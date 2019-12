Marcelo Giarrusso: "Bergessio se maneja como una empresa unipersonal"

Marcelo Giarrusso destacó como un punto alto de la temporada el trabajo que el cuerpo técnico de Nacional, encabezado por Álvaro Gutiérrez, desarrolló con el plantel tricolor en Miami durante los meses de junio y julio. “Fue importante desde lo físico y lo grupal” expresó el preparador físico campeón uruguayo, votado por 59 periodistas como el mejor en su rubro en la encuesta Fútbolx100 que anualmente realiza El Observador.

En su anterior etapa en los tricolores, aunque permaneció solo seis meses en el club, también fue el elegido como el mejor en la temporada 2014/2015. En ese entonces Iván Alonso, figura de aquel equipo (hoy mánager general del club) dijo a Referí: "El profe es muy exigente, pero es excelente".

En esta oportunidad, durante la charla con Referí, Giarrusso resaltó la labor de algunos de sus colegas rivales, del cuerpo técnico que los precedió en Nacional y de algunos futbolistas que fueron claves para alcanzar el objetivo al final del año.

“Somos un equipo de cuatro preparadores físicos en Nacional. Yo tengo la responsabilidad de definir la estrategia de trabajo, pero somos un grupo de trabajo” indicó, dejando de lado la distinción individual para compartirla con sus compañeros.

Luego indicó: “Es un orgullo recibir esta distinción. También hubo colegas que tuvieron un mérito enorme. Por ejemplo en los equipos del Interior, donde quizá no tenían los medios y el campo multidisciplinario para llevar a cabo el trabajo de una mejor manera, sobre todo en el torneo Clausura que tuvo muchas fechas amontonadas, viajes y lograron muy buen desarrollo. Equipos como Cerro Largo, Plaza Colonia, Progreso y River Plate que tuvieron mucha intensidad, capaz sin contar con todos los medios logísticos”.

El cuerpo técnico de Gutiérrez asumió en Nacional tras la quinta fecha del Apertura y la forma en que tomaron el plantel “fue una grata sorpresa”, enfatizó Giarrusso.

“La vez anterior tomamos el desafío desde el inicio, antes del Mundial de Brasil 2014 y contamos con dos meses de preparación; fue más fácil programar y realizar la estrategia. Este año el campeonato ya estaba en rodaje cuando llegamos y destaco el importante trabajo físico que había realizado el cuerpo técnico anterior de Eduardo Domínguez y del preparador físico Pablo Santella. En el Apertura tuvimos rendimientos importantes porque cosechamos el trabajo del cuerpo técnico anterior”, señaló.

Destacó, asimismo, la fusión de los juveniles que “estuvieron acorde a las exigencias, se anexaron con un ritmo de trabajo notable porque venían con una rutina de trabajo importante y es a lo que apunta esta nueva directiva”.

Durante el pasado invierno el plantel de Nacional realizó una pretemporada de 15 días en Estados Unidos y esa fue una decisión clave, según el preparador físico tricolor, para encarar el resto del año: “Ahí estuvo nuestro puntal porque ganamos en jornadas y sesiones de trabajo ya que el clima nos favorecía. Antes de viajar trabajamos en Montevideo bajo agua, pero en ese tiempo en Miami se pudieron lograr sesiones de trabajo en lo físico y también en lo grupal, gracias al esfuerzo de la comisión directiva porque el costo es oneroso. Darle importancia a la formación del grupo, no dejar nadie al margen, fue importante, porque tú le exiges al jugador, pero también hay que brindarle la posibilidad a todos y cuando les tocó dieron el máximo, se sintieron parte”.

Con 35 años de edad, Gonzalo Bergessio fue uno de los futbolistas de mayor rendimiento y participación. Giarrusso explicó los motivos: “Bergessio es un profesional. Se maneja como una empresa unipersonal. En el tiempo de descanso se dedica a fortalecer las articulaciones y los músculos importantes para suplir con un trabajo físico estructurado determinadas falencias, y mentalmente lo manifiesta al grupo”.

Respecto a Gonzalo Castro, figura en los clásicos, indicó: “A Gonzalo nadie le regaló estar 10 años en Europa en equipos de primer nivel. Tiene edad para seguir brindando cosas. Empezó la temporada con nanas, pero logró el equilibrio muscular y lo bueno de él era que se divertía en los entrenamientos. Además, hay algo que tiene Álvaro (Gutiérrez) y es que le quita presión a los jugadores y ellos sienten eso cuando salen a la cancha”.

También dijo que el rol de Álvaro Pereira “fue positivo” pese a que tuvo escasa participación durante el año: “Justo le tocó que en su puesto explotó Viña y en un momento me dijo que iba a pensar su futuro y le dije que todavía tiene cosas para brindar, que lo piense bien”. Además, Giarrusso destacó a un futbolista, con el que cree se fue injusto: “Zunino tuvo un año muy regular, era un comodín que jugaba hasta de arquero. Un futbolista polivalente, de esos que no se ven en la cancha pero rinden muchísimo. Nosotros lo sentimos en los partidos que no jugó (frente a River Plate y Cerro Largo en el Clausura)”.

Luego de disfrutar las mieles del éxito, de levantar la Copa Uruguaya tras ganarle dos clásicos seguidos a Peñarol, el cuerpo técnico tomó la decisión de no renovar el contrato con Nacional. Uno de los motivos fue el desgaste acumulado a lo largo de más de ocho meses al frente del plantel: “Fue una pérdida de energía. La responsabilidad de tomar un equipo grande en la situación en que estaba Nacional, en principio teníamos que acortar distancia con Peñarol, luego ganar el Clausura porque estábamos alejados en la Anual. Cada fin de semana era un banco de pruebas y el jugador se expresa en la cancha, pero nosotros no teníamos tiempo de festejar porque se terminaba un partido y ya estábamos planificando los próximos entrenamientos. La competencia era permanente y no nos podíamos liberar porque había que mantener el compromiso asumido”.

Giarrusso viajó a Santiago de Chile, donde recibirá el nuevo y continuará observando entrenamientos: “Iremos con mi hijo a ver algunos entrenamientos, de Colo Colo, de algunos ex jugadores, de equipos donde trabajamos”, contó a Referí.

Una extensa trayectoria

Giarrusso nació en Fray Bentos y conoció a Gutiérrez en 1993 cuando jugaba en la selección. En 1994 comenzó su trayectoria en el exterior junto al técnico paraguayo Gustavo Benítez, a quien llegó recomendado por Juan Tejera. Trabajó en Olimpia de Paraguay, en Colo Colo, en Racing de Santander, otra vez en Olimpia, Cobreloa, Palestino y nuevamente en Colo Colo. Cuando Gutiérrez tomó la conducción de Nacional en 2014, Giarrusso estaba sin equipo: “Álvaro entendió que tenía que respaldarse con una opinión más ante la exigencia de dirigir a un equipo grande y me llamó. Vinimos a sumar, a hacer la coordinación del área y dejar claro que el aporte será en beneficio del club y siempre tomando decisiones de cuerpo”, expresó el profesional.