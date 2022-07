Más ganados de corral y valores que resisten arriba de US$ 5 para el novillo

Muchas industrias ya están faenando ganado de corrales para una nueva ventana de cuota 481 y también para negocios extra cuota. No hay avidez por ganados de pasto. Es prácticamente nula la oferta de campo, prácticamente sin disponibilidad de vacunos bien pesados y precios que no terminan de conformar.

Se mantiene cierta presión bajista, con los valores buscando su piso, coincidieron consignatarios consultados. “Veo un mercado estabilizándose”, dijo Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales.

El eje está en US$ 5,10

Persiste la disparidad entre las plantas. El eje de los negocios se ubica en US$ 5,10 por kilo en cuarta balanza para los novillos y entre US$ 4,80 y US$ 4,85 para la vaca, con alguna planta pagando algún negocio puntual arriba de US$ 5,20 por ganados bien pesados y terminados. Esto es la excepción y no la regla. En alguna planta siguen operando cuadrillas kosher, con demanda por ganados especiales, de punta.

Con una alta participación de sus propios corrales en la faena, la industria “tiene la sartén por el mango”, indicó Alejandro Arralde, de Arralde Negocios Rurales.

En los últimos días se ha frenado aún más la concreción de negocios. Las lluvias y buenas temperaturas han venido bien para el rebrote de pasturas y dan un respiro desde el punto de vista forrajero. Por otro lado muchos productores se resisten a validar precios actuales y prefieren seguir metiendo kilos a sus ganados.

Para quien vende, las entradas están muy ágiles, en cinco días.

Faena: 35.142 vacunos

Esta poca operativa se ve en los datos de faena, que en la última semana fue de 35.142 vacunos. Aunque tuvo un día menos de actividad, se mantiene en niveles muy bajos, con una retracción de 36% comparado con misma semana de 2021 cuando fue de casi 55.000 vacunos. En lo que va de julio, hasta el 23, el volumen de faena ha estado 38% por debajo de igual mes de 2021.

En los mercados externos, se han registrado ajustes en los valores propuestos por China para carne vacuna en el último mes, así como en otros mercados. Comienza a verse reflejado en el precio de exportación, que bajó más de 9% en las últimas dos semanas.

La semana pasada fue de US$ 5.005 por tonelada y en los últimos 30 días el promedio fue de US$ 5.199, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En lo que va del año se ubica en US$ 5.137, su mayor valor histórico y casi 29% más que en 2021.

En acumulado de 2022 las exportaciones de carne vacuna crecen 13% interanual en volumen y, por la otra vereda, las de carne ovina caen en igual porcentaje.

En la reposición hay muy pocos negocios particulares. Está difícil juntar las puntas. Los productores “en la medida que empiecen a vender sus ganados gordos creo que se va a reactivar”, estimó Núñez, con un mercado lento y buscando precios.

Diferente ha sido el panorama en los remates virtuales. Esta semana en Pantalla Uruguay se registró muy buena demanda. Los terneros se recuperaron en valor frente al remate anterior, con un promedio de US$ 2,92 y con 100% de colocación. También hubo subas en novillos y 100% de venta.

EO

Panorama en ovinos

En ovinos hubo un repunte en la faena la semana pasada. Fue de 16.362 animales, con 11.884 corderos, el 73% del total.

Las lluvias han frenado las esquilas preparto. Hay mucha demanda y poca oferta, lo que le da firmeza al mercado y a las cotizaciones. Prácticamente todas las categorías han registrado subas. El cordero de hasta 35 kilos se mantuvo una semana más en US$ 4,54. El cordero mamón subió a US$ 4,67 al igual que los borregos. Los capones subieron a US$ 4,25 y las ovejas a US$ 4,18.

La tonelada de carne ovina exportada marcó un promedio de US$ 5.210 en la última semana. El promedio de 30 días es US$ 5.373 y el acumulado anual US$ 5.220.

En lo que va del año las exportaciones de carne ovina a China cayeron a la mitad del volumen exportado en el mismo periodo el año pasado. Hay un repunte en los envíos a Brasil, que no compensa la baja en el país asiático.

Marcelo Umpiérrez

Producción ganadera en Uruguay.