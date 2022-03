Cabildo se baja de ciclo de debates en medios públicos luego de que Canal 5 no pasara el de Manini

Cabildo Abierto expresó este miércoles en un comunicado su rechazo a la invitación de Canal 5 para participar en el ciclo de debates, que iniciará este miércoles, acerca del referéndum por la Ley de Urgente Consideración.

El presidente de la fuerza política, Guillermo Domenech, justificó la decisión señalando que "obedece a la necesidad de ser coherentes", luego de que el director de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, decidiera no transmitir por la señal el debate entre el senador frenteamplista Óscar Andrade y el cabildante Guido Manini Ríos del pasado 22 de febrero.

La carta, dirigida a Sotelo, señala que la negativa se debe al "malestar" generado en el sector con "la sorpresiva decisión" de no retransmitir la instancia. Para los dirigentes cabildantes, el jerarca "se aventuró a decir que el formato del debate tendría que exacerbar posiciones".

"Su rol no era debatir blanco sobre negro", afirma la misiva, en referencia a la justificación que dio Canal 5 sobre "guardar la ecuanimidad" del medio.

"Respetamos, aunque no coincidamos, su opinión de hace tan pocos días y al no haber cambios de significación en el escenario político, hemos resuelto no violentar su posición desistiendo de participar del ciclo de debates que propone", agrega.

Canal 5 iniciará desde esta semana una serie de intercambios entre legisladores de cara al referéndum del próximo 27 de marzo, con la conducción de Leonardo Luzzi. Este miércoles debatirán el senador frenteamplista Alejandro "Pacha" Sánchez y el intendente blanco Alejo Umpiérrez.

La respuesta de Sotelo

Ante la publicación del comunicado en Twitter por parte de Domenech, el presidente de Secan, Gerardo Sotelo, respondió a la decisión de Cabildo Abierto. "Ya se lo expliqué al senador Manini: mis comentarios sobre el formato y la ecuanimidad no se referían a su debate con Andrade. Estoy a las órdenes para explicarlo otra vez si es necesario pero nuestros medios no son parte de la campaña y están exclusivamente al servicio del público", escribió en Twitter.