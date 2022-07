Los coqueteos de Suárez con Nacional: de "volvería a despedirme" a "me siento identificado con la selección"

Tras finalizar su contrato con Atlético de Madrid el 30 de junio, Luis Suárez, el goleador histórico de la selección uruguaya, quedó libre y una de las opciones más fuertes que se manejó durante el actual período de pases fue su incorporación a River Plate de Argentina. Sin embargo, la respuesta del delantero a esa propuesta fue negativa, según informó Referí.

Asimismo, el jugador dijo que no recibió ninguna propuesta de Nacional y eso le llamó la atención.

"Estoy sorprendido porque los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación. Porque si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo hubiera pasado con la de Nacional, que fue mi casa", expresó.

Agregó que si bien hace un tiempo declaró que no estaba seguro de regresar ahora a jugar en algún equipo de Sudamérica, la insistencia de la gente le hizo dudar.

"La gente de River te quiere tanto, te insiste tanto, te llaman constantemente, que uno llega a pensarlo y a planteárselo. Lo mismo pasaría con Nacional si hubiera estado interesado", expresó el Pistolero a Referí.

Las idas y vueltas de Suárez con Nacional

El delantero uruguayo emigró rápidamente a Europa, en 2006, cuando tenía 19 años y solo luego después de haber jugado 35 partidos en Primera División. En ese período anotó 12 goles.

En 2013, cuando ya brillaba en Europa, el salteño fue consultado sobre si retornaría a jugar a Nacional. Lo dijo al programa Hablemos de Jorge Traverso, en Canal 10: "Volvería a despedirme en Nacional, el cuadro que me dio todo, que me hizo crecer como jugador, que me dio la oportunidad de jugar en Primera, que me ayudó económicamente y me dio una segunda oportunidad cuando tenía 14 años".

A lo largo de los años, Suárez saludó en múltiples ocasiones a Nacional por su cumpleaños, subió fotografías de sus hijos vistiendo la camiseta tricolor y visitó Los Céspedes cuando la dirigencia alba bautizó una cancha con su nombre.

D.Battiste

Suárez descubre una plaqueta que lo homenajea en Los Céspedes.

También con los años le fue dando un giro a sus expresiones sobre la posibilidad de retirarse en los tricolores.

En mayo de 2020 y siendo todavía jugador de Barcelona , el pistolero dejó claro su amor por Nacional: “Siempre dije que soy de Nacional, estoy agradecido a Nacional, soy profesional gracias a Nacional, me dio de comer cuando era chico”, dijo a ESPN. Sin embargo, agregó: “Pero llevo diez años en la selección, me siento identificado como jugador de la selección y no me gustaría dejar la imagen del jugador uruguayo que jugó sus últimos seis meses en Nacional. Pero en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar”.

En octubre de 2021 el nombre de Suárez volvió a sonar. Esta vez, Corinthians brasileño lo sondeó y el goleador reiteró que retornar a Sudamérica no era opción: "Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30", dijo en diálogo con ESPN Brasil. "Si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles", añadió.

"Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años", sostuvo.

Lo cierto es que, de momento, Suárez se vuelve a alejar de Sudamérica y estudia tres "propuestas interesantes" del fútbol europeo que, según supo Referí, serían de España, de Holanda y de Italia.