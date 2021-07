Matías Arezo, entre la tensa espera del pase y una preparación especial de seis meses para crecer

Los principales mercados internacionales del fútbol están abiertos y en River Plate hay una mezcla de sensaciones que giran en torno a la gran joya que tiene el fútbol uruguayo: Matías Arezo.

Con apenas 18 años, el delantero darsenero tiene ya varios equipos que lo siguen desde que se presentó con goles en la selección uruguaya sub 17 en 2019 y también desde que debutó en Primera, el 14 de julio de 2019, en el Saroldi contra Progreso.

El pasado sábado, sorprendió que su nombre no figurara entre los 31 convocados con los Gustavo Ferreyra inició la preparación de la selección uruguaya sub 20, rumbo al Sudamericano de la categoría que se realizará en noviembre, en las ciudades de Valencia y Puerto Cabello de Venezuela.

"Él está haciendo un trabajo especial y los martes tiene que viajar a Maldonado a entrenar. Fue un pedido del presidente de River al presidente de nuestro Consejo Ejecutivo, Marcelo García. Lo aceptamos para una semana. Después eso se extendió y seguiría siendo para las demás semanas, por lo que decidimos no incluirlo en la lista", explicó Ferreyra en Hora 25 que se emite por AM 770.

EFE

Gol a Argentina en el Preolímpico sub 23 que jugó a los 16 años

Arezo, quien cumplirá 19 años el próximo 21 de noviembre, realiza desde hace seis meses un trabajo especial con el preparador físico y entrenador de atletismo Andrés Barrios, en Maldonado.

Desde 1993, Barrios prepara deportistas para el alto rendimiento. Los recupera de lesiones o los pone a punto para elevar su rendimiento. En fútbol lo hizo con Álvaro Recoba, Antonio Pacheco, Alexander Medina, Luis Aguiar, Tabaré Viudez y Rodrigo Amaral, entre otros, y ahora lo hace con Arezo, tras recibir un pedido expreso del representante del futbolista, Francisco Casal.

"Son trabajos específicos para alta competencia, con máquinas especiales y que buscan que el jugador llegue en las mejores condiciones si le toca dar el salto a Europa", dijo a Referí Willie Tucci, presidente de River Plate.

Diego Battiste

Su impresionante registro de salto: mide 1,78 metros

"El jugador tiene ofertas, se está conversando hace mucho tiempo, ya se abrió el período de pases y es probable que salga en este período. Estamos muy ansiosos, tanto el jugador como su familia y los dirigentes, pero no nos olvidamos que Matías recién tiene 18 años y está empezando", agregó.

Sin embargo, Tucci reconoció: "Está cerca de irse. Por eso esta tensa calma en la que estamos todos, porque queremos lo mejor para el jugador pero tenemos claro que no lo queremos malvender, si no ya lo hubiéramos vendido hace un año".

En noviembre de 2020, cuando Arezo fue determinante para que el humilde y pequeño River Plate eliminara de la Copa Sudamericana al gigante colombiano Atlético Nacional, Tucci dijo que el jugador estaba tasado en € 20 millones, una cifra que de concretarse se transformaría en la mayor venta de la historia del fútbol uruguayo.

Dante Fernández / Pool / AFP

Doblete contra Atlético Nacional por la Sudamericana 2020

"No queremos que Matías sea sola una venta, porque también es un proyecto. Con su venta queremos darle una señal a las formativas. Queremos que esto sea un paso de progresión en su carrera y por eso nos interesa el proyecto del equipo al que va a ir a jugar. Nos interesa mucho el mercado al que vaya a jugar porque pretendemos que siga creciendo; por más dinero no aceptaremos una oferta de un mercado que no implique para Matías una posibilidad de crecer futbolísticamente", expresó.

Tucci afirmó que el jugador trabajará un mes más en Maldonado con Barrios. "Todo eso fue informado y coordinado no solo con el cuerpo técnico de la selección sub 20 sino también con la dirigencia de la Asociación Uruguaya. River siempre está comprometido con las selecciones. Tenemos jugadores cedidos en todas las categorías y otros dos además de Arezo en esta sub 20. Estos trabajos que está realizando no solo van a redundar en que llegue en excelentes condiciones al momento que salga el pase, sino también que lo vuelque a la selección uruguaya".

Arezo tuvo también una convocatoria a la selección mayor, para jugar contra Colombia por Eliminatorias. Sin embargo, en esa ocasión se le informó a la sanidad de la selección que el jugador padecía una contractura. "Es otro ejemplo que muestra cómo nos gusta actuar. Pudimos hacer que pisara el Complejo Celeste para sumarle al currículum una convocatoria a la selección mayor, pero pero por una cuestión de orden y respeto informamos de su lesión".

Leonardo Carreño

Es derecho pero castiga de zurda

Los trabajos que realiza Barrios están coordinados con el preparador físico de River, Mauricio Marchetti, El jugador entrena los lunes en la selección y viaja los martes a Maldonado. A veces también lo hace los jueves.

Quienes conocen al futbolista valoran mucho su humildad, el profesionalismo, su madurez y las ganas de crecer que tiene yendo por su cuenta a Maldonado después de entrenar por su club para mejorar en la faz física y llegar lo mejor preparado posible para dar un salto en su carrera. Estos seis meses que lleva de trabajo lo pusieron a punto: en el año calendario lleva 12 goles en 25 partidos.

Los números de Arezo

2019: 6 goles en 22 partidos (20 titular)

2020: 15 goles en 40 partidos (34 de titular)

2021: 8 goles en 11 partidos (todos de titular)

Selección sub 17, en 2019: 5 goles en 7 partidos del Sudamericano de Perú (16 años)

Selección sub 23, en 2020: 1 gol en 4 partidos del Preolímpico de Colombia (17 años)