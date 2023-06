Los precios del ganado gordo bajan por un tobogán. En un mes el valor del novillo perdió alrededor de US$ 0,50, en un escenario de incertidumbre. Los granos alcanzaron en Chicago picos de precios para los últimos cuatro meses, pero cerraron la semana a la baja. La lana no encuentra un piso y está en los niveles más bajos desde octubre de 2020.

Un combo marca el ritmo

El combo de oferta mínima de ganado de buena terminación y señales externas débiles marca el ritmo del mercado. La demanda sigue cauta desde la industria en tanto que no se activan los negocios de exportación, a la espera especialmente por China.

Hace un mes el novillo gordo cotizaba en torno a US$ 4,10 por kilo en cuarta balanza. Al cierre de esta semana la propuesta de precios por el novillo gordo se ubica en un rango de entre US$ 3,50 y US$ 3,60, una baja del orden de 10 a 20 centavos respecto al lunes. Por la vaca se ofrecen entre US$ 3,25 y US$ 3,30 por kilo, y en el eje de los US$ 3,60 para la vaquillona. Hay industrias anotando sin pasar precio y las entradas rondan una semana.

Con este panorama se concretan pocos negocios. Los productores se resisten a vender en baja. La falta de lluvias está frenando el crecimiento de los verdeos y las aguadas siguen con problemas.

Por el lado de la demanda, hay industrias que no están operando o que están con actividad reducida. Incluso, alguna planta en el sur del país se está viendo afectada por el déficit hídrico, adelantando licencias por este motivo.

A pesar de esto, la faena de la semana pasada aumentó y cortó una racha de cuatro semanas consecutivas de baja. Fue de 42.017 vacunos, 12% menos que en la misma semana de 2022 y 15% menos en comparación con la misma semana de 2021.

China sigue muy quieto en demanda y precios. Desde Brasil, actores del sector cárnico ven que puede haberse llegado a un piso de precios en el gigante asiático. “La tendencia es de aumento de volúmenes y precios”, dijo esta semana Paulo Mustefaga, presidente de la Asociación Brasileña de Frigoríficos (Abrafrigo).

Por lo pronto, en Uruguay la semana pasada volvió la lógica de un precio de exportación de carne ovina superior al de la carne vacuna.

En el caso de la carne vacuna, estuvo por segunda semana consecutiva debajo de US$ 4.500, con un promedio de US$ 4.324, de acuerdo a los datos provisorios del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Una corrección que lo deja lejos del promedio de los últimos 30 días móviles, de US$ 4.574.

La sorpresa la dio el precio de exportación de la carne ovina, con un salto de casi US$ 800 en siete días. Promedió US$ 4.502, superando con luz los US$ 3.861 de los últimos 30 días móviles.

El ajuste en el ganado gordo no se ha visto reflejado en el mercado de reposición. Sorprendió la firmeza en los remates virtuales a pesar del fuerte ajuste del gordo. En Plaza Rural los terneros promediaron US$ 2,53. En Lote 21 promediaron US$ 2,46. En ambos casos por encima del remate anterior.

En negocios en el campo “noto a los compradores mucho más cautelosos”, comentó Alejandro Zugarramurdi, del escritorio Alejandro Zugarramurdi Negocios Rurales.

En lanares es limitada la oferta y, con una mayor demanda, las entradas se acortan. Los valores rondan los US$ 2,90 para el cordero, y en el eje de US$ 2,40 para ovejas y capones.

La escasa oferta se está viendo en el volumen de actividad, que la semana pasada tuvo su segunda faena más baja del año con 15.619 ovinos.

Semana volátil para los granos

El mercado de granos cerró la semana a la baja, después de alcanzar el miércoles un pico de precios de cuatro meses y generando oportunidades de concretar ventas para los productores locales.

En las últimas dos jornadas cayó por la influencia de las lluvias que aliviaron las regiones clave de cultivos en Estados Unidos y la mejora de los pronósticos para las próximas dos semanas, así como por la influencia bajista de la política monetaria de Estados Unidos.

Con fuerte dependencia del clima estadounidense la soja posición julio cerró en Chicago a US$ 549 por tonelada, perdiendo US$ 7 respecto al miércoles 21 pero aún US$ 11 arriba del viernes pasado.

La soja de la próxima cosecha bajo desde el pico de US$ 494 el miércoles –máximo desde principios de marzo– hasta US$ 481 este viernes.

Cierre en los mercados

Los precios ajustaron también por una toma de ganancias de los fondos de inversión, si bien el porcentaje de área bajo estrés hídrico volvió a crecer esta semana: para soja de 51% a 57% del área y de 57% a 64% para el maíz.

Otro factor que influye en el mercado es la lógica de mantener la suba de tasas que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) se propone seguir, que impactó a la baja en el precio del petróleo y las bolsas.

En Uruguay se emparejaron los precios de la cosecha 2023 y la 2024, con US$ 440 por tonelada para la soja disponible y US$ 436 para la de la próxima cosecha.

El trigo posición diciembre cerró a US$ 269 en Chicago, una baja diaria de US$ 2, aunque ganó 6,5% respecto al cierre de US$ 252 la semana anterior. En Europa también corrigió a la baja el trigo como consecuencia de la marcha de la cosecha de invierno y la fuerza exportadora que mantiene Rusia.

Cierre en los mercados

La cotización del maíz cayó con fuerza y cerró la semana a US$ 248 después de haber llegado a US$ 264, y el de la próxima cosecha bajó de US$ 248 a US$ 234. Las lluvias del viernes y los pronósticos de más precipitaciones para el fin de semana en el cinturón maicero de Estados Unidos presionaron a la oleaginosa a la baja.

En Uruguay el maíz corrige a la baja y se sitúa en US$ 260 la tonelada por la entrada de maíz importado de Argentina y de Paraguay. En Brasil el maíz cotiza a US$ 199 en plena cosecha de una safrinha récord que le permite a Brasil hacer exportaciones mensuales de 30% por encima de la campaña anterior.

La referencia para la colza está en US$ 429 la tonelada.

La lana en un piso de 32 meses

La caída del precio de la lana en el mercado de Australia parece no tener piso. Esta semana alcanzó valores mínimos desde octubre de 2020, cuando recién empezaba a remontar tras el impacto inicial de la pandemia de Covid 19. El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró a US$ 7,74 y tanto en dólares como en moneda australiana perdió 3% respecto a la semana pasada debido a la demanda debilitada por la incertidumbre económica global.

Cierre en los mercados

La voluntad de China de impulsar el uso de su moneda, el yuan, en los negocios internacionales está llegando al mercado de la lana. Se manejó en la reciente reunión de la Asociación de la Industria Lanera de China (CWIA) e incluso se planteó usar, en menor medida, el dólar australiano. En Australia se estima que esto podría contribuir a cierta estabilidad de valores, atenuando el impacto de los vaivenes cambiarios.

Aunque la oferta semanal de fardos fue la más baja en 9 meses la racha bajista se extendió con caídas más notorias en el extremo de lanas Merino más finas, menores a 19 micras. Quedó sin vender el 25% de los fardos, un porcentaje relevante, ya que muchos vendedores no convalidan los precios.

A una semana del final de la zafra comercial 2022/23 y a tres semanas del receso de verano en Australia, la oferta del próximo martes y miércoles será mucho mayor.

En Uruguay el mercado tuvo mayor actividad según el reporte del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), que informó varias operaciones. Por lanas Merino en el eje de las 20 micras se realizaron negocios de poco volumen con precios desde US$ 5,10 a US$ 6 por kilo vellón.

Por lanas Ideal en el entorno de 23 micras se concretaron ventas por US$ 3,50 por kilo y un lote Corriedale de 20.000 kilos de lana de 28 micras, grifa verde y con alto rendimiento al lavado cotizó US$ 0,95 por kilo vellón.