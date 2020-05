Los siete equipos que se ilusionan con los goles de Edison Cavani

Los días pasan y el contrato de Edinson Cavani con Paris Saint-Germain llega a su fin. La fecha de expiración está marcada para el 30 de junio en el calendario y mientras, el uruguayo sigue en Salto analizando cómo seguirá su carrera.

Son siete los equipos que actualmente siguen los pasos del delantero de 33 años a pesar de que la pandemia del coronavirus tiene paralizado al mundo.

AFP

En Francia, la Ligue 1 se suspendió y PSG fue declarado campeón. A pesar de que el 20 de abril, L'Equipe informó que el Matador no descartaba renovar contrato con el elenco parisino, todo hace indicar que el salteño buscará un nuevo destino. ¿La razón? Cavani viene de una temporada en la que perdió protagonismo a causa de una lesión en el psoas, terminó siendo suplente en la consideración del entrenador Thomaz Tuchel y en el último período de pases, en el invierno europeo, el club no se mostró muy flexible para facilitar su salida hacia Atlético de Madrid.

¿Fue realmente valorado Cavani por el PSG? Cuando llegó lo pusieron a la sombra de Zlatan Ibrahimovic. Cuando contrataron a Neymar le pusieron al brasileño e el primer plano de las marquesinas y hasta le expropiaron su rol de patear los penales al uruguayo. Y para la temporada que se dio por terminada le trajeron a Mauro Icardi para su puesto.

¿Cómo respondió en la cancha Cavani? Se transformó en el máximo goleador de la historia del club, superó la barrera de los 200 goles y ganó 19 títulos. Todo eso sin contar su esfuerzo en la cancha, ese que le hizo meterse en el lugar más selecto de la hinchada del club, allí donde no llegaron Ibrahimovic ni Neymar.

AFP

Boca Juniors se interesó en marzo de este año por contar con sus servicios una vez que termine su contrato en Francia. Es una operación difícil teniendo el cuenta cuál es el salario del jugador que percibe 1,5 millones de euros mensuales.

Flamengo ya había apuntado al futbolista en octubre del año pasado pero el mes pasado fue São Paulo el que mostró interés por el Matador. Primero fue Diego Lugano el que dijo estar dispuesto a llevarlo al club en el cual se desempeña como director deportivo. Pocos días después el entrenador Fernando Diniz declaró: "Cavani no se trata de un fichaje utópico para nosotros. Los clubes brasileños ya han cumplido las condiciones para atraer a grandes jugadores a nuestro campeonato".

En São Paulo juega Dani Alves, su excompañero en PSG quien jugó a favor de Neymar en la batalla del uruguayo para la ejecución de los penales y los tiros libre en el club galo, para lo que basta recordar este partido de 2017...

Inter de Miami, equipo propiedad de David Beckham en la Major League Soccer, también posó los ojos en el uruguayo, tal como lo hizo poco tiempo atrás con Luis Suárez.

Pero desde el entorno más cercano de Cavani, cuya carrera es manejada por su hermano Walter Guglielmone, hay una idea de que el jugador siga jugando en Europa con el objetivo de llegar entonado por el más alto nivel de competencia posible antes del Mundial de Catar 2022.

En ese contexto, el fútbol inglés se ha mostrado siempre atraído por el juego del Matador.

Arsenal y Chelsea lo han sondeado tiempo atrás, pero ahora son Newcastle United, que prepara una reestructura apoyada en una fuerte inversión de petrodólares, y Manchester United los equipos que han puesto el nombre de Cavani en el mercado inglés.

En Italia, el jugador abrió su camino europeo a fuerza de goles en Palermo y Napoli, donde se metió en el corazón de los hinchas napolitanos, que luego se sintieron dolidos cuando el jugador se fue a PSG, que ejecutó en 2013 su cláusula de rescisión de 63 millones de euros.

Inter está muy interesado en su concurso ya que cada vez es más fuerte el interés de Barcelona en Lautaro Martínez.

Inter, además, tiene cedido en PSG a Mauro Icardi con una opción de compra de 80 millones de euros. Pero a falta de liquidez, PSG prepara ofrecerle a cambio a Julian Draxler y Leandro Paredes por lo que pueden ser varios jugadores de PSG los que lleguen a Inter la próxima temporada.

¿Jugará Cavani en Inter? El jugador se siente muy identificado con Napoli y le costaría dar ese paso. En Napoli lo quieren siempre y cuando se adapte a la realidad económica del club.

Atlético de Madrid es una opción que no se concretó a principios de año, pero el colchonero no se da por vencido. Sin embargo, la familia del jugador quedó muy molesta con el presidente del club por sus declaraciones cuando la operación no cristalizó. Eso lo hace una opción difícil teniendo en cuenta la forma de ser de Cavani y su voluntad de elegir un lugar donde se sienta cómodo.

Falta un mes y medio para que el vínculo de Cavani llegue a su fin con PSG. El futuro está cerca.