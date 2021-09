Nacional mantuvo su presupuesto tras las altas y bajas del período de pases

En un período de pases mundial en el que mucho se ha hablado de los balances, recortes y disminución de masa salarial, principalmente a raíz de los fichajes y salidas que han realizado los grandes clubes del mercado europeo, en el marco del fútbol uruguayo, salvando las distancias, Nacional logró uno de los cometidos centrales de su administración tras sus últimas altas y bajas: mantener el presupuesto de su plantel.

Tras pasar línea a contrataciones y partidas del último período de pases, los tricolores se mantienen prácticamente en el mismo margen del presupuesto mensual de sus futbolistas, el que está estimado en US$ 480.000, según indicaron a Referí desde el club.

Nacional encaró la ventana de transferencias con la intención de recortar el plantel que tenía 31 futbolistas, un número acorde para la doble actividad del primer semestre y también para estar cubiertos en caso de brotes de covid-19, pero que quedó largo luego de la eliminación copera y para el segundo semestre, donde los albos solo jugarán el Torneo Clausura, con el fin de meterse en las finales y buscar el tricampeonato.

Leonardo Carreño

Risso, Zunino, Ligüera y Polenta en su presentación

En ese sentido, dejaron el club Emiliano Martínez y Gabriel Neves, el primero transferido a Redbull Bragantino (US$ 4 millones por el 70% de la ficha) y el segundo cedido a Sao Paulo, y con una cláusula de compra si llega a jugar una determinada cantidad de partidos.

Nacional también tuvo la inesperada baja de Guzmán Corujo, quien rescindió contrato a falta de cuatro meses para finalizarlo y que en 2022 jugará en Charlotte FC, un nuevo equipo de la MLS que debutará en enero de 2022.

Con la salida del zaguero, quien era el segundo capitán del equipo, los albos liberaron uno de los salarios más importantes del plantel. Además, en la negociación de rescisión de contrato, el jugador, que quería dejarle algún ingreso al club tras no haber tenido una transferencia como era su deseo, cedió los últimos cuatro meses de salario (al no arrancar hasta enero en Charlotte podía pretender seguir cobrando en Nacional). También cedió el 50% de los premios que aún se le deben.

Los tricolores no aceptaron una oferta de US$ 500.000 por el zaguero, de un club mexicano. Pretendían US$ 700.000, y se cayó la operación. Finalmente, se fue libre a la MLS.

Además, los albos cedieron a préstamo a Guillermo Centurión a Villa Española, a Pablo García a River Plate y a Gonzalo Vega a Fénix.

En lo que respecta a altas, Nacional hizo cinco contrataciones: Diego Polenta, Matías Zunino, Mario Risso, Juan Manuel Gutiérrez y Diego “Torito” Rodríguez.

Polenta en Los Céspedes

Polenta en Los Céspedes

La actual directiva tricolor tiene un tope salarial fijado en US$ 30.000. El futbolista con el sueldo más alto dentro de ese rango es Gonzalo Bergessio, capitán y principal figura del equipo.

Zunino reconoció que sacrificó dinero que percibía en Liga de Quito de Ecuador para regresar a Nacional. “Se hizo un esfuerzo muy grande tanto de Nelson (Ferro, su representante) como mío en cuanto a lo económico para poder venir. Desde que me llamó para comentarme la posibilidad me ilusioné, uno siempre quiere estar en Nacional, jugar en Nacional y no dudé en decir que sí".

El volante campeón en 2019 resignó unos US$ 200.000 en su vuelta a los tricolores a préstamo por un año.

Polenta, por su parte, vuelve a los albos en condición de libre luego de su paso por Olimpia de Paraguay.

Ligüera en Los Céspedes

Ligüera en Los Céspedes

Desde que dejó Nacional a fines de 2018, el zaguero siempre ha sonado como un posible regreso al club, lo que ahora se concretó. La vez que estuvo más cerca de volver fue a fines de 2019, en el cierre del primer año de la actual presidencia de José Decurnex, cuando el defensor había terminado su contrato con LA Galaxy de la MLS.

El titular de los albos se mantuvo firme en el tope salarial que fijó cuando asumió la presidencia y Olimpia le ofreció a Polenta un contrato por aproximadamente el triple. En su momento, el jugador declaró que cuando le presentó esos números a Decurnex, este le dijo: "Diego, si por esa plata no vas te llevo yo a Olimpia".

De esta forma, Nacional, actual bicampeón del Uruguayo, afronta el último semestre del año dentro de sus parámetros, para ir por el Clausura y el tricampeonato.

También será el último semestre de Decurnex en su actual administración, manteniendo su línea de máximo control de gastos en el club.

Amistoso ante Sud América

Nacional cerrará este sábado la primera semana de trabajo de Martín Ligüera al frente del plantel con un amistoso ante Sud América en el Gran Parque Central, a siete días del debut de los albos en el Torneo Clausura, fijado para el próximo sábado a las 18.30 frente a Cerro Largo FC en el Estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó, donde los arachanes serán locales mientras reacondicionan su escenario en Melo.

Leonardo Carreño

El DT tricolor dando indicaciones

El entrenador tricolor podrá ver en acción a los nuevos fichajes: Polenta, quien no juega desde mayo, Zunino, que venía en rodaje en Liga de Quito, Mario Risso, que era titular en Plaza Colonia y Diego “Torito” Rodríguez, quien jugó su último partido el 26 de agosto en San Lorenzo. Juan Manuel Gutiérrez, la otra contratación, se sumará al plantel el lunes tras cumplir la cuarentena luego de su regreso de España.

En el cuerpo técnico tricolor saben que no tienen mucho tiempo para trabajar de cara al comienzo del Clausura, por lo que observarán funcionamientos colectivos y rendimientos individuales, para sacar apuntes y en la semana próxima comenzar a definir el equipo para el debut.