Otero: “No queremos hacer de esto (la lista) un juego; no es una consulta popular”

El próximo viernes la selección uruguaya de fútbol comenzará a entrenar con siete u ocho jugadores -que no anunciarían públicamente- en su complejo deportivo, el lunes se ampliará la nómina a una cifra que aún no pueden confirmar, y en el cuerpo técnico celeste lo único que dan por seguro es que recién el lunes 3 de junio podrán entrenar con los 23 convocados para la Copa América de Brasil. Por otra parte, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no hará oficial el plantel que irá al torneo hasta que el día 30 eleve la lista definitiva a la Conmebol.

El asistente del combinado, Celso Otero, explicó a Referí las razones del hermetismo con el que trabajan: “No está previsto oficializarlos (nombres que comenzarán el viernes). Tuvimos mucho cuidado de respetar los tiempos y los nombres, porque no queremos hacer de esto (la lista para la Copa América) un juego de quiénes van a estar o quiénes no. No es una consulta popular. El viernes de mañana llegará un contingente de futbolistas y ustedes van a estar tomando conocimiento de quiénes empiezan a entrenar. El 30 de mayo estará la lista definitiva, porque es el plazo reglamentario establecido. Y sucederá que el 30 no estarán jugadores que estén convocados para la Copa América. Por esa razón debemos ser muy cuidadosos con los nombres”.

Según pudo saber Referí, el 15 de mayo, la AUF elevó a Conmebol una lista con 40 jugadores reservados. Sobre esa nómina, el técnico Óscar Washington Tabárez podrá elegir a los 23 que irán al torneo de Brasil. La nómina original no fue divulgada ni confirmada por dirigentes ni integrantes del cuerpo técnico.

La primera práctica

Otero confirmó que el viernes a la hora 9.30 en el Complejo de la AUF con siete u ocho jugadores se iniciarán los entrenamientos de preparación para la Copa América, en la que Uruguay debutará el 16 de junio ante Ecuador.

“Todavía tenemos un número de jugadores que estamos contactando. Vamos a arrancar con un número bajo. Pensamos comenzar con siete u ocho. La semana que comienza el lunes 3 tendremos a todo los futbolistas convocados”, explicó Otero.

Paralelamente, la sanidad de la selección sigue de cerca las lesiones de Luis Suárez, José María Giménez y Cristian Stuani.

Suárez fue sometido a una artroscopia en su rodilla derecha el 9 de mayo.

Giménez sufrió una fractura de falange del segundo dedo del pie derecho, el 21 de abril, y aún no regresó a la actividad.

Stuani sufrió el viernes 10 de mayo una lesión muscular en un gemelo y está en plena recuperación.

La Copa América: “Cada vez hay menos días de preparación previa”

Consultado el asistente técnico acerca de qué encuentra de diferente en la preparación para esta Copa América con relación a las otras cuatro participaciones que dirigieron desde que trabajan en la AUF (Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015 y Estados Unidos 2016), manifestó: “Vamos viendo que cada vez hay menos días de preparación previa. Es una realidad. Por diferentes motivos se están achicando los plazos. La Copa América comienza el 14 y los jugadores deben estar en sus selecciones a partir del 3. En nuestro caso debutamos el día 16 y tenemos 48 horas más de actividad previa, pero la preparación reglamentariamente estipulada son 11 días (del día 3 al 14) en la que todas las selecciones podemos disponer de absoluta independencia con los jugadores. Es la realidad que marca el fútbol en la actualidad, que se ha transformado en un entretenimiento en el que los futbolistas deben estar siempre atentos al requerimiento de dar satisfacción al público”.

Qué hace la selección para minimizar la falta de días para entrenar

Otero explicó a Referí que para ganar el espacio de entrenamiento que cada vez es más reducido, realizan un trabajo silencioso, con los jugadores y en conocimiento de los clubes, que les permite establecer trabajos físicos para los futbolistas para que cuando se integran a la selección lleguen en la mejor forma posible.

“El tiempo lo ganamos, y valga la redundancia en este caso, a través del tiempo, teniendo contacto con los jugadores en la fecha FIFA, en la China Cup, en esos encuentros que son los que te permiten ir tomando comunicación con los futbolistas”, adelantó el asistente técnico.

“También hacemos algo que tiene que ver con proporcionar algunos trabajos de base, de mantenimiento físico, porque en las ligas europeas al final de la temporada no incentivan ese trabajo, y la selección los recibirá unas semanas después de cara a lo que para nosotros es un torneo muy exigente como la Copa América. Por eso se les proporciona a una buena cantidad de jugadores ejercicios que puedan complementar con los trabajos de sus clubes para que les ayude a mantener una forma para rendir en la selección”, explicó.

Ante la pregunta de cómo evalúa el cuerpo técnico a los jugadores de mayor recorrido en la selección de cara a la Copa América, que en este 2019 no llegaron a la definición de la Liga de Campeones, dijo: “Los jugadores siempre dan el máximo. A veces consiguen ciertos éxitos que refuerzan la autoestima momentánea, pero el estímulo de jugar la Copa América eleva nuevamente la motivación. De hecho, en el diálogo con los futbolistas vemos su deseo de estar”.

Sobre las posibilidades de que en Brasil 2019 Uruguay consiga un título para coronar la generación de futbolistas que transitan los 32, 33 y 34 años (Suárez, Cavani, Godín, Muslera), manifestó: “Cada vez que se juega una Copa América o un Mundial está el interés latente de todos los participantes y del público de conseguir el máximo éxito. Nosotros aprovechamos eso para la motivación. También somos conscientes que de todos los que participamos, solo una selección saldrá con el objetivo cumplido. Por tanto, pongamos lo mejor de nosotros y evaluaremos al final. Disponemos de un equipo que si tenemos a todos disponibles vamos a ser competitivos, eso es seguro”.

La renovación y la consolidación de los jóvenes

El cuerpo técnico de la selección tiene su mirada sobre la renovación de la selección, que en 2017 y 2018 vivió su último picó cuando una decena de jugadores ingresaron a la órbita de la celeste.

“Siempre estamos integrando, a su tiempo, y es la realidad que marca el transcurso de los años. El futbolista que estaba en la transición de acercarse a la selección tiene más experiencia y nos puede beneficiar. Y otros que llevan mucho tiempo en la selección y su edad o rendimiento puede estar en merma por la propia acción del tiempo, van viendo que entran en esa dinámica de confirmar o alejarse y tener menos chances. Les pasa a todos. Y nosotros somos quienes debemos tomar decisiones de qué se hace con cada uno de ellos”.

Otero manifestó a Referí que aunque Suárez no llegó a la final de la Champions, Cavani quedó eliminado prematuramente del torneo europeo y Godín dejará Atlético de Madrid después de nueve años, no deben realizar un trabajo de motivación con esos jugadores. El exgolero tiene su fundamentación al respecto: “A esta altura de su trayectoria (Suárez, Cavani y Godín) tienen claro todo lo que son, lo que quieren ser y las pocas oportunidades que le quedan para lograr trascender para la historia del fútbol uruguayo, y eso es suficiente para gente inteligente y dedicada desde el punto de vista profesional para generarle motivación, compromiso y para hacer bien las cosas en representación de Uruguay. Allí no debemos hacer un gran esfuerzo. El esfuerzo mayor deberá concentrarse en aprovechar estos días de trabajo con el afianzamiento de las ideas que queremos llevar y esperar que lleguen todos en buenas condiciones”.

Dos Copa América y el desafío de Catar 2022

Uruguay comienza el próximo viernes un ciclo de 30 meses en los que afrontará dos Copa América (Brasil 2019 y Argentina-Colombia 2020) y las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, a partir de marzo del próximo año y hasta noviembre de 2021.

A los celestes les esperan 18 partidos por Eliminatorias y hasta 14 por Copa América (si llega a las dos finales), con una generación de figuras que llegan al final de su carrera y una nueva que renueva el combinado.

“Estamos con ganas que comience. Ahora viene una seguidilla de participación de la selección a través del tiempo, Copa América 2019 y 2020, que ojalá culmine el ciclo con la clasificación a Catar 2022. Allí estaría el objetivo cumplido. Y algo que para nosotros fue sustancial es ver el desarrollo del proyecto, ver la evolución de los jóvenes, y también integrar a OFI de una forma más intensa”, finalizó.