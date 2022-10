Maxi Araújo, la sorpresa de Diego Alonso en la lista, siguió consejos de Tabárez y se mensajea con Valverde

Maximiliano Araújo es una de las sorpresas de la lista de 55 jugadores reservados por Diego Alonso para concurrir al Mundial de Qatar 2022.

El jugador de 22 años, tiene un gran presente y cuenta con cierta chance de quedar en el grupo definitivo celeste de 26.

Tuvo un pasaje muy corto por el fútbol uruguayo y luego se afincó en Puebla de México, en el que ha crecido mucho futbolísticamente.

AFP

Se destaca mucho por su marca y prodigación en ataque

¿Cuál es la historia de este futbolista que corre con chances de llegar a la Copa del Mundo? Es que se trata de un jugador que cubre las distintas posiciones del carril izquierdo, con potencia y velocidad, y que llega asiduamente al área contraria.

Referí realizó un informe de lo que había sido su historia hace exactamente tres años, el 23 de octubre de 2019.

“En mayo de 2018, Maximiliano Araújo era un jugador de la cantera de Wanderers, que tenía edad de Quinta, que jugaba en Tercera y completaba el formulario en Primera. Zurdo, potente y con condiciones físicas que lo hacían destacarse pero que no eran suficientes para trascender en el fútbol profesional todavía. Jugaba con el 11 en la espalda, lo hacía como puntero o volante ofensivo, corría la cancha desde la mitad hacia adelante y le habían enseñado a jugar mirando el arco rival”, expresaba el citado informe.

En aquella época, hubo dos técnicos que marcaron su carrera: Alejandro Cappuccio en la Tercera bohemia, y Fabián Coito en la selección uruguaya sub 20.

El 25 de mayo de 2018, en la Panda Cup que Uruguay jugó en Sichuan, China, utilizó por última vez el número 11 en la espalda y jugó como volante ofensivo por izquierda. Cuando en el segundo tiempo lo reemplazó Thiago Vecino, quien quedó compartiendo ataque con Nicolás Schiappacasse, enterró su pasado como delantero y comenzó a escribir una nueva historia como marcador de punta.

EFE

Maxi Araújo jugando contra Paraguay

Fue en un amistoso contra Chile en el Complejo Uruguay Celeste que Coito habló con él para que jugara de lateral por izquierda. Y allí comenzó otra vida dentro del fútbol.

El lateral se inició en Defensor Sporting, pero lo dejaron libre en Séptima. Fue entonces cuando llegó hasta Wanderers, porque le quedaba cerca de su casa e iban sus amigos.

Disputó el Sudamericano de Chile y el Mundial de Polonia con la selección uruguaya sub 20, competencias que le sirvieron para sumar más experiencia.

Diego Battiste

Pese a su juventud, tiene voz de mando

En el citado informe, recordó a Referí que habló “mucho con Tabárez. Me ayudó muchísimo antes del Sudamericano, porque me habló mucho acerca de cómo perfilarme, qué hacer en determinadas circunstancias de juego, y siempre me decía que jugara tranquilo”.

El mensaje que le respondió Valverde

Una tarde le escribió y etiquetó a Federico Valverde en su cuenta de Instagram. Lo saludó por un gol. Poco después, el futbolista de Real Madrid le respondió. Araújo no lo podía creer. “Es un crack”, suelta como frase para definir cómo veía ya hace tres años al volante de la selección mayor.

Desde entonces, aunque nunca entrenaron ni se conocen personalmente, se comunican por mensaje a través de Instagram.