Los Teros jugaron muy mal, pero se aferraron con todas sus fuerzas a una victoria fundamental

En octubre y noviembre de 2020 Uruguay XV perdió tres de cinco partidos, ante Argentina XV, Chile y España. El dictamen fue claro: los jugadores del medio local tenían que subir un escalón en capacidad de contacto físico y en defensa. Las baterías de los siguientes meses estuvieron puestas allí: esa fue la gran meta que se trazó Peñarol Rugby en la Superliga Americana.

Este domingo, con la camisa celeste puesta y con los refuerzos del exterior, fue la defensa lo que le permitió ganarle 15-10 a Chile por la segunda fecha del triangular eliminatoria al Mundial, que se cerrará la semana que viene con Uruguay enfrentando a Brasil. Los Teros estuvieron a punto del colapso, y de una derrota histórica y dolorosa. Es que tras un Mundial espectacular, y cuando la meta está en afianzarse entre los 15 mejores del mundo, perder hubiese sido una afrenta que hubiese complicado el camino al mundial, obligando a jugar el tramo más largo y complicado de la eliminatoria panamericana. Pero fue la defensa, la lucha física, la actitud pero también la concentración defensiva, lo que terminó salvando la victoria en un partido en el que se hizo casi todo mal.

Se sabía que iba a ser duro, pero nadie imaginó tanto. Los Teros jugaron un mal partido, no encontraron la forma de hacer pesar sus virtudes, se dejaron atrapar por los nervios, y enfrente encontraron un rival sólido que sabía exactamente qué necesitaba para dar el golpe.

Fue una de esas tardes en las que todo viene de nalga. Primero el clima, un domingo con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora que cortaron con toda esperanza del juego integral en el que Uruguay le saca varios cuerpos de ventaja a Chile. Con una tarde destinada a un juego de 10 jugadores, el encuentro se emparejó.

Pero así y todo Uruguay tenía más argumentos para sacarlo con luz. Pero navegaron siempre en el filo de la cornisa. Nunca pudieron llegar a ese momento en el cual se sacan más de siete puntos de ventaja y se empieza a jugar con otra tranquilidad. El maul trajo el primer try, de Kessler a los 6' (con gran conversión de Berchesi, pero tampoco la tranquilidad: el equipo volvió regalar pelotas por errores de manejo en ataque y defensa y después dos penales, uno de Leindekar por no retirarse y otro de Sanguinetti por sellar, de los cuales Videla solo pudo aprovechar uno para poner el 7-3.

Sudamérica Rugby

Chile hizo un buen partido

Asi y todo, cuando los Teros se aplicaban daban la sensación de tener más herramientas. Y en el juego contrafáctico, podrían haber sacado la diferencia a los 23’, cuando una buena jugada después del maul encontró a la defensa de Chile muy cerrada: Ormaechea tiró el pase a Lamanna, este quiso jugar rápido con Silva mientras Mieres aparecía solo contra la banda. Pero el fullback chileno Rodrigo Fernández vio todo, se cerró, interceptó y se fue para apoyar un try de toda la cancha, el del 7-10.

Fue uno de esos momentos de quiebre. Que agrandó a Chile y sumió aún en más dudas a Uruguay. Uno de esos tries que pasa mensaje: “¿y si esta es la tarde del batacazo?”.

De ahí en más nada volvió a ser sólido en Uruguay. El scrum empezó a fallar, con dos penales en defensa y un knock on de Ardao cuando era una buena chance de volver a crecer con pelota en campo rival. No es que Chile haya mostrado mucho en ataque (ya no sumó más): la defensa siguió siendo buena y sacando toda herramienta al rival especialmente en el maul. Pero en ataque no apareció nada: en ocasiones hubo que salir exigidos con el pie (y el viento hizo que se fuera alguna directo afuera) y cuando se obtuvo y se sumaron fases llegó un forward pass de Inciarte nacido de la presión defensiva chilena.

Sudamérica Rugby

Ormaechea tuvo una salvada providencial

El primer tiempo se fue con ese 7-10 en el que triunfaba el ritmo cansino chileno y en el que daba la sensación que el equipo uruguayo podía lograr más sin se serenaba.

Pero esa serenidad nunca llegó. Ni siquiera cuando Los Teros volvieron a mostrar herramientas colectivas en el arranque del segundo tiempo: line, maul, varias fases en corto y penal sobre el ingoal que Berchesi cambió por tres puntos. Con el 10-10 Uruguay tuvo cierta intención de zafar del incesante juego de kicks, consiguió un penal para ir a jugar a campo rival, al line y maul, pero esta vez fue un knock on en la cola de la formación, cuando la pelota llegaba a Kessler para iniciar un empuje muy prometedor. Luego fue otra de varias fases: simple, corto con dominio en el contacto, que tras tres penales derivó en otro line y maul y segundo try de Kessler para el 15-10 a los 59', con una lejanísima conversión de Berchesi que dio en el palo.

Simple, fácil, controlado. Los Teros tenían el manual para cerrarlo, tenían el scrore, hasta la experiencia de estos partidos. Pero en cambio, ese paso definitivo del equipo superior que se va a jugar a campo rival y empieza a soltarse, nunca llegó. Primero, a los 60, fue un penal por retención, que derivó en un largo pick and go de Chile que terminó en pesca de Civetta. Otra vez, la chance de irse se campo rival, jugar y lastimar. Pero en cambio, Diana quedó aislado en un ataque por la banda, penal, y otro eterno atraque chileno en corto, con maul y pick and go, con el frenos de mano puesto y esperando llegar al try consumiendo suficientes minutos del rojo, como si fuera fútbol americano. El partido había entrado en terreno de alerta roja: solo cinco arriba con 10 por jugar.

Sudamérica Rugby

El maul uruguayo dominó

Pero allí, en el momento más duro, apareció esa defensa que buscaba Meneses. Con concentración para evitar penales, con arrojo para cortar el try sobre el ingoal, con Kessler y Ormaechea vistiéndose de héroes dos veces para trabajar la pelota arroba e impedir el try. Y finalmente, una pelota recuperada para salir definitivamente del aprieto y terminar los últimos instantes en campo rival.

Los Teros tuvieron una tarde mala y estuvieron cerca de perderlo. Pero a diferencia de España o Namibia 2019, o de Chile 2020 cuando la mano venía mal y el partido se le fue, esta vez se aferraron con todas sus fuerzas a la victoria.

¿Hay que prender las alarmas? ¿Los Teros se estancaron luego del mundial y Chile casi lo pasa. Ni una ni la otra. Chile creció mucho y hay que sacarse el sombrero para aplaudir. Pero el equipo de Meneses parece estar sufriendo los efectos secundarios de su nueva realidad: integrar a los jugadores de afuera en un par de semanas no es fácil. Pero también de la pandemia: fue el primer partido con el equipo completo en casi dos años, desde el Mundial, luego que se suspendieran encuentros ante Italia, Rumania, Tonga y Gales. Seguramente ahora podríamos estar viendo otro equipo. Habrá que recuperar el tiempo perdido, conscientes de los errores, pero también de que el equipo se aferró con todas sus fuerzas a la victoria.

Uruguay: 1) Mateo Sanguinetti (Massy, FRA), 2) Germán Kessler (Provence, FRA) 3) Diego Arbrlo (Peñarol, URU); 4) Manuel Leindekar (Oyonnax, FRA), 5) Ignacio Dotti (NOLA Gold, USA); 6) Manuel Ardao (Peñarol, URU), 7) Santiago Civetta (Peñarol, URU), 8) Manuel Diana (Toronto Arrows, CAN), 9) Agustín Ormaechea (Niza, FRA), 10) Felipe Berchesi (Dax, FRA), 11) Gastón Mieres (Toronto Arrows, CAN), 12) Andrés Vilaseca (Peñarol, URU), 13) Tomás Inciarte (Peñarol, URU), 14) Nicolás Freitas (Peñarol, URU), 15) Rodrigo Silva (Peñarol, URU). DT: Esteban Meneses.

Chile: 1) Javier Carrasco (Selknam, CHI), 2) Augusto Böhme (Selknam, CHI), 3) Matías Dittus (Selknam, CHI); 4) Clemente Saavedra (Selknam, CHI), 5) Javier Eissmann (Selknam, CHI) o Nikola Bursic (NOLA Gold, EEUU); 6) Martín Sigren (Selknam, CHI) (C), 7) Ignacio Silva (Selknam, CHI), 8) Alfonso Escobar (Selknam, CHI); 9) Marcelo Torrealba (Austin Gilgronis, EEUU), 10) Santiago Videla (Selknam, CHI); 11) Franco Velarde (Selknam, CHI), 12) Matías Garafulic (Selknam, CHI), 13) Domingo Saavedra (Selknam, CHI), 14) Nicolás Garafulic (Selknam, CHI), 15) Rodrigo Fernández (Selknam, CHI). DT: Pablo Lemoine

Cambios URU: 17. Juan Echeverría x Arbelo, 20. Manuel Diana x Lamanna, 21. Eric Dosantos x Dotti

Entraron en Chile: 16. Tomás Dussaillant, 17. Iñaki Gurruchaga, 20. Tomás Orchard, 21. Nicolás Herreros, 22.José Larenas, 23. Iñaki Ayarza.

Puntos: 6’ Try Kessler convertido por Berchesi (URU) 7-0, 19' Penal Videla (CHI) 7-3, 22’ Try Fernández convertido por Videla (CHI) 7-10, 43’ Penal Berchesi (URU) 10-10, 58’ try Kessler (URU) 15-10