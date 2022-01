Mujica, Lula y otros expresidentes piden al FMI que "asuma la responsabilidad" del préstamo a Macri

Varios expresidentes, excancilleres y dirigentes latinoamericanos asociados a la izquierda, entre los que se encuentra el expresidente uruguayo José Mujica, publicaron este jueves una carta en la que le piden al Fondo Monetario Internacional (FMI) que "asuma la responsabilidad" por haberle otorgado el préstamo de US$ 45 mil millones a la Argentina en 2018, cuando era presidida por Mauricio Macri.

Según los firmantes, el acuerdo entre el fondo y Argentina tiene un tiempo de devolución "absolutamente imposible de cumplir", y fue entregado al gobierno de Macri "con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones". Los exmandatarios reclaman "la eliminación inmediata de los sobrecargos del préstamo y el otorgamiento de plazos que permitan un crecimiento económico sin ajustes brutales ni restricciones fiscales que sometan al pueblo argentino a condiciones de empobrecimiento".

En total adhirieron a la carta diez expresidentes, entre ellos Mujica, Lula da Silva y Dilma Rousseff de Brasil, diez excancilleres y doce dirigentes latinoamericanos, entre los que están Lucía Topolansky y el diputado frenteamplista Daniel Caggiani. Además, participaron el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y la actual vicepresidenta de Perú, Dina Boularte.

En la misiva citan al Papa Francisco, quien declaró que "los mercados deben estar respaldados por leyes y regulaciones que aseguren que contribuyen al bien común" y no ser especulativos, para ayudar a cumplir los "objetivos sociales" que "tanto se necesitan durante la actual emergencia sanitaria mundial".

"En un escenario político latinoamericano propicio para los proyectos del campo popular y en defensa de la Patria Grande", continúa la carta, "promover una política económica más humanista es bregar por un modelo de vida más distributivo e inclusivo", declaran, y agregan que se debe actuar "pensando en los hombres y mujeres comunes", y cuestionando "la concentración de la mitad de la riqueza mundial por una pequeña minoría de la población".

Un préstamo "absurdo"

JUAN MABROMATA / AFP

El FMI dio al gobierno argentino un crédito de 57 mil millones de dólares en 2018, y al día de hoy Argentina mantiene una deuda de US$ 45 mil millones. Según el acuerdo firmado, el país vecino deberá pagar US$ 19 mil millones en 2022, otros 19 mil millones en 2023, y 5 mil millones en 2024. El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, declaró al canal C5N en diciembre que el préstamo es "absurdo" y que "no se utilizó para nada bueno", por lo que cree que es "necesario que haya una evaluación seria sobre si se cumplió con el estatuto del FMI".

Por su parte, desde el Fondo Monetario lamentaron que las bases del acuerdo no fueron lo "suficientemente sólidas" para atender "los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina", como la dolarización y la alta inflación, señalaron en un comunicado consignado por AFP. También remarcaron que el préstamo generó "riesgos financieros y de reputación sustanciales" para el FMI.