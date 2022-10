"No creemos que sea la solución": Ruglio sobre jugar el clásico sin público de visitante

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, compareció este jueves ante Fiscalía para declarar como testigo de los incidentes del clásico entre su club y Nacional el 5 de setiembre en el Parque Central, y le transmitió al fiscal del caso, Fernando Romano, que Peñarol quiere que los clásicos se sigan jugando en los estadios de cada equipo, con público visitante.

"Mientras yo sea presidente en el club siempre se va a intentar que el público visitante no se pierda los clásicos. No creemos que sea la solución", aseguró Ruglio en rueda de prensa.

Los dichos del presidente de Peñarol están en la vereda contraria de los de Nacional: este miércoles compareció ante Fiscalía su presidente, José Fuentes, junto al vicepresidente Alejandro Balbi, y compartieron a Romano su postura de jugar los clásicos sin público visitante en el Parque Central o el Campeón del Siglo, o volver a jugarlos en el Estadio Centenario.

"Si uno sigue haciendo lo mismo lógicamente obtiene los mismos resultados, algo distinto hay que hacer", explicó a El Observador Balbi, quien entiende que en los clásicos se está "caminando al borde de la cornisa" con las medidas de seguridad actuales.

A la salida de Fiscalía, Ruglio defendió que "Peñarol hace las cosas bien", algo que afirmó estar dispuesto a "demostrarlo en cualquier lado". "Somos un club serio en todas las cosas de la diaria y también en el tema seguridad", agregó.

Tanto Peñarol como Nacional están involucrados en distintos antecedentes del último clásico, en el que hubo rotura de instalaciones, lanzamiento de piedras, salteo de controles de seguridad, entre otras situaciones.

Para Ruglio Peñarol actuó acorde a la ley en el partido: "Las cosas que se nos piden las cumplimos, después que alguien logre pasarse los controles de seguridad, entrar si no estaba en lista negra, entrar objetos que no se pueden y demás, eso no es parte de nuestro trabajo", explicó.

Además, el presidente del equipo destacó que "Peñarol mandó una empresa para arreglar todo" lo que su hinchada rompió en la tribuna Héctor Scarone que le designaron para ese encuentro.