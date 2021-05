En un mercado ganadero firme se acumulan seis semanas consecutiva de suba de precios

En seis semanas el novillo gordo especial ganó casi 40 centavos de dólar, consolidándose en los niveles más altos desde comienzos de 2020, pero luego de dos semanas de muy rápido avance de precios la suba comienza a moderarse, dentro de un escenario que sigue siendo de plena firmeza.

El novillo uruguayo vuelve a posicionarse como el más alto de la región. Los mejores novillos cotizan entre US$ 3,85 y US$ 3,90 por kilo en cuarta balanza, con negocios excepcionales, de volumen y por ganados especiales, que alcanzan los US$ 3,95.

La vaca gorda buena se comercializa en el eje de US$ 3,65 y la vaca especial bien completa supera los US$ 3,70.

Por la vaquillona se logran US$ 3,75 y algún centavo por encima en lotes especiales.

El ganado Holando también está siendo muy pedido, con valores para vaca manufactura buena entre US$ 2,90 y US$ 3; la vaca Holando gorda buena logra hasta US$ 3,40; y la vaca gorda de segunda entorno a US$ 3,30.

Estas subas constantes de precios en la materia prima de los complejos industriales frigoríficos derivó recientemente, esta semana, en un nuevo incremento del precio de la carne al consumidor local.

La oferta sigue escasa

La oferta de ganado gordo sigue siendo escasa. A nivel industrial hay interés de compra por todas las categorías, con entradas a planta que siguen entorno a una semana. Mientras avanza la operativa de las cuadrillas kosher, se espera para los próximos días el comienzo de la faena de ganado de corral con destino a la Cuota 481, por ahora sin quitar presión de compra sobre los ganados de pasto y sin impacto en los precios.

La faena mantiene el dinamismo. La semana pasada creció y alcanzó los 51.101 vacunos, una suba semanal de 10% y de 20% si se compara con un año atrás. La faena de hembras fue la de mayor ascenso. Las vacas sumaron 19.603 cabezas, un salto semanal de 12%. Las vaquillonas mostraron un incremento semanal de 16% con 5.097 cabezas. Y la faena de novillos subió, pero en menor proporción. Se ubicó en 24.588 cabezas, 5% arriba de la semana previa y 23% por encima de la de un año atrás.

Demanda externa firme

La demanda desde el exterior se mantiene firme, con un precio medio de exportación para carne vacuna que sigue en los niveles más altos desde comienzos de 2020. Al 8 de mayo se ubicó en US$ 4.016 por tonelada peso canal, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Y logró sostenerse arriba de US$ 4.000 por tercera semana consecutiva.

Con estos precios de exportación, una demanda externa sostenida y una oferta de ganado moderada, el escenario sigue siendo de firmeza. La semana que viene los valores podrían tender a estabilizarse con el comienzo de la faena de la Cuota 481, consideró Pablo Sánchez, integrante de escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

En el mercado de reposición, la suba de precios del ganado gordo genera un mayor interés por los negocios cortos de invernada, impulsando los precios de novillitos y vacas de invernada en el remate de Lote 21 de esta semana. Los novillos de uno a dos años hicieron un promedio de US$ 1,99 por kilo en pie, un aumento de 3,11% respecto a los US$ 1,93 del mes pasado. Las vacas de invernada subieron 4% respecto al remate de abril, pasando de US$ 1,48 a US$ 1,54. Los terneros, en tanto, hicieron un promedio de US$ 2,32 por kilo en pie, un ajuste a la baja de 3,7% frente a los US$ 2,41 del remate pasado. Aún así, quedaron 12 centavos por encima del promedio de un año atrás.

Juan Samuelle

En la industria hay interés por materia prima de todas las categorías.

En lanares, la demanda sigue superando ampliamente la oferta y se traduce en subas persistentes de valores semana a semana. “No hay techo. Se están haciendo negocios, muchos a precio de ACG y otros por arriba de los precios de ACG”, apuntó el consignatario.

El cordero pesado cotiza entre US$ 3,70 y US$ 3,75; borregos en el eje de los US$ 3,70; capones –con diferencial entre carcasas livianas y más pesadas de hasta 60 kilos– se mueven de US$ 3,55 a US$ 3,60; y ovejas en el eje de US$ 3, 50.

La carne ovina acompaña esta firmeza, con un precio semanal de exportación que se ubicó en US$ 4.924 por tonelada, levemente arriba de la semana previa y con un acumulado anual que promedia US$ 4.738, una recuperación de 7,2% respecto a los US$ 4.419 logrados en mismo período del año pasado.