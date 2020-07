Los bolsos volvieron a ver a su equipo: así fue la emisión de Nacional TV

Cuatro meses después de su último partido, los hinchas de Nacional pudieron volver a ver a su equipo en el amistoso de este sábado ante Wanderers, el cual fue transmitido a través de Nacional TV, el canal del club, que habilitó la señal para todos sus hinchas “Nacionalizados” en su última campaña.

La cobertura del encuentro, que se disputó en el Gran Parque Central a puertas cerradas, comenzó minutos antes del encuentro con Martín Sarthou, el director de Comunicaciones del club, en el rol de anfitrión, recordando su pasado como conductor de TV, acompañado por Lucia Recouso, conductora de Nacional TV.

Es una “transmisión de entrecasa”, dijo Sarthou en el set montado en el Gran Parque Central, el cual estuvo decorado con camisetas y objetos referentes al primer partido del Mundial de 1930 disputado en el escenario de La Blanqueada, del que en estos días se cumplieron 90 años.

La cobertura comenzó con una breve entrevista al capitán Gonzalo Bergessio. Luego, pasó por el estudio Gabriel Neves, quien fue consultado por su renovación de contrato esta semana. “Qué producción”, comentó el volante.



Mientras los jugadores iban al campo de juego a hacer la entrada en calor, lo que era mostrado por las cámaras, el entrenador Gustavo Munúa también fue entrevistado por los conductores. Mientras los jugadores iban al campo de juego a hacer la entrada en calor, lo que era mostrado por las cámaras, el entrenador Gustavo Munúa también fue entrevistado por los conductores.



La previa siguió con la presencia de Gonzalo Pérez, de la Comisión de Historia y Estadística del club, quien hizo referencia a los hechos del Mundial de 1930 que estuvieron relacionados con Nacional y el Gran Parque Central. Luego, fue el turno de Jorge Pérez Huelmo, quien está al frente de las obras del Parque y que informó de los avances que se vienen realizando en el estadio tricolor.



Al acercarse la hora del partido se dio pasó a glorias del club, que luego fueron quienes comentaron el encuentro.



Jorge Seré, hoy comentarista de radio y TV, y Ruben Sosa fueron quienes siguieron el juego, mandando saludos a hinchas y filiales de Nacional en el mundo, y contando lo que pasaba en la cancha.



La transmisión no tuvo un relator ni un comentarista como es habitual en los encuentros televisados. Incluso, no se dieron a conocer las alineaciones del equipo, que sí se publicaron en Twitter, ni tampoco la del rival.



“No va a haber un relato”, explicó Sarthou cuando empezó el partido. “Junto a Jorge (Seré) vamos a acompañar, a comentar, a narrar el partido, no en plan relato, pero sí en plan lo que estamos viendo y disfrutando”, agregó.





Nacional TV

Yacob y Reocuso

Luego, se sumaron Cacho Blanco y Waldemar Victorino, quienes también comentaron situaciones de juego y repasaron sus carreras. “Al equipo lo veo bien ordenadito y eso es importante para empezar”, dijo Blanco, quien intercambió con Seré a la hora de hacer el análisis del sistema táctico de Munúa.

La emisión también tuvo una imitación del expresidente José “Pepe” Mujica, realizada por Paul Fernández, integrante de Momosapiens y conductor del programa de TV Baby Deportivo, que fue quien llevó adelante la charla con las leyendas del club mientras se disputaba el partido y que le puso un toque de humor a la cobertura con otras imitaciones.

"Falta fútbol, falta técnica, falta precisión con la pelota", señaló Sosita al promediar el trámite, destacando que "físicamente" el equipo tricolor "está bien" luego del parate de cuatro meses por el coronavirus.

El encuentro de 70 minutos, dos tiempos de 35’, tuvo algunos cortes en la señal, lo que pudo haber estado condicionado por las lluvias y tormentas matinales en el sur del país, las que también dijeron presente en el Gran Parque Central.

Tras el partido, hubo entrevistas finales desde la zona de vestuarios a Sosa, Victorino y Blanco, como también a Claudio Yacob, quien analizó el encuentro, si bien sus declaraciones no se comprendieron por inconvenientes en el audio.

El cierre de la transmisión, que no incluyó el segundo partido, estuvo a cargo de Fernández y Recouso, quienes anunciaron que “esto va a seguir”, de cara a una nueva emisión en los siguientes amistosos que jugará Nacional.

Conferencia vía Zoom

Siguiendo el protocolo sanitario, Nacional implementó varias medidas en el Gran Parque Central y una de ellas fue que las conferencias de prensa se hicieran a distancia y vía Zoom.

Nacional

Munúa en la conferencia vía Zoom

El Departamento de Comunicaciones coordinó la conferencia en la que los periodistas, desde redacciones o desde sus hogares, pudieron hacer una pregunta cada uno a su turno.

Primero lo hicieron los futbolistas Agustín Oliveros y Mathías Laborda, quienes comparecieron juntos, y luego al entrenador Gustavo Munúa.

Los participantes de la reunión se vieron las caras por pantalla e intercambiaron preguntas y respuestas, en lo que fue un ensayo para cuando vuelva el fútbol en medio de las medidas contra el coronavirus.

Nacional

Laborda y Oliveros en la conferencia vía Zoom