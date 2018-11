Medina: "¿Fracaso? No, fracaso no porque dimos todo"

Nacional cumplió con su objetivo de domingo, mejoró en el juego, ganó, pero no le alcanzó. La dependencia del resultado del encuentro entre Peñarol y Defensor le cortó las aspiraciones de llegar con ventaja a la semifinal del próximo fin de semana ante los aurinegros.

De todas maneras, el entrenador tricolor Alexander Medina resaltó lo hecho por sus dirigidos ante Danubio y admitió que no tuvieron un muy buen Torneo Clausura.

“Tuvieron personalidad los jugadores para jugar este partido, me voy muy contento por eso y porque conseguimos lo que vinimos a buscar. No era un partido sencillo y jugaron bien. La seguidilla de encuentros a nivel internacional nos pasó factura, hubo partidos que tendríamos que haber ganado pero no lo logramos”, comentó el Cacique.

Nuevamente el travesaño volvió a frustrarle un gol a los tricolores. Esta vez el argentino Gonzalo Bergessio cabeceó y la pelota se estrelló en el horizontal. Medina habló sobre el hecho y dijo que le parece increíble la cantidad de palos que llevan en todos los partidos. “Son cosas del fútbol. Quién diga que en el próximo partido sea pelo y adentro”, agregó.

“Este ese el camino, me voy muy feliz por los jugadores que merecían una victoria”, dijo Medina, quien además reconoció las buenas actuaciones de “Seba Fernández, Bergessio, (Alexis) Rolín, el Chory (Gonzalo Castro) y (Esteban) Conde que tapó dos jugadas importantísimas cuando el partido iba 0 a 0”.

Sobre la recuperación anímica y deportiva del golero tricolor, que frente a Fluminense fue responsable directo de la derrota de su equipo, el Cacique se expresó: “Los errores de los arqueros muchas veces no se pueden disimular cuando son goles. Hay errores que se pueden disimular cuando son jugadores de campo. Era fundamental darle la confianza. Es un muy buen arquero, nos salvó en muchos partidos, es el capitán del equipo y demostró mucha personalidad”.

Además, el entrenador reconoció que Nacional no cumplió con un buen Torneo Clausura y encontró uno de los motivos en su participación en Copa Sudamericana. “Tuvimos que luchar con la doble competencia y es realmente desgastante”, aseguró.

Al ser consultado si le parecía un fracaso el cierre del torneo, Medina respondió: ¿Fracaso? No, fracaso no porque dimos todo. Obviamente teníamos que conseguir el Clausura. Ya no tengo la mente en el Clausura, tengo la mente en la final”.