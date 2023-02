Nuevos créditos para el agro: qué le planteó el ministro de Ganadería a Lacalle Pou

Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) prevén que la sequía deje importantes daños económicos y por eso el ministro Fernando Mattos le planteó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, crear un Sistema de Garantías (SIGA) para productores rurales.

La iniciativa se presentó en una reunión del gabinete productivo, integrado por actores del gobierno vinculados a la producción, en la que también se planteó crear un GACH de riego.

Tras el encuentro, Mattos explicó que por la sequía se prevé que haya menos producción, menos exportaciones e ingreso de divisas y por ende menos trabajo, y para recomponerse los productores necesitarán invertir, por lo que una herramienta como el SIGA que se utilizó para medianas y pequeñas empresas (Mypimes) durante la pandemia de covid-19, sería algo positivo.

Mattos: “No hay regalos aquí”

Si bien aún no se define el tamaño de los créditos, el ministro indicó que estos se diseñarán en función de las necesidades que tengan los productores. Y resaltó que será necesario actuar con rapidez para evitar mayores pérdidas.

El alimento para los ganados, como las pasturas, son de los elementos más afectados por la sequía, se espera “un despoblamiento” de las mismas y por eso habrá que reconstruirlas, lo que significará una pérdida de capital importante, remarcó el ministro.

“Los sistemas de financiación permiten que no se destruya más capital. (Será una) financiación para ganar tiempo a que se normalice la situación. No es un beneficio gratuito, le generará costos al productor, no hay regalos aquí”, aseguró el jerarca.