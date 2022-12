MSP adelanta vacunación "para la próxima semana o la otra" para mayores de 50 años e inmunodeprimidos

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó que la campaña de vacunación, prevista para mayores de 50 años e inmunodeprimidos que estaba fechada para marzo, se adelantará para "la semana que viene o la otra".

El jerarca apuntó que la idea es comenzar con los mayores de 70 y que sea de forma escalonada hacia las personas de menor edad.

Por su parte, también afirmó que se ampliará la cantidad de vacunatorios para fomentar que la población se dé la cuarta dosis, que es un porcentaje "bajo". "Hay un segmento de la población que no se ha dado la cuarta dosis, que es importante. Va decreciendo con la edad, es decir, los mayores de 75 años tienen más cobertura, entre los de 50 a 74 años tiene un poco menos y de 18 a 49 tienen aún menos cobertura", aseguró.

Actualmente hay “78 vacunatorios covid y hay 400 del Programa Ampliado de Inmunizaciones, pero la idea es en esta semana y la otra llegar a una cantidad importante de vacunatorios abiertos todos los días, de tiempo completo. Lo bueno es que va a ser sin agenda y sin demora de 15 minutos después del refuerzo”, afirmó.

Salinas confirmó que el refuerzo va a ser con Pfizer y que hay una "cantidad suficiente" par a reforzar la vacunación. "Llevamos tres años de pandemia, no estamos como unos bebés chicos sin saber lo que hacemos. En este estado actual del arte médico, lo que importa no es testear, testear y testrar para aislar, porque antes no había vacunas, ahora hay vacunas, la situación es diferente", aseguró.

Por su parte dijo que "la estrategia de vigilancia epidemiológica es vigilar las infecciones respiratorias agudas graves". "Es decir cuántos pacientes tenemos en CTI en cuidados críticos. En el día de ayer eran creo que 13 o 14, que el 1,3% de la capacidad total de CTI instalados, sin contar las reservas", aseguró y a su vez descartó que haya un subregistro de casos. "No se puede hablar de subregistro, sino sobre qué repercusiones tiene esto en el sistema sanitario, es decir, medir casos graves y mortalidad. Entonces con los centros que tenemos fijado en todo el territorio nacional, más el control de ingresos al hospital después del testeo sabemos perfectamente cuál es la situación", afirmó.

¿Por qué aumentaron los casos?

El MSP dijo que "la variante predominante a nivel global sigue siendo ómicron y sus sublinajes que han demostrado a lo largo de este tiempo ser más trasmisibles que la delta", señaló. Aclararon que por ahora "no hay evidencia hasta ahora de un cambio significativo en el impacto en la salud pública".

Los datos muestran que en la última semana se registraron 2.645 casos nuevos de covid-19. La semana anterior se habían registrado 1.527.

MSP publicó los vacunatorios disponibles

El Ministerio de Salud Pública publicó, en su cuenta de Twitter, los vacunatorios disponibles en la actualidad, a la espera de la ampliación anunciada por el ministro.

En Montevideo actualmente hay 10 vacunatorios, pero solamente cuatro están de lunes a viernes.