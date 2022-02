Murió Piero Gamba, exdirector de la Orquesta del Sodre

El músico y director de orquesta italiano Piero Gamba murió este domingo a los 85 años. Gamba fue director de la Orquesta Sinfónica del Sodre en dos períodos, y era además director honorario de ese conjunto, así como de la Orquesta de la Asociación Uruguaya de Músicos (Audem).

Gamba murió en Nueva York, donde estaba radicado y se desempeñaba como docente. Esa misma actividad la había desarrollado en Uruguay, en paralelo a su rol como director, en Audem.

Ayer falleció el maestro Piero Gamba, ex director de la Orquesta Sinfónica Nacional y director ad honorem.

Transmitimos nuestro apoyo a su familia y amigos.

Su música seguirá sonando en todos los que alguna vez fueron tocados por su genio y su sensibilidad.

El director llegó a Uruguay por primera vez en 1950, con 14 años, con el rotulo de niño prodigio y antecedentes como haber dirigido a la Orquesta de Ópera de Roma en una interpretación de la Quinta Sinfonía de Beethoven en un ensayo público con solo 9 años. "Para mí Beethoven es el súmmum y me habló desde el primer día que estudié sus sinfonías", le dijo Gamba a El Observador en 2017, en una de sus últimas visitas al país. "Y me sigue hablando de un modo muy claro, muy profundo. Espero que la interpretación que le doy yo a su música sea la que él quiso".

Su primera dirección en un concierto propiamente dicho fue en 1948 y desde entonces comenzó una vida y una carrera de trotamundos, en la que dirigió orquestas como la de Winnipeg, de Canadá, entre 1971 y 1980, la de Adelaide, en Australia, entre 1983 y 1986, y la del Sodre, con la que consolidó su vínculo profesional y personal con Uruguay, un país en el que también supo residir (en concreto, en Punta del Este), durante la década de 1990.

En su primera visita a Uruguay, en la que dio doce conciertos, recibió de parte del por entonces presidente Luis Batlle Berres el pasaporte uruguayo como reconocimiento honorífico. "ningún país me ha brindado tantas emociones, honores y alegrías como Uruguay", dijo en 2017. Sobre el pasaporte recibido en esa visita inicial, comentó que "eso no se puede olvidar. Ningún otro país de los 36 que conozco podría haber pensado en eso. Luego vine a dirigir y los músicos de la Asociación Uruguaya de Músicos me designaron director honorario. Había visitado unos 12 países europeos y llevado adelante entre 200 y 300 conciertos, y Uruguay me brindó ese contacto, calor, armonía, conjunción y entendimiento que no tuve con ningún otro país".

Gamba dirigió la Ossodre entre 1994 y 1995, y luego entre 2001 y 2004. En 2016 vino a Montevideo a festejar sus 70 años de trayectoria, momento en el que fue designado director honorario de la Orquesta, un título que también ostentaba de compañías como la Sinfónica de Madrid y la Filarmónica de Barcelona.

A lo largo de su carrera, Gamba grabó con artistas como Luciano Pavarotti, Harry Belafonte, el argentino Daniel Barenboim y Arthur Rubinstein, entre otros.

Sobre su forma de dirigir, y la experiencia acumulada en una carrera que duró durante prácticamente toda su vida, Gamba decía "Antes de ser adulto había dirigido músicos que habían tocado obras por 20 o 30 años. Pero la pared que me sostenía era el conocimiento de las obras y que hacía respetar lo que pidió el compositor. No inventaba; interpretar no es cambiar. No. Es interpretar la obra según la intenciones del compositor. Eso ha permitido que ya desde muy joven edad yo haya podido afirmar mi carrera y mi posición".