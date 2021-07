Los Teros se sacaron la presión de encima y el futuro ilusiona: las conclusiones que dejó la eliminatoria

En la intensa historia de Los Teros en los últimos años, el mojón del Sudamericano Tres Naciones 2021, inicio de la eliminatoria al Mundial Francia 2023, estuvo marcado por el sufrimiento. Hace una semana, ante Chile, fue extremo, al punto que a los 76 minutos ganaba 15-10 pero defendía sobre su ingoal y zafó por muy poco de una derrota. Este domingo ante Brasil no fue tan al límite, pero no la pasó nada bien en el primer tiempo y se fue al descanso perdiendo 13-10. Pero después apareció otra cara de los celestes, que confiaron en sus capacidades y metieron un abrumador 26-0 en el complemento para asegurar el primer lugar.

Ahora tendrán tres opciones de clasificar al Mundial: la primera el 2 y 9 de octubre ante el ganador de la serie EEUU-Canadá, que se jugará un mes antes: si lo logra clasificará como América 1. Si pierde aún jugará con el ganador de la serie entre Chile y el perdedor del duelo norteamericano, buscando ser Américas 2, y si aun pierde ese duelo podrá ir a buscar el boleto mundialista en el cuadrangular del repechaje final intercontinental.

Se sacaron la presión. Los Teros llegaban a este partido con una enorme mochila de presión, surgida de ser el gran favorito. De los tres era el único clasificado a Mundiales, el que mejor competencia ha tenido, el que más jugadores tiene en el exterior, el local, el del mejor plan de alto rendimiento; el de mejor actuación con sus jugadores locales en la Superliga Americana. No había dudas que clasificar como número 1 era una enorme obligación, y cualquier otra cosa un sorprendente mala noticia. Esa responsabilidad pasó factura en varios momentos de los dos partidos con una ansiedad por demostrar que llevó a muchos errores. Pero el equipo siempre tuvo claro lo que quería, y terminó encontrando las herramientas necesarias.

Ahora esas tres chances de clasificar abren un nuevo panorama. La primera será el gran objetivo: subir un escalón y ser América 1, tras meterse en Japón 2019 como Américas 2 y en Inglaterra 2015 por el repechaje final. Seguramente en el juego también muestren una mejor versión. Además, las dificultades que planteó este Sudamericano, y la forma en que Los Teros las solucionaron, los dejan en un mejor lugar que cuando empezó el torneo.

El contratiempo del día: las lesiones. Hace una semana el gran problema fue el viento: rachas huracanadas de 100 kilómetros por hora que borraron cualquier esperanza del juego de ataque generoso que le gusta a Los Teros y emparejaron el duelo con Chile. Esta vez, que el clima era mucho mejor e invitaba a jugar más, aparecieron las lesiones. Entre semana se sintió de la rodilla Germán Kessler: aún no se sabe la gravedad pero preocupa. Sin Gattas, lesionado en la semana previa al debut, ingresó Guillermo Pujadas, el tercer hooker, de buena proyección. Pero se lesionó el tobillo a los 20 minutos, por lo que hubo que improvisar y que ingresara Juan Echeverría, que es pilar, no hooker, y la cuarta opción. A “Cepita” le costó entrar en calor, y sufrió en el primer tiempo en el scrum, de donde Brasil sacó un par de penales, y en el line, donde se perdieron un par de pelotas importantes para avanzar. Sin embargo, en el segundo tiempo el floridense se redimió: fue muy sólido en el line y bancó junto al resto del pack en el scrum, y apoyó un try desde el maul y fue protagonista de otro que terminó en try penal.

El problema del primer tiempo fue que, entre un leve viento en contra y las pelotas perdidas en las formaciones o por errores de manejo, a Uruguay se le complicó salir de campo rival, y Brasil hizo daño con el scrum y el maul. Encima, Berchesi estuvo extrañamente fuera de su nivel habitual a los palos: erró 12 puntos.

Pero cuando se ajustó la obtención, llegó la andanada de puntos.

Con pelota el equipo hace daño. El try de maul fue una de las grandes confirmaciones de este torneo. Cuando se obtiene con calidad, Los Teros hacen mucho daño con esa formación móvil. La novedad este domingo fue que también apareció el juego por afuera: mucha intención de pasarse la pelota, de tener rucks rápidos, de explotar a los backs tirando falsos y salteos hasta encontrar el espacio. Partió de los medios Ormaechea y Berchesi, sólidos a la hora de elegir por donde ir, pero también Vilaseca, Arcos Pérez (que se acopló de gran forma), Freitas o Silva para quebrar, y también los forwards Diana o Civetta. Párrafo aparte para Mieres, imparable a la hora de definir (tres tries) pero que también, cuando la mano venia entreverada, se involucró mucho en el juego y fue importante para encabezar la remontada.

Es cierto que las diferencias individuales con Brasil son muy grandes en ese departamento, y no lo serán tanto ante el rival del norte. Pero de todos modos la solidez del juego abierto uruguayos es un motivo para ilusionarse.

💬 @tonemieres tras la victoria de @TerosXV ante @brasilrugby: "Pudimos afianzarnos en lo que queríamos proponer en el segundo tiempo, nos sentimos mucho más cómodos y el equipo levantó" pic.twitter.com/XckKlLhzBG — U.R.U. (@RugbyUruguay) July 26, 2021

La defensa, casi impasabe. Ante Chile fue un try de intercepción seguido de una corrida de 80 metros. Ante Brasil, en el peor momento al final del primer tiempo, un try penal surgido de un maul indetenible. Pero aparte de eso, Los Teros no fueron nunca superados en defensa. Los otros seis puntos de Brasil salieron de un penal por offside tras una patada bloqueada, y un scrum. El resto fue una defensa ordenada, agresiva, con el tackle como bandera, que incluso no tuvo que exigirse tan a fondo como ante Chile, y que logró sacar varios penales y pelotas recuperadas.

Los puntos preocupantes. La indisciplina, la falta de obtención, los problemas en el scrum, más algunos errores no forzados en ataque, le sacaron a Los Teros chances de crecer y son los principales puntos a corregir para la próxima serie, porque un rival de más calidad si pasará facturar. Además del problema del puesto de hooker, en los pilares también faltan más opciones, lo que se tradujo en los problemas que plantearon Chile y Brasil en el scrum.

El convencimiento. Pero lo bueno es que el equipo siempre dejó la sensación de tener claro que lo que quería y lo que necesitaba. Eso se refleja en muchas cosas, pero una de las más gráficas fueron los mauls con 8 o 10 jugadores, incluidos backs. “Todos en este grupo tienen claro la importancia de lo que se juega”, había dicho en la previa el DT Esteban Meneses a El Observador. Y lo mostraron en la previa, haciendo un gran esfuerzo para estar a la orden de la selección, y en la cancha, con una entrega y sacrificio que pagó. "Este plantel tiene algo extra, todos se mueren de ganas de estar. La conexión que hay en el grupo es lo que sacó adelante el partido", dijo también Meneses tras la victoria ante Chile.

Estos Teros, que ya tienen unas cuantas batallas encima, demostrar que tienen material para seguir creciendo.