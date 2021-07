Meneses, DT de Los Teros tras la agónica victoria ante Chile: "La conexión que tiene este grupo sacó adelante el partido"

Los Teros tuvieron que trabajar mucho más de lo pensado para vencer a Chile 15-10 en un partido clave por las eliminatorias al Mundial de Francia 2023, y lo terminaron sacando gracias a una heroica defensa en su última línea en los últimos 10 minutos.

El DT Esteban Meneses analizó el partido en entrevista con Referí: apuntó a la ansiedad por disputar pelotas innecesarias en defensa, a cómo el clima y la presión complicaron, cómo el try chileno de intercepción marcó un quiebre mental, pero también cómo el equipo estaba convencido de lo que debía hacer. A su vez explicó las sorpresas en el XV inicial, por qué no hizo cambios en el cierre, y analizó lo que viene el próximo domingo a las 16 ante Brasil, cerrando el triangular y buscando la clasificación a la siguiente fase.

¿Qué te dejó la victoria ante Chile?

Lo positivo que me dejó es el carácter del equipo, el defender como defendimos. En situaciones realmente adversas se respondió, y con creces, porque fue realmente duro, un Chile que quiso entrar de distintas maneras, con el scrum, el line y maul tres veces, con pick and go. Se notó un equipo con carácter, unión y defensa muy agresiva, que sabía lo que quería. Sin eso no hubiéramos podido traer el partido. El aspecto a trabajar es por qué llegamos a esa situación, pero estamos trabajando para corregirlo para el partido con Brasil, que va a ser parecido. No ser presos de nuestros propios errores y terminar en esas situaciones. El equipo respondió pero no hay que llegar a ese punto, se debe confiar en lo que trabajamos.

¿Por qué se llegó a ese punto?

Producto de la presión de estos partidos, de querer ganarlo, de querer sacárselo de encima, de los nervios que te produce eso. Son 80 minutos donde te jugás todo. Perdimos un poco el control y la disciplina en el breakdown defensivo, que teníamos bien claro y bien estudiado a Chile. Sabíamos que si estábamos bien parados en defensa y no cometíamos infracciones íbamos a plantearles problemas. Esa presión nos jugó una mala pasada, esa indisciplina que nos llevó a estar defendiendo en nuestro ingoal mucho rato. Pero en definitiva todas las que defendimos en nuestro ingoal las ganamos. Eso es positivo en serio.

Incluso habían encontrado qué herramientas hacían daño, particularmente el line y maul.

Habíamos encontrado en el line y maul una herramienta muy buena, con el try, dos quiebres a partir del line, por el eje del maul, que ellos no presentaban maul, pero esas dos pelotas las terminamos perdiendo. De hecho la jugada de try de ellos vino de un quiebre de maul que nos metemos dentro de las 22 pero perdemos la posesión. Habíamos encontrado por donde quebrarlos, perdimos la paciencia que hay que tener y nos jugó en contra. Puede pasar, rescato lo que el equipo defendió su ingoal, es admirable. Peleamos cada jugada como si fuera la última y eso nos dio la victoria.

¿El try de intercepción fue un quiebre en el partido?

Esa situación creo que fue un punto de inflexión porque ahí quisimos dar vuelta el partido enseguida, cuando enfrente estaba Chile, que defiende bien y tiene unas formaciones fijas tremendas. El partido hay que construirlo secuencia a secuencia, jugando. Esa pérdida de control nos jugó en contra. Rescato que si bien sabíamos que estábamos cometiendo infracciones e indisciplina, estaba bien claro el camino, en el entretiempo se habló para modificarlo de forma inmediata, más que nada en el breakdown defensivo.

¿Qué hablaron? ¿No disputar todas las pelotas en el ruck?

Exactamente. No disputar todas, interpretar enseguida lo que el árbitro está buscando. El límite es muy fino, qué puede hacer el jugador que acompaña el tackle, hasta donde lo deja trabajar. Hay que saber el timing del árbitro, nos costó cuatro penales de querer pescar la pelota. Se habló mucho de no disputar todas, no estar en offside tampoco, hasta que Chile nos devolviera la pelota. El equipo nunca perdió el control, estaba tranquilo y confiaba que lo iba a lograr y marcamos. Pero en los últimos 20 nos costó salir de nuestro campo y estuvimos los últimos 10 minutos defendiendo en nuestro ingoal. Se defendió con la garra que caracteriza a este equipo, esa actitud para inmolarse en cada situación de juego.

Se destaca mucho la garra pero ¿qué decís de la concentración? Porque esa defensa fue muy aplicada en los minutos finales, lo cual no era fácil con tanto en juego.

Sí. Era la presión de saber que si te hacen un try te quedan dos o tres minutos para darlo vuelta, con un scrum central, que es una de las situaciones más difíciles de marcar. Entraron dos veces y le trabamos arriba. Esa tranquilidad y esa paciencia sumados a la actitud defensiva fue increíble, Pero ahora debemos analizar por qué llegamos a esa situación para no volver a estar en es urgencia. El rival ataca, son momentos que los equipos van teniendo pero tenemos que defender con disciplina.

¿Más allá del clima, por qué crees que no se pudo desarrollar más volumen de juego?

Esa indisciplina nos puso contra nuestro ingoal, el equipo estaba saliendo permanentemente de campo propio. Estábamos permanentemente defendiendo. Esa presión, el hecho de tener un huracán en contra o a favor, de pensar “tengo que marca puntos porque si no después como hago”, esa presión hace que nos desesperáramos pescando cuando no debíamos, tratando de traer pelotas que no había que traer. Pero el equipo nunca perdió el control emocional del partido. Hablando con Andrés (Vilaseca, el capitán) con los líderes, creían que el equipo estaba sólido, teníamos que dar vuelta esa indisciplina que nos impedía desplegar nuestro juego. Lo hicimos cuando arrancó el segundo tiempo, llevamos la pelota a una punta, quebramos, terminó una en penal y otra en line y maul, try. El juego que se entrena y que el jugador se siente cómodo. Esa disciplina nos hizo estar permanentemente defendiendo. Lo dimos vuelta en el segundo tiempo, lo cambiamos los primeros 20’ y en los últimos 20’ no pudimos terminar de definirlo porque nos costó mucho la salida de campo propio.

¿Por qué hiciste tan pocos cambios? ¿Fue confiar en los que estaban adentro en un momento tan caliente?

Un poco es por eso, yo veía que el equipo no estaba muy cansado, el ritmo no fue alto. Hubo 30 mitos de ball in play, es muy poco. Entonces pensás que en los últimos 20 metés los cambios, pero ¿metés un jugador a defender el ingoal cuando lleva unos minutos meterse en el partido? No dio la situación para hacer esos cambios y los jugadores adentro demostraban estar bien. La velocidad del juego no la pudimos imponer y eso nos terminó perjudicando, pero a su vez nos permitió que esos jugadores terminaran el partido bien.

¿Por qué la estrategia de dejar a Diana en el banco? ¿Pelearle más a Chile el breakdown con especialistas?

Fue una estrategia, Manu Diana es nuestro ball carrier y nos parecía que el partido se iba a definir y abrir en los últimos 30 minutos. La decisión fue que entrara y ayudara a definir el partido. Arrancar con una tercera línea con otras características en el primer tiempo y definirlo con Manu fresco. Pero justo se nos terminó dando todo lo contrario, defendiendo en nuestro ingoal en el final. Lo bueno es que Manu es un jugador completo que puede atacar y defender perfectamente, defendió como todos los jugadores con una garra tremenda, dejando todo en cada situación, por lo que me quedo muy contento. Porque habla de lo que es este plantel: no es que un jugador tiene una característica, hay que ser completo porque la competencia es cada vez más dura. En muchas posiciones se está dando una linda competencia, en la segunda línea de a poco estamos teniendo 4 jugadores que van creciendo y evolucionando en el juego y físicamente, es una muy linda competencia interna. Eso le permite a uno como entrenador elegir de acuerdo a estrategia y de acuerdo a rival. Tener esas herramientas es un lujo.

Se habla mucho del crecimiento de Chile, pero algunas críticas apuntan a que Uruguay se estancó después del Mundial. ¿Lo ves así?

Creo que hay un crecimiento de los dos países, Chile ha crecido en el juego físico y de formaciones pero Uruguay no se ha quedado, ha evolucionado en la base de jugadores, ha crecido enormemente, hay cada vez más competencia en los distintos puestos. El crecimiento en la base de jugadores que nos permitió la SLAR es increíble, tenemos 30 jugadores en condiciones de jugar este Sudamericano, que antes no pasaba, o había mucha diferencia. Pero nuestra situación es distinta a un equipo como Chile, que venía jugando con casi todo el plantel en la Slar. Que los jugadores del exterior vengan y sumen a lo que estamos haciendo es un lujo, por suerte pudimos contar con muchos jugadores en forma previa como Felipe (Berchesi), Manu Leindekar, Manu Diana, Nacho (Dotti), Tone (Mieres). Pero la realidad es que también nos puede tocar como con Agustín (Ormaechea) que pudo llegar muy cerca del partido, la semana previa. Entonces cuesta la incorporación al plan de juego. Pero el crecimiento se ha notado, y lejos del estancamiento hay una evolución exponencial en la cantidad de jugadores que hay en el mismo nivel. Nunca tuve la oportunidad de trabajar con un plantel de 30 jugadores que juegue uno u otro es lo mismo. Obviamente no pasa en todos los puestos, en algunos tenemos que trabajar ya está identificado en quién trabajar.

¿Más razón para el deseo de la URU de repatriar a la mayor cantidad posible de jugadores?

Ese sería el mundo ideal, lo que uno anhela, nos ayuda tenerlos todos juntos y a la hora de jugar sacas diferencias. Pero son realidades diferentes, diferentes edades, hay que tenerlo en cuenta y planificar para que al momento que se junten sepan a qué jugar, porque el tiempo para conectar a todos es muy poco. Este plantel tiene algo extra en ese sentido, todos se mueren de ganas de estar, y eso a la hora de juntarse es un plus y fluye todo como si estuviéramos juntos hace un año. Pero sí, a la hora de tener estos partidos que te jugás todo en 80 minutos es complicado, y si no se te dan las cosas pasa lo que pasó. Pero me quedo con cómo se corrigieron cosas como el breakdown defensivo en el segundo tiempo. Esa conexión que hay en el grupo es lo que sacó adelante el partido.

¿Con Brasil te imaginás un partido similar?

Brasil le hizo tremenda fuerza a Chile, estuvo hasta último momento peleando, faltando cinco minutos estaba en el ingoal de Chile y no entró de casualidad. Va a ser un rival duro en las formaciones fijas, su defensa de maul es muy buena, son jugadores con físicos importantes, muy grandes. Va a estar duro el uno contra uno, además son fuertes en el scrum. Va a ser una batalla, pero tengo mucha confianza en Uruguay, en lo que vamos a proponer, en corregir esos errores. Tenemos esa oportunidad de corregirlas contra Brasil. Ojalá nos sirva como experiencia para no estar otra vez en esa situación de urgencia, salir a plantear nuestro juego y jugar al ritmo que le conviene a Uruguay, imponerlo.