"¿Muertes evitables?": el número que le puso Olesker, el cálculo de Salinas y la comparación con la política antitabaco

Muertes evitables: fallecimientos causados por un “evento o enfermedad que podría no haber sucedido con la intervención médica oportuna y apropiada, o con medidas de salud pública”. La descripción corresponde al senador Daniel Olesker y centró la interpelación de 18 horas que el Frente Amplio promovió entre el martes y el miércoles a los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

Tanto el interpelante, Olesker, como el ministro Salinas esgrimieron sus cálculos con respecto a qué muertes podrían haberse evitado en el transcurso de la pandemia por covid-19. Los dos llegaron a un número concreto, pero sus argumentos se basaron en condicionales o en promedios discutibles en cuanto al método.

Si bien el ministro de Salud respondió varias veces sobre el tema, la explicación que aportó en una de sus primeras intervenciones le sirvió de combustible a la oposición para alimentar su postura.

Salinas dijo que el 15% de las muertes de personas no vacunadas podría haber sido debido al factor movilidad, y que la mayoría (el 85%) fue, en realidad, por características biológicas. En cambio, Olesker se refirió a un estudio internacional y un análisis hecho por un equipo uruguayo que promedió dos porcentajes (que iban de un mínimo de 30% a un máximo de 70%) para llegar al número que, según entendió, podrían haber sido muertes evitables.

¿En qué se basaron?

Lo que había dicho Salinas fue que el 85% de las muertes en Uruguay se debieron a un aumento de la letalidad del 180%, a consecuencia de la circulación de la variante P1. El 15% restante se lo atribuyó a factores de movilidad.

Para el Frente Amplio, Salinas así “reconoció” que una reducción en la movilidad habría generado un descenso del 15% en la mortalidad por covid-19.

Para Olesker, los cálculos de Salinas son incorrectos.

En su intervención final, 18 horas después del inicio de la interpelación, el senador frenteamplista sostuvo que el ingreso de la variante P1 tuvo un “efecto multiplicador” sobre los casos y muertes. Por lo tanto, según su visión ese 15% de muertes constituye una “línea basal”.

El Frente Amplio presentó en sala su propio cálculo sobre esas "muertes evitables" con base en varias perspectivas y cálculos, explicó Olesker a El Observador. En parte tomó como base un estudio realizado sobre Uruguay por al Universidad de Columbia (EEUU) que, dijo el senador, pronto será publicado por una revista arbitrada internacionalmente.

Ese estudio, según sostuvo, comparó al país con otros de similares características sociales y demográficas que sufrieron el impacto de una ola de contagios similar pero que apelaron a una restricción de la movilidad.

El análisis parte en febrero por lo que, según Olesker, se consideró un total de 5.500 fallecimientos. El senador resaltó que "arriba del 50% podrían haberse evitado si se hubieran aplicado esas medidas". "Concretamente, 2.706 muertes", zanjó.

Olesker afirmó que contó además con un equipo de ocho colaboradores que realizaron sus propios análisis, con base además en el trabajo del astrónomo e investigador Gonzalo Tancredi. En este caso se tomó en cuenta la "ola bifásica" ocurrida entre marzo y mayo. Según el legislador, los resultados plantearon "un mínimo del 30% y un máximo del 70%" de muertes "evitables" en ese período. "De ese mix es que sacamos un poco ese 50%", precisó.

A Olesker le siguió la intervención final del ministro Salinas, que aprovechó para “reflexionar” sobre la apelación al concepto de “muertes evitables”. Y también le puso números.

El jerarca buscó explicar en detalle lo que había informado horas antes, pasado el mediodía del martes. Según los datos citados por el ministro, el 85% de las muertes atribuidas al coronavirus de personas no vacunadas entre el 2 de abril y el 23 de mayo responden a factores “netamente biológicos”.

El 15% restante, dijo, “podría estar vinculado a la movilidad”. La conclusión de Salud Pública fue que son 106 las muertes que “se podrían haber evitado”.

"En cuanto al tema de los fallecimientos y el modelo matemático del que hice expresión es un modelo que se desarrolló entre el 2 de abril y el 23 de mayo en personas no vacunadas, porque la vacunación descendió abruptamente la incidencia. Y ese modelo concluye que el 85% (de muertes) netamente era biológico y el 15% podría estar vinculado a la movilidad, pero de ese exceso que equivalía al entorno de 106 personas", dijo el ministro.

Salinas comenzó su última intervención con una alusión a las "exitosas" políticas antitabaco implementadas por el primer gobierno del Frente Amplio. Destacó que lograron reducir de 32% a 20% el porcentaje de fumadores en Uruguay pero "si bien logró disminuir algunas afecciones no logró suprimir ese hábito comportamental". Sin embargo, apuntó, "el gobierno no prohibió el tabaco". "Se podría haber dicho 'no vendamos más tabaco' y nos quedábamos con 0% de fumadores", dijo.

Al continuar su razonamiento, Salinas señaló que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio murieron 38.000 personas relacionadas al consumo de esta sustancia y se preguntó si estas muertes no eran “evitables”.

"Podemos hablar de muertes evitables en el sentido de que se hizo en los 15 años de gobiernos del FA para evitar desde el punto de vista asistencial, que tiene dos patas lo de la muerte evitable. Estamos hablando que en lo preventivo no se prohibió el tabaco para evitar estas muertes cardiocirculatorias. Y a nivel asistencial no se hizo ninguna medidas específica de peso. Y entonces en 15 años se colectaron 38 mil muertos por ataques cerebrovascular. ¿Y fueron muertes evitables? ¿Alguien cobró esa cuenta?", cuestionó Salinas.

"Trazo un paralelismo no porque crea que esté bien, sino simplemente para establecer que lo evitable tiene dos ejes: que está en lo comportamental, en las medidas que se toman, en lo preventivo y en lo asistencial. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para lograr resultados que a veces no acompañan porque hay variables biológicas que jugaron su papel", agregó.