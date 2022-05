Lo que dijo y lo que en realidad sucedió: en cinco meses, el archivo contradice a Ruglio

La eliminación de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 con Cerro Porteño el martes en el Campeón del Siglo, sumado a la pobre campaña del equipo en el Torneo Apertura, reveló los desaciertos a nivel dirigencial y de dirección deportiva de Peñarol en el rearmado de un plantel que perdió a las mejores figuras de una gran temporada 2021 en la que fue campeón uruguayo y semifinalista de Copa Sudamericana.

Esos desaciertos son palpables si se repasan todas las declaraciones que el presidente Ignacio Ruglio dio en lo que va del año, sobre todo en el período de pases en el que Peñarol vendió a Facundo Torres a Orlando City, rechazó una jugosa oferta por Agustín Álvarez Martínez, se negó a contratar a José Luis Rodríguez por un desacuerdo en el porcentaje del pase, perdió a Giovanni González a fines de enero y se llevó un porrazo cuando Agustín Canobbio emigró a Athletico Parananense a fines de marzo, con los torneos ya iniciados y sin chances de poder contratar.

Ruglio con Torres y Álvarez Martínez en la Sudamericana 2021

"Nos tenemos fe para dejar prácticamente pronto el plantel el 5 (de enero)", dijo Ruglio dos días antes al programa Padre y Decano que se emite por radio 1010.

¿Qué pasó? Ramón Arias ya había arreglado su contrato el 24 de diciembre, Lucas Viatri lo hizo ese mismo 3 de enero sumándose a los trabajos el 7 junto con Damián Musto. Gary Kagelmacher se fue a León el 17 de enero y ese día se incorporó a Matías Aguirregaray, el 21 se vendió a Torres, el 25 se firmó la renovación con Cabnobbio que se perdió todos los amistosos de pretemporada, ese mismo día se sumó Hernán Menosse, el 29 de enero emigró Gio González, el 1º de febrero se acordó la llegada de Facundo Bonifazi, el 12 de febrero se contrató al argentino Federico Carrizo y el 30 de marzo se fue Canobbio. Aquello de arrancar con el plantel armado el 5 de enero estuvo muy lejos de la realidad.

Ese mismo 3 de enero, Ruglio dijo que Peñarol "sí o sí" iba a contratar a un golero a pesar de que Kevin Dawson tenía un año más de contrato. Al día siguiente, el presidente se reunió en Punta del Este con Sebastián Sosa para saber qué chances podía tener el club para lograr su concurso.

"Kevin sabe que el club va a contratar un golero, se quede o se vaya él, necesitamos tener otra alternativa ahí, en las próximas horas se va a definir la contratación de un golero, más allá de lo que vaya a hacer Kevin que está evaluando distintas opciones", dijo.

¿Qué pasó? Los intereses de Galatasaray y Libertad por el golero se desvanecieron, el 11 se anunció la renovación del contrato del brasileño Neto Volpi y los juveniles Jonathan Lima y Randall Rodríguez fueron ascendidos al primer equipo, mientras Thiago Cardozo completaba su recuperación de una rotura de ligamentos cruzados.

El 14 de enero, Ruglio acomodó el discurso: "Si Kevin sale, no vamos a tener un plantel de cinco goleros; Mauricio siempre dice que hay que es muy complicado administrar las frustraciones de los que no juegan", dijo a Último al arco (radio Sport).

El mismo 7 de enero, Ruglio explicó por qué José Luis Rodríguez no arregló con Peñarol, cruzó la vereda y firmó en Nacional donde se transformó en una de las mejores contrataciones de los albos en la temporada.

El 5 de diciembre, en Punto penal (canal 10), el presidente había dado por cerrada en forma contundente su contratación.

El 7 de enero, en 100% Deporte (radio Sport), el presidente de los aurinegros declaró sobre la llegada de Bryan Olivera: "Las referencias de la gente del fútbol son que ese jugador le va a dar un salto de calidad enorme a Peñarol".

¿Qué pasó? Olivera lleva jugados cinco partidos, ninguno de ellos por Copa Libertadores, y su rendimiento ha sido muy pobre.

"Hay avanzadas negociaciones para contratar un mediocampista, más allá de la renovación de Musto va a venir un mediocampista más", dijo el 3 de enero Ruglio a Padre y Decano.

¿Qué pasó? El volante apuntado era Giovanni Zarfino por quien no se quiso hacer una erogación de € 90 mil para pagarle su cláusula de rescisión a Alcorcón. El rendimiento de Rodrigo Saravia, quien retornó del préstamo desde Racing, convenció al director deportivo Pablo Bengoechea. No llegó nadie a reforzar el medio.

El 14 de enero, en Quiero fútbol (radio Sport), Ruglio declaró acerca de la situación de Agustín Canobbio, cuya renovación con el club se iba dilatando en el tiempo: "Estaba terminando de ver si había una propuesta grande de Europa, agradecemos siempre las cosas sinceras y claras. 'Si me viene una oferta increíble de Europa nos daremos un abrazo', si no le llega, la esperará a mitad de año. No hay ninguna posibilidad de que vaya a ningún otro lado, no vamos a tener ningún problema, es simplemente esperar porque él ha sido muy claro".

Canobbio terminó en Athletico Paranaense a principios de abril.

Peñarol intentó contratar a Juan Cazares, ecuatoriano libre de un equipo de Ucrania. El jugador terminó en Independiente. Ahí Ruglio fue cauteloso, nunca lo dio por cerrado y siempre mantuvo uno de sus principios de gestión: "Cuidar los dineros del club".

El 25 de enero, en Último al arco (radio Sport) se le consultó por la posibilidad de que Martín Cáceres llegara a Peñarol. Ruglio lo puso a la par de nombres de Brian Lozano o Brian Rodríguez, como chances muy remotas. Antes había hablado públicamente de Marcelo Saracchi y después de Lucas Olaza.

¿Qué pasó? Ninguno estuvo cerca de jugar en Peñarol.

El 25 de marzo en el mismo programa, el presidente volvió a hablar de la situación de Cristian Olivera: "El club lo está conteniendo para que vuelva a jugar normalmente, lo estamos cuidado de la mejor manera posible", dijo afirmando que había tenido problemas de salud.

¿Qué pasó? El jugador se fue y terminó entrenando en Miramar Misiones. Ocupó un cupo de préstamo y ya había tenido problemas similares que lo habían alejado de las prácticas y del equipo en el segundo semestre de 2021. Una apuesta que salió mal y donde el club fue perjudicado en dos ocasiones.

Otra que salió pésima y que generó una alarma pública sin precedentes en la historia del club y del fútbol uruguayo, fue la de Nicolás Schiappacasse de quien se logró una extensión de préstamo desde Sassuolo pero que terminó en la cárcel por llevarle un arma a la barra a un clásico de verano.

El 10 de febrero en El País de Peñarol, Ruglio justificó la llegada de Carrizo con una frase con la que intentó presagiar un semestre venturoso pero que en realidad terminó siendo todo lo contrario: "Carrizo llega por seis meses y en esos seis meses tenemos cubierto el Apertura, el Intermedio y la primera fase de la Libertadores, donde ojalá lleguemos a octavos de final. Si en ese semestre ganamos lo que tenemos que ganar y después se va a Europa nos van a recontraputear, pero ojalá que tengamos ese problema y después le pediremos a Larriera que rearme el cuadro".

¿Qué pasó? Carrizo recién llegó a debutar para la quinta fecha del Apertura por su tardía contratación, no le dio un salto de calidad al equipo y su contrato vence el 30 de junio.

El problema para Peñarol, ahora será rearmar el plantel para el segundo semestre del año. Y lo deberá hacer sin los US$ 1.050.000 que dejó de ganar al quedar afuera de los octavos de final de la Libertadores.