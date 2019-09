Los 10 mandamientos que tienen que cumplir Los Teros para sorprender a Georgia

La victoria 30-27 ante Fiji desacomodó la estantería de todo el mundo rugby, e hizo al planeta hablar de Los Teros. Pero para el seleccionado uruguayo de rugby fue el primer tiempo de un partido de 160 minutos. Este domingo a la hora 2.15 se jugará el segundo, ante Georgia. Igual de difícil, y con el mismo requerimiento de entrega, de juego, de estrategia y de poner arriba de la mesa, todo lo trabajando en estos años, cuando el rugby uruguayo hizo su salto cualitativo más alto de la historia.

Enfrente hay una zanahoria enorme: la clasificación directa al Mundial 2023. Eso porque los tres primeros de cada grupo clasifican directamente al siguiente mundial, una rémora de épocas en la que los 12 mejores del mundo estaban más marcados y donde las diferencias con los de abajo eran enormes. Pero ahí está Uruguay, en posición de atrapar esa zanahoria. Con el desgaste de haber jugado hace solo cuatro días, pero con el combustible de la motivación: de saber que se prepararon cuatro años para esto. Qué es difícil, pero no más que los muchos hitos que han logrado en los últimos tiempos.

Han sido días de concentrarse, de llenarse energía con el resultado ante Fiji y el tercer tiempo con las familias. Pero como el entrenador ha manejado muchas veces, también momento de equilibrar muy bien las emociones, y que esa esa motivación no nuble, no haga pasar de rosca y no desenfoque de los objetivos deportivos.

Como dijo Meneses en el libro Los Teros, una historia de orgullo y sacrificio del rugby uruguayo:



“Los equipos emocionales a mí me encantan. Pero el problema está cuando esa emoción se te sube a la cabeza y te nubla. No te deja hacer lo que trabajaste. Hay que jugar con una entrega

desmedida, pero saber manejar la emoción. Porque si algo tiene el jugador uruguayo es la entrega. Dejan la piel, literalmente, en el momento de jugar, de entrenar, de dejar su vida de lado”

Son horas, por tanto, de usar la motivación como banda sonora, pero concentrarse en el juego, en los argumentos rugbísticos que tiene. ¿Cuáles son?

1) Otra vez defensa extrema, pero un poco más efectiva en el tackle

Los Teros intentaron ante Fiji 200 tackles, una enormidad impresionante. Consiguieron 150 una cifra muy alta en el rugby internacional. Pero erraron 50, lo cual también es una cifra alta. Es cierto que en parte ese alto porcentaje se debe a los doble tackles que se intentaron ante los fijianos, uno a los pies y otro a los brazos, para evitar el pase en el contacto. Y que Georgia no tiene esa tendencia al pase en el contacto. Pero también es cierto que son mas fuertes aún que los fijianos, por lo que necesitara muchos recursos allí en el tackle.

2) Controlar el ritmo: que no se juegue en la cocina de los forwards

Si ante Fiji la opción era evitar el juego veloz del rival, ante Georgia será lo contrario: evitar que el juego se desarrolle en la cocina de los forwards, en espacios cortos, donde los georgianos tienen físicos gigantescos que pueden hacer mucho daño. ¿Cómo se hace eso? con tackles efectivos, y con poca disputa en el punto de encuentro, salvo cuando la ocasión esté muy clara. Ponerse de pie rápidamente y obligarlos a levantar la pelota. Pero además, como ante Fiji, jugar lo mínimo imprescindible en campo local.

3) El pie puede ser un aliado

Ante Fiji se sabía que con el pie había que ser absolutamente clínicos. Las patadas debían ser a disputar arriba -se hizo muy bien- o largas, tácticas, que salieran de la cancha ganando muchos metros -no se logró tanto metraje-. Pero no la patada al fondo porque los fijianos son especialistas en contraatacar pelota en mano. Ahora esa opción es más potable, porque la mayor efectividad de los Lelos no está en los backs.

4) Presión defensiva

Lo que sí se debe mantener es una absoluta disciplina a la hora de realizar la pared defensiva, por la dureza de los europeos en el contacto. Y cómo ante Fiji, salir lo antes posible de campo rival. Además, en defensa, surtió mucho efecto la presión arriba y la defensa evolvente. Sera vital lo primero para evitar que los potentes georgianos lleguen lanzados.

5) Evitar los scrums

No hay mucha vuelta que darle: el pack georgiano pesa 917 kilos contra los 826 de Uruguay. Van a sacar diferencia allí: además, son uno de los mejores scrums del mundo. La tarea entonces será evitar esa formación al máximo posible: evitar errores de manejo -mucho más campo propio- pelotas trabadas en mauls que les puedan dar scrums al rival, y mantener la buena disciplina del debut, sobre todo de los 10 minutos en adelante. Lo mismo con el maul: nuevamente, cuidar la disciplina al máximo para no generar penales.

6) Mantener la gran obtención

Ante Fiji Uruguay obtuvo el 100% de sus pelotas, una cifra realmente impresionante. Incluso el line que salió más sucio de logró retener. Obtener en la hilera le da a Uruguay pelotas de calidad para sus tres cuartos, y opciones de juego en general, y le permite tener ,as arguments para controlar el ritmo de juego.

7) Lograr sacarla en el scrum

En el scrum será más difícil por la presión que meterá Georgia, pero con que no ceda la posesión en esa formación será más que suficiente.

8) Mover la pelota

Uruguay tendrá más oportunidades con pelota, seguramente, que en el partido pasado, donde lo que tuvo fue una impresionante efectividad: prácticamente se fue con puntos de cada visita a 22 metros rivales. Con pelota, Uruguay deberá imprimir aún más vértigo que lo que hizo ante Fiji: asegurar la pelota en el contacto y dejarla disponible rápido será el mayor desafío ante un rival especialista en hacer las pelotas lentas. Si eso se logra, la liberación tiene que ser muy rápida y llegar enseguida a la punta. En la medida que Uruguay tenga ese ritmo de ataque encontrará espacios en la defensa georgiana.

9) El banco

Parte de la preparación consistió en que el cuerpo técnico administrara el plantel entre ambos partidos. Eso fue lo que permitió hacer solo dos cambios de un encuentro a otro. ¿Se sentirán? Depende de cómo se desarrolle el partido y cuánto ataque proponga cada uno, porque siempre es más desgastante defender que atacar.

El banco jugará un rol clave para equiparar ese desgaste, y más teniendo en cuenta que Georgia guarda en el banco algunos titulares clave como Mamuka Gorgodze.

10) Estar convencido

Es lo más seguro de Uruguay en cancha: Los Teros los impulsará una motivación inédita de hacer historia. Eso, incluso, debería servir para disimular el desgaste físico del encuentro pasado. Ayuda a la motivación el hecho de que Georgia haga 12 cambios respecto al debut ante Gales, sabiendo que en cuatro días juega con Australia. Algunos lo ven como una subestimación a Uruguay.

Lo cierto es que el equipo ya ha jugado otras finales de eliminatoria, sabe lo que es un partido así y tiene herramientas para lograrlo. Georgia sigue siend favorito, pero si se cumple todo lo anterior, la victoria es posible.

La ficha

URUGUAY: 1. Mateo Sanguinetti, 2. German Kessler, 3. Juan Pedro Rombys; 4. Ignacio Dotti, 5. Manuel Leindekar; 6. Juan Manuel Gaminara (capt.), 7. Santiago Civetta, 8. Alejandro Nieto; 9. Santiago Arata, 10. Felipe Berchesi; 11. Rodrigo Silva, 12. Andres Vilaseca, 13. Juan Manuel Cat, 14. Nicolas Freitas, 15. Gaston Mieres. DT: Esteban Meneses (ARG)

GEORGIA: 1. Guram Gogichashvili, 2. Jaba Bregvadze (capitán), 3. Levan Chilachava; 4. Lasha Lomidze, 5. Konstantine Mikautadze; 6. Shalva Sutiashvili, 7. Beka Saginadze, 8. Otari Giorgadze; 9. Gela Aprasidze, 10. Tedo Abzhandadze; 11. Alexander Todua, 12. Lasha Malaguradze, 13. Giorgi Kveseladze, 14. Zura Dzneladze, 15. Lasha Khmaladze. DT: Milton Haig (NZ)

SUPLENTES URU: 16. Facundo Gattas, 17. Juan Echeverria, 18. Diego Arbelo, 19. Diego Magno, 20. Juan Diego Ormaechea, 21. Manuel Ardao, 22. Agustin Ormaechea, 23. Leandro Leivas

SUPLENTES GEO: 16. Vano Karkadze, 17. Beka Gigashvili, 18. Giorgi Melikidze, 19. Mamuka Gorgodze, 20. Beka Gorgadze, 21. Vasil Lobzhanidze, 22. Merab Sharikadze, 23. Soso Matiashvili

Cancha: Kumagaya Stadium

Referee: Wayne Barnes (ING)

Hora: 14.15 (Japón)

TV: Canal 10 e ESPN