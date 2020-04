Mientras las ligas del básquetbol cancelan sus torneos, en Uruguay mantienen la ilusión de retomarlo

La Liga Uruguaya de Básquetbol está suspendida desde el pasado viernes 13 de marzo y desde entonces los ocho equipos que ya están clasificados a los playoffs del certamen (Malvín, Olimpia, Nacional, Trouville, Defensor Sporting, Hebraica Macabi, Aguada y Urunday Universitario) están en permanente contacto con el presidente de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) Ricardo Vairo para intentar retomar las actividades.

Pero la pandemia del coronavirus crece en Uruguay, los días siguen pasando y la incertidumbre es cada vez mayor sobre cuál será el futuro de la Liga y también el del torneo de ascenso que debe jugarse a continuación, El Metro.

Mientras, en otras partes del mundo, en países más grandes y con mayores contagios y muertes, ya son varios los torneos de básquetbol que han sido cancelados en forma definitiva. Este lunes lo decidió la Serie A de Italia. Los primeros países en parar los torneos fueron Corea del Sur y Japón. Ucrania fue el primer país europeo en decidirlo. En Sudamérica el único que lo hizo fue Chile, el pasado 16 de marzo.

En algunos países fueron proclamados campeones de acuerdo a las posiciones parciales como Zalgiris Kaunas en Lituania, Borac Cacak en Serbia, Igokea en Bosnia-Herzegovina o Boras en Suecia.

El lunes de la semana pasada, la FUBB emitió un comunicado en el que informó que el torneo seguía suspendido, pero que entre las autoridades existe "la firme intención" de culminar el mismo "deportivamente".

La situación permanece incambiada desde entonces. "Tras ese comunicado hemos estado hablando en forma permanente, pero la situación está incambiada" dijo el presidente de Malvín Sergio Somma a Referí.

"Tenemos el club social cerrado donde solo siguen trabajando cinco funcionarios", agregó.

Como Malvín, Defensor Sporting, Olimpia y Urunday Universitario son también clubes sociales que no les pueden prestar ese servicio a sus socios a causa de la pandemia.

La particularidad que tiene el playero es que sus extranjeros Michael Hicks y William Paul fueron cortados pero no consiguieron vuelo para retornar a sus países de origen por lo que siguen en Uruguay.

Diego Martínez

El presidente de Trouville sigue en el CTI

Álvaro Rodríguez, presidente de Trouville, lleva tres semanas internado en cuidados intensivos al contraer el coronavirus en España. Si bien se ha mantenido estable en los últimos días aún sigue con respiración asistida con oxígeno.

"El club está cerrado y nuestra principal preocupación es la salud de Álvaro. También estamos cumpliendo con nuestros compromisos contractuales con los jugadores y los funcionarios. Los jugadores está en permanente contacto con el cuerpo técnico entrenando en sus casas, pero por ahora todo sigue igual", dijo el dirigente Héctor "Puchi" García.

El médico del club, Daniel Zarrillo opinó que la situación actual del básquetbol sigue siendo "altamente impredecible".

"Va a depender de que el gobierno determine que puedan volver los espectáculos públicos. Y si vuelven si se hacen con o sin público. No es menor para el básquetbol que el poderío de sus clubes depende en buena parte de sus extranjeros y que cuando ellos vuelvan deberán hacer cuarentena obligatoria", dijo a Referí.

Para el médico, la llegada del invierno es otro factor de complicación: "El virus que ya circula en el país se entremezclará con las influenzas de tipo respiratorias que siempre crecen en esa época y eso puede hacer prolongar más la toma de decisiones. Además, el proceso de liberar una cuarentena también deberá ser paulatino". .

El lunes no vuelven

Cuando los clubes decidieron parar la Liga el 16 de marzo pasado, fijaron como fecha tentativa retomar los entrenamientos el lunes 13 de abril para tomarse dos semanas de reacondicionamiento físico y volver a fijar partidos a partir del 1° de mayo.

La fecha del 13 de abril quedó completamente descartada el pasado fin de semana cuando Ricardo Vairo charló al respecto con Sebastián Bauzá, titular de la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

"Estamos en permanente contacto tanto por llamadas como por WhatsApp. Pero por ahora no están dadas las condiciones sanitarias como para volver ni siquiera a entrenar", admitió Vairo a Referí.

"La posición de la Liga no ha cambiado con respecto a la semana pasada: la Liga está suspendida hasta que el gobierno habilite retomar los espectáculos deportivos", expresó.

Leonardo Carreño

Aquel 16 de marzo, los clubes afirmaron que la Liga se retomaría siempre y cuando los partidos se puedan disputar con público en las tribunas. Es que los ingresos por venta de entradas son importantes para las instituciones. "Esa medida sigue vigente, aunque ahí hay posiciones diferentes entre los clubes y es una cuestión que se deberá resolver cuando se retomen los entrenamientos"

Con la televisión, por el contrato firmado con Tenfield, la FUBB está obligada a organizar partidos durante 10 meses en el año: "Hay una cantidad fijada pero siempre la superamos", afirmó Vairo.

Otro de los temas que preocupa a los clubes es que el gremio de los jugadores, Basquetbolistas Uruguayos Asociados, fijó una posición -asesoramiento jurídico mediante- de pedirle a sus clubes el total de sus contratos para el caso de que la Liga sea cancelada. Lo que no exigirán serán los premios por objetivos logrados.

"El presidente de la BUA (Leandro Taboada) nos expresó esa decisión que están dispuestos a flexibilizar en cuanto a las formas de pago porque al igual que los clubes quieren que termine el torneo. Esta semana lo iban a empezar a hablar con los clubes", dijo Vairo.

Sobre la disputa de El Metro expresó: "Está stand by y habrá que verlo cuando tengamos una fecha de habilitación para jugar. Tendremos que reprogramarlo en el calendario pero hoy no podemos hacer una estimación del cuándo porque las hipótesis son infinitas al no tener una fecha cierta para retomar la actividad".

La solidaridad de Defensor Sporting

Defensor Sporting puso a disposición del Mides su cancha en Jaime Zudáñez donde se colocaron 30 camas para que sean utilizadas como refugio para personas en situación de calle.