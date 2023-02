Mercado ganadero con precios al alza y expectante por efecto "vaca loca"

La suspensión de exportaciones de carne vacuna de Brasil a China al confirmarse un caso de vaca loca es un factor alcista para el mercado ganadero uruguayo. Uruguay es uno de los países en condiciones de cumplir con una mayor demanda de carne y así lo hicieron saber las compañías frigoríficas Minerva y Marfrig.

La soja se mantuvo estable en un mercado casi paralizado, mientras que maíz y trigo cerraron en precios mínimos de un mes por el ajuste al alza de las proyecciones de Estados Unidos.

El precio de la lana retrocedió por segunda semana consecutiva, con una oferta muy alta y operadores más cautelosos por factores económicos.

A continuación, cómo sucedió el cierre semanal en los mercados ganadero, de granos y lanero.

Informe de mercados

Precios de la hacienda firmes

Los precios de la hacienda siguen firmes con una industria que tiene que competir por la menor oferta de ganado terminado.

La expectativa está puesta en los pronósticos meteorológicos y en cómo pueda incidir la autosuspensión de las exportaciones de carne de Brasil a China tras confirmarse la aparición de un caso atípico de vaca loca en el estado de Pará, esta semana.

El valor del novillo especial se consolida entre US$ 3,70 y US$ 3,80 por kilo en cuarta balanza, con disparidad entre plantas. En vacas el abanico de precios es más amplio: desde US$ 3,30 a US$ 3,40 las vacas buenas pesadas más generales y entre US$ 3,40 y US$ 3,50 las especiales, de carcasas bien pesadas. Hay más oferta de vacas que de novillos.

La perspectiva sigue siendo de una oferta limitada de ganado en el corto plazo. Los precios de ganado de reposición subieron para la oferta de calidad en las categorías de terneros más livianas.

El jueves, inmediatamente después de confirmado el caso de vaca loca en Brasil, el novillo en el país norteño tuvo un desplome de 10% de un día al otro: pasó del eje de los US$ 3,80 a US$ 3,40. Muchos frigoríficos ya dejaron de faenar en Brasil, donde se espera una reducción de la actividad, y también que haya un redireccionamiento de la mercadería a otros destinos como Estados Unidos.

Con un Brasil que posiblemente esté fuera de operativa por cuatro semanas -de acuerdo al protocolo- operadores de mercado señalan prudencia de los importadores chinos, con expectativa de que el retorno al mercado sea rápido y que no suceda lo mismo que en 2021, cuando por un caso similar Brasil estuvo tres meses fuera del mercado.

La visita del presidente Lula da Silva a China prevista para marzo se espera que también juegue a favor de levantar la restricción.

Tanto Minerva como Marfrig informaron que seguirán atendiendo a la demanda china a través de sus plantas en Uruguay y Argentina.

China cuenta con stocks disponibles, que registraron una suba de precio casi inmediata de entre US$ 200 y US$ 300 por tonelada "buscando los importadores valorizar todo este stock que han comprado caro", dijo a 100% Mercados de radio Rural el broker Juan Lema. Por ahora no se ha visto una mejora de precios en negocios nuevos. "Creo que alguna (suba) va a haber, es inevitable", consideró.

Europa, por su parte, consolida mejores valores. El Hilton alcanza los US$ 16.500 en Argentina y algo por debajo en Uruguay.

La salida de Brasil de las exportaciones de China podría reafirmar la suba de precios de exportación que reportan los números de INAC, con una recuperación de 9% en los últimos 30 días móviles a US$ 4.334.

En lanares, el mercado sigue firme y demandado, con cargas rápidas y valores en suba. El cordero pesado ronda los US$ 3,28, los corderos hasta 35 kilos US$ 3,13, borregos US$ 3,15, capones US$ 2,88 y ovejas US$ 2,77.

La carne ovina también recorre un camino de recuperación de valores. Desde un piso de US$ 3.596 registrado en la última semana de enero subió 6% en las últimas tres semanas hasta US$ 3.827, el último registro de INAC. El volumen exportado se incrementó, con destaque de la demanda desde China y Brasil.

Informe de mercados

Más granos en EEUU, menos en Argentina

La semana estuvo marcada por el encuentro anual Agricultural Outlook del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que en su edición 99 proyectó un crecimiento importante en el área cerealera de ese país para la siembra de la próxima primavera boreal, que llevó a una corrección bajista en el maíz que no tiene impacto en Uruguay, donde el maíz escaseará hasta el otoño 2024 por el desastre que la sequía significa ya irreversiblemente sobre los cultivos de verano.

De modo que pesa más la situación regional, acuciante en el corto plazo. Este jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo de 38 a 33,50 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la cosecha de soja y amplió la brecha hasta el 22,6% respecto a la producción de la campaña 2021/2022, que totalizó 43,30 millones de toneladas. La actual zafra había empezado con una proyección de 54 millones de toneladas por una expansión del área.

Mientras la cosecha de maíz está empezando, la estimación para el cereal pasó de 44,50 a 41 millones de toneladas una baja del 21,2% en la comparación con los 52 millones de toneladas recolectados en el ciclo 2021/2022. El saldo exportable de Argentina será reducido y aquí en Uruguay se sienten los efectos de la sequía y también algo de daños por las muy bajas temperaturas de la semana pasada.

En Argentina el clima de febrero se hizo sentir. “Heladas tempranas sobre el margen oeste del área agrícola junto con la ausencia de precipitaciones y el golpe de calor registrado durante el inicio del presente mes redujeron nuestra estimación de producción de soja. Las zonas más afectadas por las bajas temperaturas se concentraron sobre San Luis, el sur de Córdoba y el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires”, indicó la Bolsa.

En Uruguay el mercado de maíz viene en ascenso con los precios ubicados entre US$ 310 y US$ 320 a levantar de chacra, lo que representa unos US$ 340 a US$ 350 puesto en destino. Eso mantiene una muy baja actividad en corrales ganaderos.

Por otra parte, en soja los precios se mantuvieron en términos generales estables, en US$ 560 por tonelada, pero el mercado está prácticamente paralizado porque nadie se puede animar a pautar kilos de una cosecha tan incierta.

Al cierre de esta edición aunque llovía en zonas como Paso de los Toros en el centro o San Jacinto en el sur, en las zonas agrícolas todavía no había llegado lluvia de la escasa que está pronosticada y a la que seguirá otra semana de calor y sol.

Mientras, irá avanzando gradualmente la proyección de una siembra de invierno con precios levemente inferiores a los de la zafra anterior pero todavía con referencias como para que la superficie vaya por un nuevo récord si los bancos están dispuestos a solventar la inversión de agricultores que cerrarán en muchos casos la zafra de verano en rojo.

Al mismo tiempo en Chicago el mercado digiere las primeras estimaciones de siembra que marcan -por ahora en teoría- un aumento de 1,5 millones de hectáreas en trigo y 970 mil hectáreas adicionales de maíz que pueden recomponer las menguadas reservas de granos de Estados Unidos.

En soja, el área no aumentaría, la recuperación de la oferta dependerá del rendimiento que puedan alcanzar. Así el trigo y el maíz cerraron en mínimos en un mes, pero eso no alivia a los que tengan que comprar maíz en Uruguay.

Informe de mercados

Segunda semana de baja en lanas

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró en Australia a US$ 9,32 por kilo base limpia esta semana, 1,4% por debajo de la semana anterior. El nutrido volumen de oferta frenó las expectativas previas de recuperación de valores, sostenidas en la firmeza del interés expresado desde China. En las últimas dos semanas la baja fue de 44 centavos de dólar, 4,7%.

Los compradores también aludieron a demoras crecientes para acceder a financiamiento, incluso con mayores costos. En la última jornada de ventas, el jueves, la punta vendedora retrajo la oferta Merino al no convalidar la baja de valores y los principales compradores chinos reaccionaron mejorando sus ofertas para asegurarse stock. Esto frenó la caída de precios y mantuvo estables los precios en todas las categorías.

Las lanas cruza tuvieron bajas más leves que el promedio a lo largo de la semana, con la referencia para 28 micras en US$ 2,45 por kilo base limpia.

En Uruguay se frenó la corriente de operaciones, que habían cobrado fluidez desde principios de año, con una oferta cautelosa ante la volatilidad de los valores en las últimas dos semanas. En lanas finas y ultrafinas se obtuvieron valores tonificados por la firmeza del mercado hasta hace dos semanas.

En las categorías medias y gruesas no se obtienen aún precios que se ajusten a la rentabilidad que los productores esperan conseguir.