Lo nuevo que se viene en el Gran Parque Central: restorán, oficinas para directivos y estacionamiento

El Gran Parque Central, el estadio del Club Nacional de Football, sigue adelante con sus obras y para los próximos meses se espera que queden habilitados tres nuevos espacios en sus instalaciones.

El presidente tricolor, José Fuentes, contó a Referí qué es lo que se viene en materia de obras en el estadio mundialista de La Blanqueada.

Se trata del traslado de oficinas de la sede, un nuevo espacio para eventos con restaurante y el nuevo estacionamiento, todo a instalarse en la tribuna Atilio García y con una inversión total de US$ 700.000.

Traslado de oficinas administrativas y directivas

La nueva zona de palcos de la tribuna Atilio García tendrá las principales novedades en los próximos meses. Una de ellas será el traslado de las oficinas administrativas y de la Directiva del club hacia ese sector.

Diego Battiste

La tribuna Atilio García del Gran Parque Central

Esa área dejará el tradicional edificio de la sede que tenía acceso por 8 de Octubre a esa tribuna y donde ya no estaba funcionando. Es que, debido a la pandemia, funcionan en la Sala Zafiro, a metros de la sede, por la mencionada avenida. Por lo tanto, será un nuevo traslado de las oficinas.

La zona administrativa y para los directivos en la Atilio García se instalará en el tercer nivel y en el entrepiso. Se espera que comiencen a funcionar ahí en el mes de abril.

Área con restaurante con vista a la cancha

Otra de las novedades que tendrá el Gran Parque Central en este 2023 es un área para eventos que se montará en uno de sus pisos de la Atilio García. Será una zona que contará con un restaurante permanente, con mesas y espacios para que se puedan ver los partidos.

Palcos de la tribuna Atilio García del Gran Parque Central

Este sector estará disponible para que se pueda arrendar y realizar eventos, como así también, por ejemplo, para que empresas contraten mesas o livings y lleven a sus clientes a los partidos.

Se ubicará en el tercer nivel de la Atilio García y tendrá acceso desde la calle Urquiza, donde está el estacionamiento.

Estacionamiento nuevo

La tercera obra en la Atilio García es un estacionamiento que funcionará debajo de la tribuna y que quedará habilitado en febrero. Se trata de un espacio que tendrá lugar para más de 200 autos y que será para uso de los palquistas de las dos tribunas en los días de partidos, y abierto para socios del club en los días de semana.

Palcos de la tribuna Atilio García del Gran Parque Central

El estacionamiento quedará en funcionamiento cuando comience el Campeonato Uruguayo.

Las obras en el Parque Central

Con estas obras, Nacional sigue adelante con los trabajos en el Gran Parque Central, a los que también se le suman la instalación de ocho baños de la cabecera de la Abdón Porte.

Las últimas obras del GPC comenzaron el 11 de marzo de 2004, cuando se levantó la cancha, el primer paso para comenzar los trabajos de la primera parte del proyecto inicial presentado durante la presidencia de Eduardo Ache (2001-2006) y con Morgan Martínez impulsando el proyecto. En ese momento construyeron los primeros 25 palcos en la tribuna principal, a un costo cercano a los US$ 700 mil.

En 2006 asumió como presidente Ricardo Alarcón y las obras del Parque pasaron a manos de Daniel Majic. En 2007 se construyó la bandeja alta de la tribuna Atilio García; en 2008 el sector bajo de la Abdón Porte y en 2010 el sector bajo de la Héctor Scarone, y en 2012 el alto.

Diego Battiste

El Gran Parque Central

Luego volvieron Ache a la presidencia y Martínez al Parque. En 2014, antes de terminar el mandato, presentaron un proyecto de ampliación a 40 mil espectadores con 12 unidades de negocios (hotel, estacionamiento, locales comerciales, museo) y un estudio de factibilidad que ese modelo le dejaba US$ 2 millones por año al club. Este proyecto incluía palcos en las cabeceras de la Abdón Porte y la Héctor Scarone y el costo total era de US$ 20 millones, de los que había US$ 11 millones en el Banco República.

Con la llegada de José Luis Rodríguez cambiaron el proyecto. No hicieron los los palcos de la cabecera, que ya habían sido comercializados y cobrados, y los redistribuyeron en las tribunas laterales.

Sin fondos en el club para continuar con las obras, que durante 2018 no avanzaron al ritmo que lo hacían anteriormente, pararon las obras durante 11 meses, hasta que en noviembre de 2019, con el presidente José Decurnex, reanudaron la actividad, con el cálculo de que se necesitaban US$ 11 millones para las obras.

El objetivo fue ampliar la capacidad y continuar con los palcos en la tribuna Atilio García.

Diego Battiste

El Gran Parque Central

La obra de la tribuna principal consta de seis niveles y de 242 palcos. Además, Nacional hizo una obra de ampliación y remodelación de los palcos de la José María Delgado.

Y los albos llevaron adelante una de sus grandes metas: el club social, que tuvo a Eduardo Ache como impulsor y al arquitecto Jorge Pérez Huelmo como diseñador de una iniciativa con el objetivo de reactivar la vida del club.

El club social cambió la fisonomía de las instalaciones en 8 de Octubre y ya está en funcionamiento desde el año pasado. En los últimos años los tricolores han modernizado su campo de juego con la instalación de nuevas luminarias LED, un nuevo sistema de audio y una nueva pantalla gigante que se estrenó en los últimos meses de 2022, con José Fuentes como presidente.