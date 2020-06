Otro día de hisopados entre la soledad de los extranjeros y series recomendadas

Los jugadores de Danubio y Fénix concurrieron este lunes al Estadio Centenario a realizarse los tests de covid-19 horas antes de que la Secretaría Nacional del Deporte (SND) emitiera un comunicado en el que determinó que la actividad oficial del fútbol uruguayo se retomará el 15 de agosto.

El comunicado firmado por el secertario nacional del Deporte Sebastián Bauzá, el subsecretario Pablo Ferrari y el gerente nacional Gerardo Loriente se filtró por Twitter y no fue publicado en la cuenta oficial de la SND que se limitó después a formular una aclaración: "Se comunica que la decisión respecto a lo informado por la Secretaria Nacional del Deporte en comunicado emitido en el día de la fecha fue adoptada por el Gobierno y NO por el Grupo Asesor Científico Honorario".

El 15 de agosto era la fecha que manejó desde un principio el ejecutivo liderado por Ignacio Alonso. De hecho el domingo, cuando los planteles de Boston River y Cerro comenzaron con los hisopados el vicepresidente de la AUF Gastón Tealdi expresó a Referí: "La pandemia tuvo en nuestro país un proceso de excepción si miramos la región por lo cual eso nos podría habilitar a adelantar los tiempos porque tenemos una fecha prevista para el 15 de agosto y quizás con este procedimiento se puede adelantar alguna semana más".

Adelantar la vuelta implicaba que el Torneo Apertura se retomara el 1° de agosto. Pero el comunicado de la SND echó por tierra esa posibilidad. De todas formas, esto no mueve la estructura que la AUF puso en marcha el domingo con los testeos. Los hisopados que se están realizando son perfectamente válidos para seguir activando las siguientes fases que se vienen en el operativo retorno.

Este martes será turno de Liverpool, a la hora 14, y de Peñarol a las 16.

El lunes lo fue para Danubio primero y después para Fénix.

Leonardo Carreño

Los jugadores de Fénix esperando a entrar

Jóvenes y veteranos

"Lo más complicado fue el primer mes, pero con un par de charlas que tuvimos por Zoom se fue aclarando el panorama. Lo pude sobrellevar con entrenamiento y el apoyo de la familia", dijo a Referí el delantero de Danubio Juan Manuel Gutiérrez, de 18 años.

Pablo Benítez

Juan Manuel Gutiérrez

"Miré como 10 series en Netflix y las terminé todas. Vi la de Marcelo Bielsa en Leeds, Breaking Bad y No Hables con Extraños. Una película que vi y me gustó mucho, aunque no soy muy afín al cine, fue Misión de Rescate", agregó el delantero goleador de la última sub 17.

"Fue complicado entrenar por la cuenta. Estuve como un mes sin hacer nada por la incertidumbre que tenía. Me tuve que comprar materiales para hacer los trabajos que me mandaba el profe (Juan Antonio Tchakidjian) y me iba a la canchita del Parque Capurro a hacer las rutinas", dijo el volante de Fénix Kevin Alaniz.

Carlos Grossmuller, referente de la franja, contó su experiencia: "Fue difícil, pasó lento el tiempo y se extrañó mucho a los compañeros".

Pablo Benítez

Carlos Grossmuller

El volante de 37 años agregó: "La cabeza en este tiempo te labura el doble, a la edad de nosotros se te pasan muchas cosas por la cabeza, porque son tres meses sin tocar una pelota. Entrené en el fondo de casa pero no salía, ojalá que el lunes arranque y pueda volver todo a la normalidad".

La soledad de los extranjeros

El entrenador de Danubio, Martín García, contó que los tres extranjeros del club, los argentinos Nicolás Pantaleone y Luciano Nequecaur, y el paraguayo Julio Domínguez se quedaron en Uruguay.

El defensor Pantaleone dijo que la decisión la adoptó al notar que la situación en Argentina era "mucho más complicada".

Pablo Benítez

Nicolás Pantaleone

"Si me iba, más allá de querer estar con mi familia, no sabía cuándo iba a poder volver. Los primeros días fueron los más duros, pero creo que fue una buena decisión quedarse porque acá se liberó antes la posibilidad de salir a entrenar al aire libre. Eso fue fundamental para cambiar la cabeza", agregó.

Otro que sufrió en soledad la pandemia en Uruguay fue el hondureño Carlos "Numa" Fernández, que esta temporada pasó de Cerro Largo a Fénix: "Se me complicó bastante, estoy solo, lejos de mi familia. Cuando tuve la opción de viajar ya tenía las fronteras cerradas", contó el nacido en Tela Atlántida.