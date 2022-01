Nacional-Peñarol jugarán en Unión Atlética y se venderán 650 entradas solo para hinchas tricolores

A pesar de que estaba fijado para disputarse en el Antel Arena, el clásico entre Nacional y Peñarol por la 13ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol se disputará en cancha de Unión Atlética donde los tricolores ofician como locatarios.

El encuentro se jugará el viernes a la hora 19:00 con un importante operativo de seguridad y solo con hinchas de Nacional.

El presidente de la rama básquetbol de Nacional, Ariel Martínez, explicó a Referí las razones que motivaron el cambio de escenario, algo que contó con el aval de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) y el Ministerio del Interior.

"No estaban dadas las condiciones para jugar en el Antel Arena y movilizar a 7.300 personas de Nacional por los barrios de Montevideo en una muy próxima a donde coexisten barras de ambos clubes donde si bien normalmente no hay problemas estamos en un momento muy sensible", dijo en referencia al reciente asesinato del 10 de enero de un hincha de Nacional que había sido condenado por el crimen de un parcial de Peñarol en 2016 y la inmediata muerte de un joven que portaba la camiseta de Peñarol.

Bruno Tasende, basketuruguay.uy

Manuel Romero en el clásico de 2021 jugado en Florida

Al otro día de la muerte del hincha de Nacional, la hinchada de Peñarol entonó cánticos festejando ese crimen en ocasión del partido de la Liga Uruguaya de Básquetbol jugado ante Trouville en el Palacio Peñarol, mientras que el lunes, en el Gran Parque Central, en la hinchada de Nacional se desplegó una bandera en homenaje al hincha tricolor abatido.

"Otra razón para cambiar el escenario fue lo económico porque los costos del Antel Arena iban a ser difíciles de cubrir, pero la principal razón fue la seguridad. La zona de Unión Atlética no es problemática para las hinchadas y movilizar a 650 personas va a ser viable tanto en las afueras como dentro del escenario", expresó Martínez.

Los hinchas de Nacional se concentrarán a 120 metros de una de las puertas de acceso a la cancha. Los jugadores, el staff técnico y los dirigentes de Peñarol entrarán por otro punto de acceso y tendrán un lugar separado para llegar al club para el estacionamiento de sus vehículos.

En la cancha, no tendrán público detrás de su banco y habrá también un vallado de separación.

¿Por qué se jugará sin hinchas visitantes? "Porque el día del sorteo hablé con Evaristo González (presidente del básquetbol de Peñarol) y le ofrecí jugar los dos clásicos en el Antel Arena con ambas hinchadas y repartiéndonos el 50% de la recaudación, pero me dijo que Peñarol quería jugar en el Palacio Peñarol sin hinchas visitantes. Y ahí yo aplico reciprocidad. Igual que hicimos con Goes que nos dijo que en Plaza de las Misiones iba a jugar sin público visitante", explicó Martínez.

Las 650 entradas se pondrán a la venta a partir del miércoles a través de Tickantel y con prioridad para los socios. El costo será de $ 350 y de $ 300 para los socios que hacen un aporte exclusivo para el básquetbol. Si hay remanente, el jueves se venderán para el público en general a $ 650.

Nacional trabaja generalmente con ocho guardias de seguridad privada en los partidos, con uno o dos referentes. En algunos partidos ese número se incrementa a 10 o 12. "En este partido serán más", dijo Martínez. En una reunión que se llevará a cabo en horas de la tarde entre autoridades del Ministerio del Interior y encargados de seguridad de Nacional y Peñarol se determinará el número efectivo, la cantidad de policías que destinará el Ministerio del Interior en las afueras de Unión Atlética y la posibilidad de que haya policías dentro del gimnasio.