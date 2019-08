Murió el artista uruguayo Claudio Taddei

Este viernes murió en la ciudad de Lugano, en Suiza, el músico, productor y pintor suizo-uruguayo Claudio Taddei a los 53 años, por un agravamiento en un cáncer que padecía desde hacía décadas en una de sus piernas, según supo El Observador a través de allegados.

El músico había lanzado a comienzos de este año su álbum más reciente, Natural, por el que está nominado a los premios Graffiti de este año, que se entregarán en agosto. Si bien su faceta como compositor e intérprete era la más conocida, también tenía una destacada carrera como pintor, e incluso había fusionado ambos roles en proyectos como Chromosónica. "Antes lo tapaba eso, por no saber como manejarlo. Ahora me siento más libre y con menos prejuicios, menos encasillamiento. Antes había mucho de esa presencia de “o sos esto o sos lo otro”, pero eso estaba en mí. Después fui entendiendo que estoy en los dos lugares, y realmente me siento mejor, de poder hacerlo y mostrarlo, y combinar las dos cosas", decía en 2018 a El Observador sobre ese cruce de roles. Fue además productor musical, estando a cargo de ese rol en el disco debut de La Vela Puerca, Deskarado.

Taddei nació en Minas, pero a los tres años se fue al país de su padre, Suiza. En su adolescencia volvió a Uruguay para terminar el liceo y cursar en la facultad de Bellas Artes. En 1996 lanzó su primer disco, La iguana en el jardín, que incluía una colaboración con Ruben Rada y que lo posicionó como un artista diferente dentro de la escena local, con su cercanía al funk, un género casi inexplorado hasta entonces en la música local, y que con el tiempo lo convirtió en un referente.

En 2002 regresó a Suiza, al pueblo de Caslano, cerca de la frontera italiana, donde se radicó definitivamente (también para recibir mejor tratamiento contra su enfermedad, que empezó como una hinchazón en la pierna y se reveló como un tumor). A partir de entonces comenzó un ida y vuelta constante entre los dos países.