Los perjuicios que le causó a Cerro Largo la suspensión de la fecha

El director técnico de Cerro Largo, Danielo Núñez, manifestó su malestar por la suspensión de la fecha del domingo, que se resolvió el día viernes, cuando su equipo ya estaba en Montevideo para preparar el partido frente a Peñarol en el Campeón del Siglo.

De cara a la última fecha del Torneo Clausura, en la que los arachanes tienen posibilidades de meterse en la definición del Campeonato Uruguayo y de quedar posicionados para clasificar de forma directa a la fase de grupos de la próxima Libertadores, lo que significaría un ingreso de US$ 3 millones por jugar los tres partidos de la fase de grupo del torneo continental, el cuerpo técnico decidió viajar el viernes a la capital para concentrar un día más de lo habitual para el encuentro frente a los mirasoles.

Ya en Montevideo, casi a medianoche se enteraron que la fecha se suspendía por la medida de la gremial de árbitros luego del robo y una pintada que hicieron en la casa del presidente de los jueces, Marcelo De León, y luego que la semana anterior recibiera amenazas de muerte en sus redes sociales.

Tras enterarse de la suspensión, los arachanes volvieron a Melo y reprogramar la actividad, a la espera de la fijación de la nueva fecha.

“Deportivamente y económicamente, el único equipo que sufre este tipo de perjuicios es el nuestro”, dijo Núñez este lunes al programa La voz deportiva de radio La voz de Melo.

El entrenador dijo que desde el cuerpo técnico le dan “todo el apoyo” al presidente Ernesto Dehl en torno a la decisión que adopte.

El titular del club expresó a Referí que analiza que el equipo no se presente si la fecha se disputa este jueves.

“Llegó el momento de marcar la cancha. Que te pisoteen, quedar callado y no manifestarse, tiene un límite. Era el momento preciso en el que el presidente marcó la cancha”, señaló Núñez.

El entrenador enumeró las diferencias que tiene su equipo con respecto a los grandes, Peñarol y Nacional, que también están en la disputa del título.

Para el director técnico, el hecho que la fecha se juegue el jueves es “una enorme ventaja que sacan ellos”. ¿Por qué? “El sábado tuvimos que entrenar en un espacio reducido que no nos permitió trabajar acorde al nivel de exigencia para el último partido que tenemos de por medio y en el que nos estamos jugando el campeonato”, señaló.

Luego de ese entrenamiento, fueron liberados los jugadores por el fin de semana y este lunes volvían a entrenar en Melo

Agregó que los futbolistas de los equipos de la capital no tienen que volver 400 kilómetros, la distancia entre Montevideo y Melo.

También señaló que en total harán 1.200 kilómetros para jugar el partido, los 800 de la ida y vuelta por la fecha suspendida, más los 400 para ir al encuentro cuando se marque la nueva fecha.

Además, el club debió sumar los gastos por una semana más de alojamiento y alimentación, más un nuevo traslado.

Para este lunes, la programación de entrenamientos tenía marcada ejercicios de recuperación, a diferencia de los clubes que quedaron concentrados, quienes ya hicieron esa rutina el fin de semana, dijo Núñez.

“Ellos tuvieron la ventaja de trabajar sábado y domingo con el plantel concentrado, el lunes con intensidad y esperar el martes para ver si se juega el jueves”, dijo Núñez. “Nosotros no tenemos esa posibilidad”, agregó el DT, quien señaló que “el plantel no trabaja en toda la semana si jugamos el jueves”.

El entrenador también dio su punto de vista sobre lo ocurrido. “El fútbol uruguayo está muy desorganizado. Los más beneficiados son los que más tienen”, indicó.

“Y en este caso, en un final de campeonato donde los grandes se están jugando cosas importantes y Cerro Largo está en el medio, es obvio y lógico que siempre se buscan estrategias para poder llegar lo más seguros posibles a estas instancias y siempre están las estrategias que surgen de imprevisto para nosotros, pero que son pensadas con mucho tiempo para que tengan ese margen de poder recuperar algunas falencias que van quedando de manifiesto a medida que pasan los partidos y poder recuperar terreno para poder llegar de la mejor forma a una definición donde los dos grandes se están jugando cosas importantes”.

Consultado por si consideraba que lo que había ocurrido estaba planificado, Núñez respondió: “Esto sorprende”. “Sería muy gil que no piense que esto no tiene alguna otra arista que no es solamente la deportiva. Sería muy nabo el que esté dentro del deporte y no tenga ninguna punta cierta que le dé margen de sospecha que aparece de hecho y que lo que estamos en el fútbol no somos ajenos a este tipo de situación”, agregó.

“Está de más que nosotros lo digamos. Hoy las redes sociales nos ofrecen numerables posibilidades de ver lo que opina la gente y es abrumadora la opinión generalizada de que esto no es una casualidad”, manifestó.