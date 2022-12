Ovejeros admiten estar en el peor momento, pero sienten que “las cosas van a mejorar”

Por Analía Pereira

Enviada a Florida

Para los ovejeros el 2022 fue un año de buenos precios hasta agosto, pero luego la colocación de la lana y de la carne se dificultó, mermó la fluidez de los negocios luego de que bajara la demanda principalmente desde China –el mercado más importante–, lo que afectó con fuerza a los valores.

Ese escenario, de la mano de una situación en el campo complicada por el déficit hídrico que por tercer año consecutivo hizo que el gobierno decretara la emergencia agropecuaria, logró que “el combo sea de dificultades”, admitió a El Observador Miguel Sanguinetti, presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), durante la jornada de cierre de año de esa institución con la prensa agropecuaria, que se realizó en el Centro de Investigación y Experimentación Alejandro Gallinal (Ciedag) de Cerro Colorado, en Florida.

Pese a que fue un año difícil, en el que hubo menos ventas y precios más bajos, el sector ovino generó un ingreso de US$ 239 millones este año, si se tienen en cuenta los US$ 89 millones por exportación de carne ovina y los US$ 150 millones por la colocación de lanas, registros interesantes que suman para un aporte de la agroindustria en las cuentas nacionales siempre relevante.

Los números de este año

Con base en datos cerrados en noviembre, durante este año se exportaron 17.723 toneladas de carne ovina, principalmente a China y a Brasil.

El precio promedio fue de US$ 5.016 por tonelada, lo que dejó de manifiesto una caída del 2% en el valor con respecto a 2021.

Mientras, en el caso de la lana, la fibra y los subproductos se valorizaron a 5,6% menos que el año anterior.

El 60% de la lana exportada fue lana peinada o tops (16,7 millones de kilos), mientras que el 23% correspondió a lana sucia (6,5 millones de kilos) y el 17% a lana lavada (4,8 millones de kilos).

Estos datos fueron brindados por Antonella Riani, responsable de Mercados del SUL, quien destacó que el 2022 fue un año de grandes incertidumbres para el rubro ovino, considerando los diferentes problemas que se suscitaron a nivel mundial, como por ejemplo la guerra que se ha extendido tras la invasión de Rusia a Ucrania o el confinamiento por covid 19 en algunos países en los que la enfermedad volvió a tomar fuerza, con renovados contagios y restricciones.

Sanguinetti sostuvo que en este año, en el que además los costos productivos fueron altos, lo importante fue que los productores supieron sobrellevar la situación.

El año se acerca al final con “faenas muy buenas” y existen perspectivas de oportunidad para el 2023.

Según dijo, se espera que las dificultades continúen, al menos por un mes más, y que luego el panorama “se normalice”.

Sin duda los números de 2022 no fueron los mejores, aceptó, pero la mayoría de los ovejeros uruguayos producen para comercializar carne y lana, resaltó, “lo que le permite al sector defenderse por los dos lados”. Eso respondió ante la consulta de si el negocio ovino sigue siendo un rubro rentable.

“Vamos a terminar el año con bajas (en precios y exportaciones), pero muchas veces eso se traslada, y lo que no se vende ahora se termina de vender el año que viene, uno tiene que tratar de tener esa mirada”, comentó.

Analía Pereira

Miguel Sanguinetti, presidente del SUL.

El gobierno acompañó

La tradicional jornada del SUL para dar por cerrada la actividad anual contó, además, con una parte técnica en la que miembros de la institución mostraron parte de las tareas que se realizan en el centro de Cerro Colorado, donde se diseñan y validad tecnologías tendientes a que los productores ganen en eficiencia en sus labores y superen de mejor modo las adversidades que puedan surgir.

Participó en la actividad el director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos Rydström, en tanto el ministro Fernando Mattos acompañó a la distancia, a través de una videollamada.

El titular del ministerio destacó el trabajo que hacen todo el año los productores de ovinos y resaltó que en el 2023 se implementará una iniciativa que será de gran ayuda para ellos: la dispersión de moscas estériles del gusano barrenador (más conocidas como mosca de la bichera) para evitar los grandes problemas que ella genera en la ganadería, tanto vacuna como ovina.

Mattos anunció que una delegación uruguaya, entre los que se incluirán miembros de la Fuerza Aérea, viajarán en febrero de 2023 a Panamá para seguir conociendo más acerca de la implementación del Plan Nacional de Erradicación de la Mosca de la Bichera, para la que el país comprará en ese país más de 25 millones de moscas que se dispersarán por el aire.

Según detalló, la idea del ministerio es poder realizar, previo al inicio del plan, algún simulacro de dispersión de moscas antes de que comience el invierno.

Romeo Volonté, gerente del SUL, presentó en la actividad las diferentes actividades que el secretariado realizó durante el año y resaltó el viaje a la planta panameña donde se desarrollan esas moscas, que les permitió aprender mucho de un proceso que le permitirá a los ganaderos hacerle frente a un problema que deja grandes impactos económicos.

Un mensaje de aliento en un momento complicado

El presidente del SUL reflexionó acerca del año para los productores ovinos y aceptó que existen años “fáciles, como el 2021”, y otros no tanto, como el 2022.

En línea con ese pensamiento compartió un mensaje de aliento para los ovejeros: “Estoy seguro de que estamos en el peor momento, pero las cosas van a mejorar. Hay que sobrellevarla y no aflojar, porque el rubro ovino es un rubro muy noble que le da equilibrio a los establecimientos”, concluyó.

Analía Pereira

El SUL realizó una jornada en Cerro Colorado, Florida.