión por parte de HBO con su nombre original, Sharp Objects, en una versión tan inquietante y sombría como la de la novela. (Sudamericana, $ 490).

Yo soy el que no está

Fidel Sclavo

El artista plástico Fidel Sclavo, que reside en Argentina desde hace muchos años, ya tenía alguna que otra cosa publicada anteriormente, pero con Yo soy el que no está (Ediciones de la Banda Oriental, $440) se abre definitivamente al mundo de la ficción. El título con el que lo hace, sin embargo, no es una novela a la vieja usanza; es un compendio de pequeñas experiencias personales, apreciaciones y observaciones sobre el mundo y el arte, vivencias de su pasado y comentarios sobre la cultura general, que terminan conformando un cuerpo narrativo sumamente atractivo y conmovedor. El repaso de su vida encuentra su pico cuando Sclavo, de manera poética y casi subliminal, reflexiona sobre el encarcelamiento de su padre, detenido en la época de la dictadura militar.