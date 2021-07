Murió el entrenador uruguayo Ruben Israel, un trotamundos del fútbol

El exfutbolista y entrenador uruguayo Ruben Israel falleció a los 65 años, informó este martes su cuenta oficial de Twitter, clubes y diarios internacionales de países en los que dirigió a lo largo de su carrera.

“Descansa ya mi luchador, mi guerrero. Gracias a los que confiaron en él para permitirle desarrollar su gran Pasión, dirigentes, jugadores, hinchadas. El dolor es inmenso, ¡gracias por acompañarnos!”, dice un tuit publicado en su cuenta oficial de dicha red social en las primeras horas de este martes.

Descansa ya mi luchador , mi guerrero. Gracias a los que confiaron en él para permitirle desarrollar su gran Pasión ,dirigentes, jugadores, hinchadas.

El dolor es inmenso gracias por acompañarnos! — Ruben Israel Oficial (@DTRubenIsrael) July 6, 2021

La Federación de Fútbol de El Salvador también lamentó el fallecimiento de quien fue técnico de su selección. “Nuestro más sentido pésame a toda la familia del ex director técnico de nuestra Selección Nacional Mayor Rubén Israel”, indicaron en su cuenta oficial de Twitter.

🇸🇻✝️| Nuestro más sentido pésame a toda la familia del Ex-Director Técnico de nuestra Selección Nacional Mayor Rubén Israel 🙏🏼#ElSalvador #FESFUT pic.twitter.com/RHdBlmo6hx — FESFUT (@fesfut_sv) July 6, 2021

Israel fue un técnico trotamundos en los últimos años de su carrera, en los que dirigió a varios equipos y selecciones de diferentes países.

Sus comienzos como entrenador fueron en el fútbol uruguayo, donde se inició en Cerrito en 1995.

Luego, pasó por Rentistas, Progreso, Miramar Misiones, Huracán Buceo, Rampla Juniors, nuevamente Huracán Buceo, otra vez Rentistas y Atenas de San Carlos.

Su periplo internacional comenzó en 2007 cuando fue a Libertad de Paraguay como asistente de Sergio Markarian, quien ese año dejó el club, por lo que Israel lo reemplazó, conquistando cuatro títulos entre esa temporada y la 2008.

Su carrera continuó en Unión Española de Chile, la selección de El Salvador, nuevamente Libertad de Paraguay, donde volvió a ser campeón, Atlante de México, Barcelona de Ecuador, Millonarios de Colombia y Alajuelense de Costa Rica.

Leé también Ruben Israel renunció por amenazas

En 2011 también tuvo un fugaz pase por Independiente de Santa Fe de Colombia, pero renunció al mes tras recibir amenazas.

En octubre de 2020, en declaraciones a El Gráfico de El Salvador, el técnico contó que tenía problemas de salud.

"Hace dos años y medio me tuve que atender ese problema de salud. Estuve dedicado a eso por tres meses para que no se complicara”, señaló. “Gracias al señor que me operé y luego fui dado de alta, para trabajar, pero no quise hacerlo en ese momento, porque quise estar con mi familia. Pero esta complicación de salud es historia hace mucho rato. Lo que me queda ahora es volver a trabajar", declaró.