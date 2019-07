Lionel Messi a la espera de una doble sanción de Conmebol

Argentina le ganó a Chile 2 -1 y se metió en el podio de la Copa América, pero eso no fue todo. Luego de un encontronazo entre Lionel Messi y Gary Medel, el diez argentino fue expulsado y no fue a recibir la medalla por el tercer puesto: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción", dijo más tarde en zona mixta.

Las declaraciones de Messi provocaron que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol decidiera abrirle dos expedientes al jugador de Barcelona: un por la tarjeta roja y otro por sus declaraciones. Luego del partido del tercer puesto la Confederación mostró su postura sobre las declaraciones de Messi, pero sin nombrarlo. "Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia (...) se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América", expresa.

Pero las declaraciones de Messi después del partido con Chile no fueron las primeras en las que habló en contra de la Conmebol. Luego de perder con Brasil 2-0 en semifinales, el diez argentino había pedido que la organización "haga algo con este tipo de arbitrajes" porque el árbitro de ese partido, Roddy Zambrano, había "inclinado la cancha mal". Pero luego denunció: "No creo que hagan nada porque maneja todo Brasil".

Messi se quejaba de que el árbitro ecuatoriano cobraba "todas las boludeces" para ellos. Él entendía que había "jugadas claras" que nunca fueron revisadas por el VAR. "En esta Copa se cansaron de cobrar boludeces: manos boludas, fules boludos, penales pelotudos y hoy ni siquiera fueron al VAR", dijo.

Las posibles sanciones de Messi

Una vez que lleguen los dos expedientes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se comenzará a trabajar en la defensa. Según el diario argentino La Nación, las autoridades de AFA están convencidos de que Messi "no hizo nada" que mereciera expulsión. Por lo tanto, buscarán quitarle la sanción por ver la roja y, si ese reclamo no prospera, apelarán el fallo.

Expertos en derecho deportivo consultados por el medio argentino coinciden en que la sanción a Messi por la tarjeta roja podría ser de uno o dos partidos, que deberá cumplir en las Eliminatorias.

Sin embargo, las declaraciones de Messi acusando de corrupción a la Conmebol podría generar un castigo ejemplar. Pero como Messi no tiene protestas similares a las que realizó luego del partido con los chilenos, allegados a la Conmebol y asesores consultados por La Nación descartan este escenario.

En definitiva, la sanción podría ser una multa económica.

Las especulaciones de la UEFA

Luego de los dichos de Lionel Messi comenzaron las especulaciones con que Argentina participe de las competencias de la UEFA para abandonar la Conmebol. Ese rumor se viralizó y la propia UEFA debió aclarar el lunes que esa posibilidad no es viable.

"No es verdad que se haya sugerido a Argentina participar en competiciones de la UEFA o convertirse en miembro de la UEFA. UEFA nunca ha entrado en ningún tipo de discusión sobre la materia y nunca lo hará", dijo el comunicado.

El mismo dejó la puerta abierta para que dirigentes de la AFA vayan a presenciar como espectadores los certámenes europeos como "señal de amistad y camaradería y como una organización inclusiva".