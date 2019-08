López: "Defensor nos hizo la diferencia en el juego aéreo"

Peñarol empató 2-2 con Defensor Sporting en la cuarta fecha del Torneo Intermedio y si bien el entrenador aurinegro Diego López se fue disconforme por haber perdido dos puntos, valoró positivamente la actuación de los aurinegros.

"En el primer tiempo creamos mucha superioridad por afuera, muchas veces desbordamos o pateamos al arco como en la jugada de Agus (Agustín Canobbio) que pegó en el palo", declaró López en conferencia de prensa.

"Tuvimos que definir mejor en el primer tiempo donde nos faltó el último pase", afirmó.

"En el segundo tiempo hicimos una falta donde no la teníamos que hacer porque ellos de cabeza son buenos. Defensor nos hizo la diferencia en el juego aéreo. Después de la expulsión nos desordenamos un poco, pero igual tratamos de llegarles. Se trabajó y las cosas se hicieron bien pero a veces ganás y a veces empatás", declaró.

"Juego de banda no nos faltó, fue bueno, pero en el segundo tiempo nos complicó el gol del vestuario; el partido estaba abierto para nosotros para nuestro contragolpe pero el gol fue importante para ellos y negativo para nosotros", analizó.

"No me preocupa el juego aéreo, es una virtud del rival, no recuerdo otros goles que nos hayan hecho por esa vía; en el gol de Rabuñal lo marcaba Tito (Fabricio Formiliano), pero es virtud del rival", remarcó López.

"Defensor jugó bien, fue lindo el partido. Pero Peñarol arranca el partido y estamos perdiendo dos puntos y lo perdimos. Con Racing en mi debut eso lo aprendí, me lo enseñaron los jugadores. No es algo nuevo para nosotros", admitió el DT.

Risso: "Pudimos ganar"

"Nos convencimos de darlo vuelta en el entretiempo, generamos muchas chances de gol y pudimos ganar", dijo por su parte el entrenador de Defensor Sporting Ignacio Risso.

"La planificación fue ser agresivos, ir a buscar el partido siempre. En el primer tiempo generamos buenas chances de gol, pero nos faltó pegada o nos resbalamos al momento de definir o apareció Dawson que para algo está".

"La tabla está bastante rara por cómo va Peñarol nosotros y lo que se vio adentro. Este es el camino. Tenemos que seguir así.

Al que va primero en todas las tablas se le buscó jugar sin temor alguno, recibimos un palazo con el primer gol y tuvimos respuestas, lo mismo con el segundo gol de ellos. Tenemos que estar en los puestos de arriba", concluyó Risso.