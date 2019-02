Luis Acevedo: "Miro a los monstruos que tengo delante y trato de aprender"

Luis Acevedo llegó hace pocos días a Peñarol desde Cerro y el sábado le tocó debutar justo ante Rampla. En 9 minutos en cancha participó de los últimos tres goles que sellaron la goleada por 5-0. El delantero habló de este momento con Referí.

¿Cómo vivió el debut?

Primero, estoy muy contento por el resultado y luego por el debut. Fuimos a buscar los tres puntos porque era el primer partido en casa y había que pisar fuerte. El debut fue soñado. Entrar, dar una asistencia y convertir, fue soñado.

Y también participó del tercero tocándola de taco.

Sí, porque el partido no estaba cerrado. Faltaba poco cuando entré y estábamos 2-0 y Rampla había tenido alguna chance. Entré y participé del tercero que dio más tranquilidad y luego llegaron los otros dos.

Y el haber sido contra Rampla, aunque usted ya no está en Cerro, ¿fue especial?

Sí, aunque la rivalidad no se siente tanto como la sentía en Cerro. Pero es bueno marcarle porque era mi exrival. A mí me gustó marcarle, pero yo quiero marcarle a todos los equipos.

¿Qué le dijo el técnico después?

Me felicitó, al igual que todos mis compañeros. La verdad es que hay tremendo grupo.

Ese hecho de que es un grupo bárbaro, implica también que ya está formado hace un par de años y usted recién llega. ¿Lo ve complicado el ser titular?

Se nota la unión que hay en el grupo, a mí me hicieron sentir cómodo, con mucha confianza y eso es lo principal para un jugador que llega a un club y más a una institución tan grande como Peñarol. Yo quiero sumar desde donde me toque porque quiero que Peñarol siga haciendo historia. Miro a los monstruos que tengo adelante, y trato de seguir aprendiendo día a día con ellos y cuando me toque jugar, tratar de aprovecharlo de la mejor manera.

En esos pocos minutos se juntó con Brian Rodríguez. Para la edad que tiene, parece contar con un gran futuro.

La verdad es que tiene unas condiciones tremendas. La forma física, la pegada, todo. Tiene la pata de un crack y tenerlo como compañero, es impresionante.

¿Qué le pareció la hinchada de Peñarol?

Eso es otra cosa que te motiva porque si bien canta durante todo el partido, desde que entré, te hace sentir como que sos de la familia y eso es bueno para un jugador que recién llega y es nuevo. Que la hinchada te apoye.

Como que le sacan peso de encima y juega más tranquilo.

Claro, porque no es que entrás y te empiezan a gritar que hagas esto o tenés que hacer lo otro. Al contrario, te dan para adelante y eso te hace sentir bien y cómodo.

¿Qué sintió con la felicitación del Lolo en Twitter?

Lo leí porque también lo subió en Instagram y me lo mandó. Es tremenda persona. De verlo en la tele y ahora tenerlo como compañero es impresionante. Aprender de él. Justo me tocó en el cuarto con él, me cuenta historias y eso para mí es buenísimo porque recién estoy en el comienzo de mi carrera y todo lo que pueda hacer para bien, es mejor. Y sé que el Lolo lo hace de buena fe. Hay que seguir aprendiendo.

¿Qué le dicen los mayores?

Todo. Es un grupo muy unido y todos me han hablado, me dieron consejos, siempre para bien, sin presión ni nada. Me siento al lado de Tito (Formiliano), del Cebolla, de Guzmán (Pereira), del Mota. Muchos referentes y todos te enseñan. Está muy bueno.

¿Qué aprendió hasta ahora?

Te transmiten ese sentimiento de compañerismo, de garra, de fuerza, de que hay que dejar la vida porque esto es Peñarol y siempre unidos. Si estamos unidos, las cosas van a salir bien. Eso es lo primero que me entró. Ya lo hacen como natural y eso te contagia.

¿Sueña con jugar la Copa?

Sí, es un sueño. Todavía no he jugado en Copa y es un sueño que tengo pendiente.

Nunca viajó al exterior. ¿Cómo imagina ese primer viaje con Peñarol?

Me estoy preparando para eso. Es una experiencia que quiero vivir y que va a quedar para siempre.

Cuando ve donde está, ¿se acuerda del sacrificio que hacía su padre llevándolos a entrenar en bicicleta a los tres hermanos más de 6 km?

Es lo que me da fuerza. Siempre lo pienso. El sábado estaba en el banco, miraba la tribuna y se me erizó la piel. No lo podía creer, se me empezaron a pasar todos los recuerdos de cuando era niño, todo lo que luché para estar acá y creo que me lo merezco y voy por mucho más. Siempre con esa mentalidad y las raíces. Y agradecido a mis viejos. Mi viejo nos llevaba a nosotros tres juntos en bicicleta a entrenar, mi madre vive trabajando para que no nos falte nada y eso es lo que rescato de ellos porque son los valores que me dieron para la vida, el fútbol y todo.