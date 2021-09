Lo que hay que tener en cuenta para llegar en hora al estadio Campeón del Siglo

Con la experiencia del partido frente a Bolivia, el primero de las actuales Eliminatorias que se jugó con público en las tribunas, es bueno tener en cuenta algunos detalles para no llegar tarde este jueves al estadio Campeón del Siglo, donde Uruguay enfrentará a la hora 19:30 a Ecuador.

Las entradas que se pusieron a la venta de acuerdo al aforo que autorizó el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya se vendieron. Este jueves habrá unas 15.000 personas en la cancha de Peñarol y el ingreso "será autorizado únicamente para personas inmunizadas que presenten durante el acceso del día del partido su certificado de vacunación impreso ofrecido por app Coronavirus UY (última versión) o web del MSP certificado.coronavirus.gub.uy”, informó la AUF.

Diego Battiste

El festejo de De Arrascaeta frente a Bolivia

“El certificado debe ser presentado por todo aquel asistente mayor de 12 años. No es requerida la presentación del certificado para los menores de hasta 11 años”, explica la información.

Por otra parte, todos quienes concurran deberán utilizar tapabocas desde que ingresan y hasta que se van del escenario deportivo.

En esta oportunidad, igual que frente a Bolivia, se podrá ingresar con termo, mate y con botellas de agua de hasta 600 ml.

Diego Battiste

El Campeón del Siglo con público

El miércoles, en conferencia de prensa, el técnico Óscar Tabárez habló sobre la importancia que tiene para la selección jugar con gente en las tribunas: "Los futbolistas lo comentaron, veían gente, niños, se sentían distintos, eso motiva, las repercusiones del juego del equipo, de los goles, necesitan de esa devolución que da el festejo del público. Cuando no sucede se festeja entre los que están en la cancha pero no es lo mismo. El fútbol profesional sin público no es fútbol, es una manera de mantener la recaudación, los reglamentos, pero el retorno del público es lo que supera todo".

A tener en cuenta