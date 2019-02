Meri Deal: "Me despertaron ganas de hacer algo sola, pero sin dejar la banda"

Cuando Meri Deal se enteró de que iba a ser la telonera de Ed Sheeran en su show en Montevideo, estaba caminando por playa. Se acuerda de que apenas escuchó la voz de su representante confirmar la noticia en el teléfono, gritó. No se lo esperaba.

"Es una locura", le dice a El Observador a la salida de una clase intensa de canto. Es que el tiempo apremia. El concierto será el próximo 20 de febrero en el Estadio Centenario y Deal recién está poniendo en marcha la maquinaria. Tiene que definir el repertorio de 30 minutos, al único músico que puede acompañarla -condición de la producción de Sheeran-, si tocará el piano y qué se va a poner. Todo en 10 días. Pero está feliz. Reconoce que es un momento para mostrarse más personal y por eso aprovechará la oportunidad para lanzar su carrera como solista en paralelo a Toco Para Vos, su banda.

Ed Sheeran solo abre sus conciertos con teloneros que, además de cantar, compongan. Y si bien Deal sigue muy enfocada en el crecimiento de Toco Para Vos, esta era su oportunidad para acelerar un proyecto que hace mucho tiempo viene gestando puertas adentro. "Son temas que vengo componiendo desde los quince años, pero que como la banda siempre me tuvo a tope, nunca pensé en grabar", dice. Y agrega: "A medida que pasó el tiempo me despertaron ganas de hacer algo sola, sin dejar la banda". El 20 de febrero será la presentación en sociedad de esos temas, que irán acompañados también de algún que otro cover para que la gente pueda cantar con ella. Explica que sus canciones tienen un estilo similar a las de Julieta Venegas y a las de Shakira cuando sacó su primer disco.

Sobre si piensa sacar o no un disco sola este año, Deal dijo que aún sigue siendo un proyecto independiente y que todavía no tiene nada grabado. Aunque le gustaría poder hacer alianza con alguna discográfica. Quizá Warner, que es la que tiene hoy la representación de Toco Para Vos en América Latina.

Es probable que Deal tenga algunos minutos cara a cara con Sheeran. "No tengo nada planeado para mi encuentro con él, me gusta que esas cosas sean espontáneas. Que fluya. Por suerte me manejo con el inglés", dice. Se reconoce fanática del músico británico, aunque no es su artista favorito.

El show también tendrá como invitado al británico Passenger. Las puertas del estadio abrirán a las 17:30 horas y el show de Meri Deal comenzará a las 19:00 horas. Las entradas para el concierto están agotadas desde noviembre.