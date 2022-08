Los números de Larriera en Peñarol: dos títulos, un estilo y una serie clásica inolvidable

El ciclo de Mauricio Larriera como entrenador de Peñarol llegó a su fin este martes luego de que la directiva encabezada por Ignacio Ruglio le aceptara este martes la renuncia que el entrenador presentó el lunes por la noche después de perder 1-0 contra Fénix en la primera fecha del Torneo Clausura.

En su lugar fue designado Leonardo Ramos.

Larriera asumió el cargo en enero de 2021 cuando Ignacio Ruglio inició su mandato como presidente del club.

Fue el elegido de la nueva estructura deportiva que se montó con Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés a la cabeza.

Reemplazó a Mario Saralegui, quien a su vez había suplantado a Diego Forlán en el Apertura donde fue cesado tras perder con Wanderers que era dirigido por Larriera, y comenzó a dirigir en el Torneo Clausura 2020 que se jugó entre enero y marzo del 2021.

Leonardo Carreño

El último año fue muy difícil para Larriera

Peñarol terminó segundo con 29 puntos, a cinco del campeón Liverpool. Ganó ocho partidos, empató cinco, perdió dos y su equipo marcó 20 goles recibiendo 12 en contra.

Terminado ese Apertura, el equipo comenzó la disputa de la Copa Sudamericana donde Cerro Largo le remontó un 2-0 en el Parque Viera que dejó a Larriera contra las cuerdas.

La victoria en la revancha (4-1) logró mantenerlo en el cargo porque el equipo se metió en la fase de grupos del torneo continental.

Para la temporada 2021, Peñarol ya se había reforzado con Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Nicolás Schiappacasse, Damián Musto y Carlos Rodríguez.

En el Apertura terminó tercero con 29 puntos, a ocho del campeón Plaza Colonia y también detrás de Nacional.

La derrota en el clásico contra Nacional por ese torneo volvió a hacerlo tambalear en el cargo. Sin embargo, los dirigentes tuvieron que hacerse cargo que Nacional se los ganó con la movida dirigencial de viajar a Brasil en vuelo chárter para traer antes a sus jugadores que estaban afectados a la selección en la Copa América.

Sin embargo, en la Copa Sudamericana el equipo levantó vuelo. Ganó el grupo donde Corinthians asomaba como candidato y luego eliminó a Nacional en cuartos de final.

Los grandes no se enfrentaban a nivel internacional desde 1999 y Peñarol ganó en el Gran Parque Central 2-1 con una majestuosa exhibición futbolística. Agustín Canobbio y Valentín Rodríguez fueron los autores de los golazos que decidieron el encuentro.

Una constante de su ciclo fue haber perdido un montón de jugadores, razón que lo obligó una y otra vez a reconstruir el equipo. En plena Sudamericana se le fueron David Terans, Joaquín Piquerez y Fabricio Formiliano.

En la revancha, Peñarol controló a Nacional durante 90 minutos pero una insólita expulsión de Musto le permitió al tricolor ganar en tiempo agregado con un cabezazo de Guzmán Corujo.

Peñarol llegó hasta semifinales donde cayó con Athletico Paranaense en una serie marcada por graves errores en el partido de ida y por el penal errado por Ceppelini en la revancha.

En el Clausura el equipo fue campeón al ganarle agónicamente a Sud América con doblete de Jesús Trindade en tiempo agregado.

Leonardo Carreño

Campeón del Clausura y del Uruguayo 2021

Eso llevó a Peñarol a la final del Uruguayo contra Plaza Colonia donde se impuso por la vía de los penales.

Larriera dijo que el mayor orgullo de la consagración fue que el estilo de juego que propuso Peñarol a lo largo de la temporada lo representaba.

Ruglio le ofreció un contrato de dos años. Pero Larriera aceptó renovar solo por uno y siempre dijo que su cargo siempre iba a ser evaluado partido a partido.

Todo cambió para este 2022. A Peñarol se le fueron Giovanni González, Gary Kagelmacher (tenía una cláusula de rescisión de US$ 100 mil), Carlos Rodríguez (no se quiso hacer uso de la opción de compra de US$ 300 mil), Jesús Trindade y Facundo Torres. En pleno Apertura se fue Agustín Canobbio. Y los recambios que llegaron no dieron la talla: Matías Aguirregaray, Ramón Arias, Hernán Menosse, Facundo Bonifazi, Lucas Viatri, Bryan Olivera y Federico Carrizo.

En el Apertura 2022, Larriera tuvo su peor torneo corto al terminar en el quinto puesto con 26 puntos a seis del campeón Liverpool. En el Intermedio, el aurinegro no levantó y fue tercero.

La interna del plantel también se vio sacudida por una denuncia recibida por el capitán Walter Gargano y el argentino Viatri por hechos ocurridos en una fiesta privada organizada por los futbolistas.

La dirigencia reconoció los errores en la conformación del plantel y salió a contratar fuerte. Por esa razón llegaron Yonatthan Rak, Pedro Milans, Nicolás Milesi, Sebastián Cristóforo, Kevin Méndez, Hernán Rivero, Billy Arce y Brian Lozano.

Desde el cuerpo técnico de Peñarol se dijo a Referí que no fue tarea sencilla entrenar en las últimas semanas cuando quedaban partidos del Intermedio y ya estaban las caras nuevas aprontándose para el Clausura. Algunos trabajos se podían hacer en forma conjunta y otros de manera diferenciada. Por eso, Larriera pidió un día extra para preparar el equipo para el debut contra Fénix.

Sin embargo, ante la primera adversidad Larriera presentó la renuncia. Y la directiva se la aceptó.

Este es el detalle de todos los partidos que dirigió.

Torneo Clausura 2020 Goles de Peñarol Cancha Cerro 1-1 Peñarol Jonathan Urretaviscaya Tróccoli Peñarol 1-2 Defensor Sporting Facundo Torres Campeón del Siglo Danubio 0-1 Peñarol Matías Britos Jardines Peñarol 0-0 Nacional Campeón del Siglo Boston River 1-2 Peñarol Fabián Estoyanoff, Agustín Álvarez Martínez Centenario Peñarol 1-1 Deportivo Maldonado Agustín Álvarez Martínez Campeón del Siglo Rentistas 0-1 Peñarol Facundo Torres Complejo Rentistas Cerro Largo 1-1 Peñarol Agustín Álvarez Martínez Ubilla Wanderers 0-1 Peñarol Facundo Torres Viera Liverpool 1-1 Peñarol Facundo Torres Belvedere Peñarol 2-0 River Plate Matías Britos penal, Agustín Álvarez Martínez Campeón del Siglo City Torque 1-2 Peñarol David Terans, Agustín Álvarez Martínez Centenario Peñarol 1-3 Plaza Colonia Santiago Mele en contra Campeón del Siglo Progreso 0-2 Peñarol Gary Kagelmacher, Agustín Álvarez Martínez Paladino Peñarol 3-1 Fénix Agustín Álvarez Martínez, David Terans 2 Campeón del Siglo Torneo Apertura 2021 Peñarol 0-0 Plaza Colonia Campeón del Siglo Fénix 0-0 Peñarol Capurro Peñarol 5-2 Boston River Agustín Álvarez Martínez 2, Facundo Torres, Pablo Ceppelini penal, Jesús Trindade Campeón del Siglo Wanderers 0-0 Peñarol Viera Peñarol 1-1 Rentistas Agustín Canobbio Campeón del Siglo Peñarol 4-0 Deportivo Maldonado Walter Gargano, Agustín Álvarez Martínez 2, Joaquín Varela en contra Campeón del Siglo City Torque 0-1 Peñarol Ariel Nahuelpán Franzini Peñarol 1-1 Villa Española Agustín Álvarez Martínez Campeón del Siglo Nacional 2-0 Peñarol Gran Parque Central Peñarol 2-0 Cerrito Ariel Nahuelpán, Gary Kagelmacher Campeón del Siglo Liverpool 3-3 Peñarol Pablo Ceppelini 2 de penal, Agustín Álvarez Martínez Belvedere Peñarol 2-0 River Plate Agustín Álvarez Martínez, Facundo Torres Campeón del Siglo Cerro Largo 0-1 Peñarol Pablo Ceppelini Ubilla Peñarol 1-0 Progreso Agustín Álvarez Martínez Campeón del Siglo Sud América 1-1 Peñarol Pablo Ceppelini penal Jardines Torneo Clausura 2021 Plaza Colonia 1-2 Peñarol Agustín Álvarez Martínez 2 Parque Prandi Peñarol 0-0 Fénix Campeón del Siglo Boston River 2-5 Peñarol Ariel Nahuelpán 2, 1 de penal, Agustín Canobbio, Facundo Torres, Leandro Lozano e/c Parque Artigas Peñarol 3-0 Wanderers Carlos Rodríguez, Ignacio Laquintana 2 Campeón del Siglo Rentistas 0-1 Peñarol Maximiliano Pereira Campus Deportivo Maldonado 1-0 Peñarol Campus Peñarol 3-1 City Torque Facundo Torres 2, Agustín Álvarez Martínez Campeón del Siglo Villa Española 1-3 Peñarol Pablo Ceppelini penal, Agustín Álvarez Martínez, Agustín Canobbio Viera Peñarol 0-0 Nacional Campeón del Siglo Cerrito 1-3 Peñarol Ruben Bentancourt 3 Franzini Peñarol 1-0 Liverpool Pablo Ceppelini penal Campeón del Siglo River Plate 1-1 Peñarol Pablo Ceppelini penal Saroldi Peñarol 2-2 Cerro Largo Agustín Álvarez Martínez, Carlos Rodríguez Campeón del Siglo Progreso 0-0 Peñarol Capurro Peñarol 3-1 Sud América Agustín Canobbio, Jesús Trindade 2 Campeón del Siglo Final Uruguayo 2021 Peñarol 1-1 (8-7) Plaza Colonia Facundo Torres Centenario Copa Sudamericana 2021 Cerro Largo 2-2 Peñarol Fabricio Formiliano, David Terans Viera Peñarol 4-1 Cerro Largo Agustín Álvarez Martínez 2, Facundo Torres, Martín Ferreira en contra Campeón del Siglo Peñarol 5-1 Sport Huancayo Agustín Álvarez Martínez 2, Facundo Torres, Gary Kagelmacher, David Terans penal Campeón del Siglo Corinthians 0-2 Peñarol Giovanni González, David Terans Arena Corinthians Peñarol 3-0 River Plate (Paraguay) Gary Kagelmacher, Facundo Torres penal, Agustín Canobbio Campeón del Siglo Peñarol 4-0 Corinthians Agustín Álvarez Martínez 3, Agustín Canobbio Campeón del Siglo River Plate (Paraguay) 2-1 Peñarol Agustín Álvarez Martínez Defensores del Chaco Sport Huancayo 0-0 Peñarol Nacional de Lima Nacional 1-2 Peñarol Agustín Canobbio, Valentín Rodríguez Gran Parque Central Peñarol 0-1 Nacional Campeón del Siglo Sporting Cristal 1-3 Peñarol Agustín Álvarez Martínez, Facundo Torres, Walter Gargano Nacional de Lima Peñarol 1-0 Sporting Cristal Jesús Trindade Campeón del Siglo Peñarol 1-2 Athletico Paranaense Agustín Álvarez Martínez Campeón del Siglo Athletico Paranaense 2-0 Peñarol Arena da Baixada Supercopa Uruguaya 2022 Peñarol 1-0 Plaza Colonia Jorge Ayala en contra Campus Torneo Apertura 2022 Fénix 1-0 Peñarol Capurro Peñarol 0-1 Defensor Sporting Campeón del Siglo Albion 1-1 Peñarol Pablo Ceppelini Centenario Peñarol 1-0 Nacional Pablo Ceppelini penal Campeón del Siglo Danubio 0-1 Peñarol Ruben Bentancourt penal Jardines Peñarol 1-1 Deportivo Maldonado Juan Manuel Ramos Campeón del Siglo Rentistas 0-0 Peñarol Artigas (Paysandú) Peñarol 2-1 Liverpool Pablo Ceppelini, Ignacio Laquintana Campeón del Siglo Cerrito 0-0 Peñarol Centenario City Torque 0-1 Peñarol Agustín Álvarez Martínez Centenario Peñarol 1-0 Wanderers Pablo Ceppelini penal Campeón del Siglo Plaza Colonia 0-1 Peñarol Pablo Ceppelini penal Suppici Peñarol 1-0 Boston River Lucas Viatri Campeón del Siglo River Plate 0-0 Peñarol Saroldi Peñarol 0-1 Cerro Largo Campeón del Siglo Copa Libertadores 2022 Colón 2-1 Peñarol Pablo Ceppelini B. G. Estanislao López Peñarol 2-1 Olimpia Juan Manuel Ramos, Federico Carrizo Campeón del Siglo Cerro Porteño 1-0 Peñarol General Pablo Rojas Olimpia 1-0 Peñarol Defensores del Chaco Peñarol 0-0 Cerro Porteño Campeón del Siglo Peñarol 2-1 Colón Pablo Ceppelini, Hernán Menosse Campeón del Siglo Torneo Intermedio 2022 Peñarol 1-2 City Torque Juan Manuel Ramos penal Campeón del Siglo Deportivo Maldonado 1-3 Peñarol Ruben Bentancourt, Ignacio Laquintana, Pablo Ceppelini penal Campus Peñarol 0-1 Liverpool Campeón del Siglo Peñarol 0-0 Fénix Campeón del Siglo Wanderers 3-3 Peñarol Ruben Bentancourt 3 Viera Peñarol 2-0 Rentistas Nicolás Rossi, Ruben Bentancourt penal Centenario Albion 1-3 Peñarol Juan Manuel Ramos, Ignacio Laquintana, Rodrigo Saravia Saroldi Torneo Clausura 2022 Peñarol 0-1 Fénix Campeón del Siglo

El goleador en su ciclo fue Agustín Álvarez Martínez con 31 goles completando el podio Pablo Ceppelini con 16 y Facundo Torres con 13.

Otro de los puntos fuertes que tuvo el ciclo Larriera fue que promovió a una gran cantidad de juveniles al primer equipo: Valentín Rodríguez, Máximo Alonso, Nicolás García, Agustín Da Silveira, Nicolás Rossi, Alejo Cruz, Rodrigo Saravia, Brian Mansilla, Jairo O'Neill y Pablo López.

Siendo el entrenador que más partidos dirigió a Peñarol en el siglo XXI, Larriera dejó el club con 90 encuentros dirigidos de los que ganó la mitad, 45, empató 28 y perdió 17. Su equipo marcó 130 goles y recibió 68.

El juego que Peñarol desplegó en 2021 y los clásicos que le ganó a Nacional ya lo tienen metido en la buena historia reciente del club.