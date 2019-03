Malvín sigue en la cima de la Liguilla y Olimpia clasificó a los playoffs

Malvín derrotó este martes 102-83 a Trouville como locatario y se afianza como líder exclusivo de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol quedando muy cerca de asegurar el número 1 para jugar los playoffs.

El equipo de Pablo López, actual campeón del certamen, sustentó su triunfo en un gran partido de Hatila Passos: 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Marcel Souberbielle aportó 17 desde el banco y Marocs Cabot metió 15 tantos. En Trouville el goleador fue Nicolás Catalá con 19 puntos.

Mirá las estadísticas completas del partido.

En el otor partido que completó la tercera fecha de la Liguilla, Defensor Sporting se recuperó derrotando a Urunday Universitario a domicilio ajustadamente por 72-69.

Anthony Young tiró para 87 puntos y metió 25 siendo el goleador de Sporting. Además bajó 12 rebotes colaborando mucho en el rubro con Eric Dawson: 15 capturas. En Urunday el goleador fue Quinnel Brown con 18.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Posiciones

Malvín 29

Nacional 27

Aguada 26,5

Defensor Sporting 25,5

Urunday Universitario 25

Trouville 25

Resultados de la Liguilla

1ª fecha

Trouville 82-73 Defensor Sporting

Nacional 81-88 Urunday Universitario

Aguada 72-82 Malvín

2ª fecha

Nacional 87-82 Defensor Sporting

Trouville 64-77 Aguada

Urunday Universitario 78-84 Malvín

3ª fecha

Aguada 123-117 Nacional

Malvín 102-83 Trouville

Urunday Universitario 69-72 Defensor Sporting

4ª fecha (viernes)

Defensor Sporting-Malvín en Welcome

Nacional-Trouville en Unión Atlética

Aguada-Urunday Universitario en Aguada

5ª fecha, (lunes)

Nacional.Malvín, en Unión Atlética

Defensor Sporting-Aguada en Welcome

Trouville-Urunday Universitario en Trouville

Olimpia a los playoffs

Olimpia derrotó este martes 86-81 a Hebraica Macabi en cancha de Trouville y aseguró su lugar en los playoffs a falta de dos fechas para el cuadrangular Reclasificatorio.

La Liguilla define el orden de los playoffs del 1 al 6 y los dos primeros del Reclasificatorio serán 7 y 8.

Olimpia, perjudicado por una quita de puntos, tuvo que jugar este cuadrangular donde suma tres victorias al hilo.

Brandon Nazione fue el goleador del equipo con 20 puntos mientras que Abel Agarbado aportó 16. En Macabi, Gastón Semiglia fue el goleador con 20 tantos aportando además ocho asistencias, una más que Gustavo Barrera.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Goes le ganó a Biguá 79-67 de visitante e igualó la línea de Macabi en la segunda plaza para ir a los playoffs.

Una vez más Fernando Martínez fue figura con 23 puntos y ocho rebotes mientras que Bryan Darryl, quien llegó en lugar de Jarred Shaw, debutó con 19 puntos.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Este viernes, Goes y Macabi jugarán un partido decisivo en cancha del misionero.

Resultados

1ª fecha

Olimpia 94-108 Hebraica Macabi

Goes 82-92 Biguá

2ª fecha

Biguá 78-111 Olimpia

Hebraica Macabi 76-92 Goes

3ª fecha

Olimpia 81-74 Goes

Biguá 103-95 Hebraica Macabi

4ª fecha (martes)

Hebraica Macabi 81-86 Olimpia

Biguá 67-79 Goes

5ª fecha

viernes 15, Olimpia-Biguá

viernes 15, Goes-Hebraica Macabi

6ª fecha

Lunes 18, Goes-Olimpia

Lunes 18, Hebraica Macabi-Biguá

Posiciones

Olimpia 48

Hebraica Macabi y Goes 45

Biguá 44