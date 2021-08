Pablo Abdala: “Prácticamente el 100% de los adolescentes del INAU tiene una dosis”

El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, afirmó que "prácticamente el 100%" de los jóvenes de entre 12 y 17 años que integran el instituto tienen la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, al tiempo que el suministro de segundas dosis avanza en "un porcentaje alto".

Abdala destacó que la vacunación está muy avanzada y que el INAU está “en vías de completar lo proyectado”. Además comentó que no recibieron ninguna denuncia por efectos secundarios de la vacuna, aunque reconoció que en algunos centros se atrasó el avance porque aparecieron casos positivos. “Eso obligó a reagendar, y demorar”, señaló.

El organismo dio a conocer el 8 de junio un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) para vacunar a 3.100 jóvenes de entre 12 a 17 años que integran el Instituto. Abdala explicó que de los 3.100 que pertenecen al rango etario para poder ser vacunados, 2.300 se encuentran en los centros residenciales y los restantes 800 en familias de acogida.

“En Montevideo se coordinó con Salud Pública. Ellos fueron notificando centro por centro dando hora en los vacunatorios. El INAU trasladó a los jóvenes a los vacunatorios”, dijo Abdala. En el interior fue distinto. “Fue más dinámico, el director departamental se encargó de atenderlos”, agregó.

A su vez, la gestión en los centros especializados de salud mental fue diferente. Allí los vacunadores se trasladaron al lugar para dar las dosis a los jóvenes. Abdala informó que estos centros no están en todo el país y que los niños que se encuentran allí están bajo la curatela del Estado, del INAU, o de las familias. “Que tengan trastornos mentales no significa que no tengan autonomía, ellos actúan como sujetos de derecho. Cuando la incapacidad es total la decisión queda en manos del curador”, señaló el presidente del organismo.

Por su parte, en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) hay 161 jóvenes que pertenecen al rango etario de entre 12 y 17 años. Al ser consultada sobre la cantidad de jóvenes vacunados contra el covid-19 en el organismo, la presidenta Rosana De Olivera respondió que 98 personas entre 14 y 17 años tienen las dos dosis y 53 tienen una dosis.

El Inisa atravesó el año 2020 sin casos positivos de covid-19. “Recién en Turismo de este año aparecieron los primeros casos”, comentó De Olivera. También expresó que en la institución se creó un “comité covid” integrado por funcionarios de diferentes áreas para asegurar el cumplimiento de los protocolos.

Además aseguró que el MSP donó insumos al Inisa como máscaras, sobre túnicas, alcohol en gel y alcohol líquido para que en los 13 centros y en las diferentes oficinas se cumpliera con el protocolo.